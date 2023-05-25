「新店煙火哥」因私怨半夜狂放煙火19次騷擾報復，一審遭重判7年

35歲「新店煙火哥」邱銘祥（以下簡稱邱男）因個人私怨而多次半夜在新北市新店區施放煙火騷擾報復，被收押判刑、判賠後變本加厲，還找友人呂理傑（呂男）一起幫忙施放改造煙火。檢察官去年10月依非法持有爆裂物、恐嚇危安、公共危險等罪起訴邱、呂2男。台北地院今（25）日判邱銘祥7年徒刑，另有2年8月得易科罰金；共犯呂理傑5年2月徒刑，外加得易科罰金的1年4月刑期。全案可上訴。

案發經過為何？

2019年間，邱男和女友到宜蘭風景區旅遊，因女友騎電動遊園車撞倒藍女成傷，雙方因和解事宜談不攏，邱男不滿藍女索賠價格過高，開始以簡訊恐嚇藍女，又在網路上辱罵，半夜跑到藍女居住的社區放煙火，讓整座社區居民不堪其擾。

2021年間，邱銘祥終於因為施放煙火被逮捕時，曾經發誓會收斂，沒想到獲交保後變本加厲，多次開車尾隨藍女座車，當街對藍女潑灑穢物，然後在藍女的社區群組留言「剛剛有人掉進糞坑」後來在疫情期間，他更造謠藍女得到武漢肺炎，拿著自製傳單四處張貼，結果被法院收押。

但檢方起訴他，獲得交保後，繼續到藍女住處附近亂放煙火，讓居民不堪其擾，成為著名的「新店公害」。

檢方嚴正告誡他「別再放」，他竟轉個彎，找同夥呂理傑幫忙放煙火，最後自己手癢去放煙火，結果再度遭到法院收押。一再放煙火惹事，連檢方都忍不住告誡邱男要收斂，但邱男惡性不改，2022年11月間，煙火一放再放，甚至找來呂姓友人幫他一起放煙火，因次再度被羈押。

台北地檢署偵辦後，認定邱男一共違法施放19次煙火，且部分煙火明顯經過改造，以違反槍砲彈藥刀械管制條例持有爆裂物罪、恐嚇危安、公共危險等罪，將邱男、呂男起訴。並以邱男習於透過挑戰公權力來發洩憤恨，惡性實屬重大，建請法院從重量刑，且應繼續將他羈押，以確保居民平和安寧。

法官怎麼判？

根據判決，邱銘祥犯違反《槍砲彈藥刀械管制條例》非法持有爆裂物罪部分，共4罪，均累犯，各處有期徒刑5年10月、5年6月、5年4月、5年4月有期徒刑，均併科罰金3萬元。又犯故意以火藥炸毀他人所有之盆栽罪，累犯，處有期徒刑1年4月。應執行有期徒刑7年，罰金10萬元，得易服勞務。

另邱男犯「妨害公眾往來安全罪」，共14罪，皆累犯，處11個有期徒刑5月、3個有期徒刑6月。又犯「恐嚇危害安全罪」，累犯，處有期徒刑4月。應執行有期徒刑2年8月，得易科罰金。

共犯呂姓男子部分，依共同犯「非法持有爆裂物罪」，處有期徒刑5年2月，併科罰金3萬元，得易服勞務。另共同犯「妨害公眾往來安全」罪，共5罪，處3個有期徒刑3月、2個有期徒刑4月。應執行有期徒刑1年4月，得易科罰金。

法官表示，邱男2人的舉動已造成藍女和居民長期惶恐不安，合議庭甚至發現，邱男和呂男聊天時，竟然嘲諷檢警、司法機關對他們放煙火的行為「無可奈何」，嚴重無視他人權益、蔑視法律及司法，合議庭認為，這種不可取的心態和犯行，不適合輕判。

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核稿編輯：翁世航