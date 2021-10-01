公費流感疫苗開打、五倍券上路，10月上路新制有哪些？7大新措施一次看

今（2021）年10月有多項新制上路，包含五倍券上路、開放電子支付相互轉帳、公費流感疫苗開打、便當店應設紙餐具回收設施等7項新措施。而這7大新制有哪些、是否有需要注意的事項？《關鍵評論網》以下將一併整理：

電子支付機構開放相互轉帳，也可與銀行帳戶互轉

台灣現行8家專營的電子支付機構目前已經加入「電子支付跨機構共用平台」，10月開始會開放互相轉帳，而繳費及繳稅功能則預計今年第四季上路。

《聯合報》報導，金管會在9月23日宣布正式建置「電子支付跨機構共用平台」，要求現行8家專營的電子支付機構：悠遊付、Line Pay Money、icash Pay、歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口支付必須在9月底前參加。預估10月開始，民眾不但可以在電子支付間互相轉帳，還可以從電子支付帳戶轉帳到銀行帳戶。例如Line Pay Money可以轉帳到街口支付，或是街口支付可以轉帳到悠遊付，而電子支付與銀行帳戶間也可以互相轉帳。

《中央社》報導，金管會銀行局副局長林志吉說轉帳限額回歸原先第一、二類電支帳戶轉帳限額規定。第二類電支帳戶單筆匯兌上限為新台幣5萬元，一個月收、付限額各30萬元；第一類電支帳戶個人單筆匯兌上限為10萬元，月上限為100萬元。

汽車載貨違規，最高罰鍰提高至原本2倍

另外，10月起汽車裝載貨物如未依照規定，最高罰鍰會從現行的9000元提高為1萬8000元。

《聯合報》報導，今年5月立法院通過道路交通管理處罰條例部分修正條文，如果汽車違規超載貨物，例如貨物超過規定長度、寬度、高度等等，違規者將罰3000至1萬8000元，從10月1日開始實行。

公費流感疫苗，10月1日開打

中央流行疫情指揮中心表示，今（2021）年公費流感疫苗即將從10月1日開始施打，會分成2階段。第一階段能施打的人有11類，包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI大於等於30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）或五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段則會從11月15開始施打，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

便當店應設紙餐具回收設施、小規模豬場禁廚餘

環保署在6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，會從10月1日開始實施。所以從10月1日開始，自助餐店及便當店如果提供消費者內用，並且以紙餐具盛裝餐點販售，必須設置紙餐具回收用的資源回收設施，如果沒有設置，最高可罰30萬。

另外非洲豬瘟中央災害應變中心則宣布，為杜絕廚餘養豬爆發疫情，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，否則會根據《動物傳染病防治條例》以及《飼料管理法》規定，對違者首罰新台幣8萬元，再犯罰40萬元。

Photo Credit: 中央社 非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲15日宣布，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，違規將開罰，估計273場將輔導改用飼料或退場。中央社記者楊淑閔攝 110年9月15日

振興五倍券10月8日上路

另外，振興五倍券10月8日上路，使用至2022年4月30日。因此10月8日開始，民眾就可以透過五倍券在各通路消費。而紙本五倍券，則可在4大超商、五倍券官網，及郵局官網預訂和領取。

雙北開放公園兒童遊戲場與遊具

《中央社》報導，台北市新北市則公布，10月1日開始開放公園兒童遊戲場以及遊具，不過要戴口罩與保持社交距離，也需要落實實聯制及人流管制。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範