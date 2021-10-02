為什麼韓國拍得出《魷魚遊戲》（或《失速列車》《屍戰朝鮮》），而台灣卻不行？

最近台灣興起一陣哏圖、P圖風，網路上紛紛流傳起一張，我們小時候吃的椪糖（類似台灣麥芽糖），改成諸如清明上河圖、星X克咖啡招牌等複雜圖樣，而旁邊有著一支撬開椪糖的小針；抑或是在我們熟悉的捷運站照片上，看到禁止「打牌」或「打巴掌」等標示；乃至詢問他人是否想要財富自由，這時是要參加「投資理財」或「創業」，抑或選擇加入○△□的「遊戲」呢？

好笑的是，連同近日我在視訊上課時，學生們看到Google Meeting右下方○△□設定處，也問起我是不是要在課堂上玩起「遊戲」？著實可愛。

原來，這些都是近日席捲全球的Netflix影集《魷魚遊戲》（오징어 게임）所帶起的風潮。

《魷魚遊戲》情節並不複雜，描述韓國社會窮困潦倒的人們，可能因經營生意失敗、身扛高利貸，甚或脫北者來到韓國所帶有的絕望感等，位屬社會最底層的456人，經由神秘人士引薦，參加共計六場童年遊戲（一二三木頭人、挖椪糖圖樣、拔河、彈珠、二選一空中玻璃橋，與魷魚遊戲）的生死鬥，每「犧牲」一人就有一億韓元（折合新台幣285萬元）賞金，最終由倖存的一人，得到總額456億韓元（折合新台幣約13億元），且可以回到社會「重新做人」。

想必看過此短短九集戲劇的讀者，多有所感，有人從社會現實的角度來看待此片，抑或從人心欲望層面來剖析此劇情，更有人從遊戲的特徵分享觀後感。

但私想一定有人會問，「為什麼韓國拍得出____（請各位於空格中，自行填入《失速列車》，或《屍戰朝鮮》等膾炙人口片名），而台灣卻不行？」等「反思文」。但這個問題有這麼重要嗎？抑或真正的問題核心，發生在哪呢？

首先，若我們集中於《魷魚遊戲》此片來看，我認為台灣拍攝不出此片的理由，主要有三。

Photo Credit: Netflix

第一，從社會文化脈絡來看，台灣並沒有類似韓國社會有著如此深刻且殘忍的「貧富差距」。諸如我們可知韓國社會內，輕生人數不容小覷，乃至韓國影視題材內必見的鏡頭，多為「輕生」畫面。然而，台灣的「小確幸」抑或「留得青山在，不怕沒柴燒」的相較樂觀天性下，難以像生活壓力大的韓國人，多選擇極端手段面對人生困境，故要台灣把活生生的為錢相殺或同儕相殘等殘酷題材，搬上大螢幕，還有待風氣之考驗。

第二，台灣編劇能力有待加強。有許多專業影迷，認為《魷魚遊戲》題材實非韓國專作，這樣的題材在早之前就已問世，提出日本的《大逃殺》、《要聽神明的話》或《今際之國的闖關者》，美國的《飢餓遊戲》、《移動迷宮》等數片作為對比。

但就我看來，這樣的為錢相殘求生的影視作品，已經自成「類型」，全由影迷買不買單來判別高下，然而台灣呢？是否有其相關類型的影集呢？

而這就讓我想到，迄今我印象深刻的是，前幾年看過的台片《比悲傷更悲傷的故事》，乃至《當男人戀愛時》等片，深刻發現到儘管台灣演員（如劉以豪、陳意涵、邱澤等人）演技卓出，也不缺人才，但台劇的功力，真的有待加強。

上述這兩片，近90％的片段都有著為數不少的原著韓片身影，而我們若僅是把片中「硬體」的韓國演員，換成台灣演員，韓語對白換成國台語，而忽略「軟體」好的劇本產生，這真的是我們未來國片要走的趨勢嗎？真能有助於國片成長嗎？故我認為台灣劇本功力還有待加強。

第三，台灣政府對於文化產業的關注不夠。於韓國網路上，盛傳前總統金大中在一次國際會議，聽到現代汽車要賣出150萬輛汽車，才可以跟電影《侏羅紀公園》全球總產值相比後，就決定韓國未來「文化立國」的政策。而韓國也早從90年代開始，政府與社會就真切體會到，國家的文化產業於未來，有著無限的潛力與「錢力」。

文化產業是要「燒錢」的，且需要長期經營的，絕非是如同能以「低價標」，或「炒短線」，即可打下一個國家的文化基礎。

而我想上述這些是《魷魚遊戲》給出的一些對於台灣文化產業的迴響，當然可以談的部分還是很多，然而因為篇幅所限，有待我們後續詳解。

最後，也許當我們下次「又」再欽慕，不僅是韓國抑或某國能再拍出什麼好片，在欣賞完這些佳片後，更為重要的是，我們可以回想台灣，在這些題材能有著怎麼樣改良進步與發揮空間。

當然，與其問為何台灣不能拍出某片時，我們仍必須對於近年來，國內也有不少膾炙人口的戲劇給予肯定。諸如我所喜愛，描繪台灣社會的《你的孩子不是你的孩子》、《做工的人》，抑或近日廣受好評的《俗女養成記I、II》或《斯卡羅》等，族繁不及備載。而這些題材都是深切地符應台灣社會，伴隨著我們脈動且擅長的類型。

如同我所喜愛的一位德國著名的電影理論家、文化評論者齊格弗里德・科拉考爾（Siegfried Kracauer，1889-1966）所言：「電影是當今社會的鏡子」，戲劇也是這般，我們從許多影視，可以看到當地的民風與擅長題材，倒也不必斫方為圓強為人事。

故與其我們每月每季流於口水戰，抑或永無止境地質疑自身「為何台灣拍不出某片」心態下，也許此刻參考上述我所提出的三點所思所想，能有助於未來國片的成長方向。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航