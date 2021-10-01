「這是我們對可怕政治干預唯一能做的」：力挺台灣，自由潛水世錦賽多國代表隊自願「隱去國旗」

（中央社）台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位9月28日轉播卻突然撤下台灣國旗，AIDA TAIWAN除了表達抗議，已獲得日本等10國力挺，主動要求下架國家旗幟，另類聲援台灣。

台灣這次共有5名選手遠征賽普勒斯，參加自由潛水世界錦標賽，但主辦單位國際自由潛水發展協會AIDA無預警在28日轉播畫面撤下台灣國旗，台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一一名國旗空白的選手。

經過AIDA TAIWAN事後詢問與了解，得知由於帶有台灣國旗的直播訊號，在中國一直受到干擾，影響中國方面的轉播，而主辦單位為能順利轉播，在沒有告知AIDA TAIWAN與選手下，決定撤下轉播畫面上的台灣國旗，AIDA TAIWAN認為此舉嚴重傷害到台灣選手的權益。

「主辦單位強調整件事是他們做的決定，並非中國贊助商施壓。」不過AIDA TAIWAN發言人吳秉宥認為，主辦方沒有窮盡一切方法解決問題，直接就把台灣國旗移除，是先自我審查，「但中國合作方透過管道表達，台灣國旗的存在會對中國的直播造成困擾，藉此影響主辦單位，並對主辦單位施壓」。

吳秉宥表示，中國透過內部規定，影響到國外，無論是主動施壓或是被動以市場誘惑，迫使所有人不論國內或國外都必須遵守中國法律的時候，這就是中國打壓。

AIDA執委會主席魯蘇（Alexandru Russu）28日雖為此事向台灣代表團致歉，但不打算後續賽事轉播恢復台灣國旗，僅提供改放中華台北奧會旗或維持國旗空白兩個選擇，而台灣代表團最終選擇後者。

吳秉宥解釋，選擇維持國旗空白，主要考量「如果這場接受奧會旗自我矮化，之後對方再要求，就沒有理由拒絕」。

AIDA TAIWAN表示，事後向主辦單位提出抗議，包括認為撤下台灣國旗的決定太過草率，若是為了通過中國的審查機制，應該是有更多方法可以考量；若因為考量贊助商或中國市場而妥協，未來也有可能發生在其他會員國身上。

AIDA TAIWAN同時呼籲其他成員國支持，並已獲得至少10國表達力挺，包括日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞，希望自己國家旗幟也被移除，看到多國願意發聲，也讓台灣選手與觀賽的台灣民眾深受感動。

台灣獲多國力挺，源自於日本隊的一則聲明

台灣選手參加自由潛水世錦賽，9月28日轉播中國旗遭撤下，AIDA TAIWAN抗議無效，引發日本在內共10個會員國聲援，要求一併撤除日本國旗力挺台灣。



日本代表隊於AIDA International 臉書社團的留言表示：

AIDA Japan強烈要求AIDA International，請從YouTube LIVE的比賽列表中刪除日本國旗以及台灣國旗。由於AIDA International無法解決這個問題，這是我們對可怕的政治干預唯一能做的小阻力。 我們不能忽視只有台灣處於不利地位的情況。 我們想與台灣分擔痛苦。 我們不會允許政治干預我們的運動。

《中央社》報導，AIDA TAIWAN發言人吳秉宥表示，針對日本等會員國的力挺，他非常感動，他說：「台灣民眾長久以來都對日本非常友善，也做了很多國民外交，因此在事情發生後日本也是第一個跳出來聲援我們的國家。」也稱台灣擁有非常多世界級潛點，很多國家選手也很喜歡來台灣潛水，因此對於台灣的狀況也多有了解，才會在國旗被撤除的事件發生後，有這麼多國家願意站出來力挺。

多國聯合抗議，主辦單位公開向台灣道歉

在多國選擇在轉播畫面撤下國旗後，主辦單位國際自由潛水發展協會昨天（9月30日）也於官網發表聲明，對台灣道歉。

AIDA在聲明中表示：「對於在AIDA 世界錦標賽直播時出現的台灣國旗事件，我們深表歉意，中國當局停止直播讓我們感到意外，我們的團隊在短時間處理不佳，但我們會從錯誤中吸取教訓，未來我們將開設不同的直播，以防止這種情況再次發生。」

AIDA並且承諾，「我們會在下次視訊會議討論這主顯，我們會回答所有國家的問題，並希望能讓此紛爭落幕。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範