14年修不動的《菸害防制法》，背後的「佛地魔」運用三招暗黑手法不斷拖延

文：陳索劍

影響國人健康甚鉅的《菸害防制法》，每次修法都是一次次與佛地魔的正面對決。

在哈利波特的宇宙裡，佛地魔在魔法世界中幾乎無人不知，他擁有強大的追隨者和資源，並以黑魔法操弄和控制著許多人，時時刻刻左右魔法世界的觀念和風向。但出於畏懼，無人敢提起他的名諱。

《菸害防制法》背後是否存在佛地魔？端看該法自2007年修正過後，14年來無人問津，我們知道菸防法背後的佛地魔，顯然還從容著操控著檯面上的這些政客們。這一部年久失修的法令早與國際菸管潮流脫軌，衛福部雖欲祭出對菸商更嚴格的管制措施，但迄今仍被高掛在行政院，因「事涉複雜」，修法之路漫漫無期。

誰是《菸害防制法》背後的大魔王？

大魔王是誰，這端看《菸害防制法》「繼續維持現狀」能為誰帶來最大的利益。顯然不會是台灣在國際上的公衛形象，也不是一般的普羅大眾，利益干涉最大的，仍可能是每年獲利上百億的傳統紙菸商。

識破誰是大魔王不難，難的是他總能以迷惑的手法，錯誤的引導社會的輿論及風向，把原本正當且單純的維護國民健康利益修法草案，攪成一攤混水。

民國99年到100年間，正值立法院第七屆，當時即有管碧玲、楊麗環與廖國棟等不分黨派的立法委員均提案修法，卻胎死腹中，決定另擇期審查。民國101年到105年，整個第八屆，仍不分黨派提案計27案，當時提案委員至今仍有影響力的多如繁星，如黃偉哲、江啟臣、何欣純、賴士葆等。不料第八屆結束後，該案依然不了了之。

整個第九屆，含行政院的版本計32案，當時提案委員包含江永昌、費鴻泰、羅致政、陳明文、曾銘宗、吳志揚、盧秀燕，不分藍綠，重要政治人物均表態提案，該法案下場仍是死路一條。忍無可忍持續多拖到第十屆，亦有呂玉玲、蔡璧如、蔡易餘等立委不分黨派分別提案，並由民進黨召委陳瑩排案，不料下場仍是「擇期再審」，理由則相當詭譎，「等行政院版送案」。

Photo Credit: 中央社

事實上，衛福部的版本早已公告多時，就因神祕魔力廣大，行政院卻仍想了再想拖了再拖。就結果來看，如果已經連續三屆提案，理論上朝野都想盡速立法，至今還能繼續拖延，可見創造修法爭議打糊戰場的手段，對於拖延一事確有奇效，而原先要對菸草及菸商進行更嚴格的控管的修法草案，便「順理成章」的一再被拖延，這也是為何一部草案能14年沒有任何進展的最大原因。

暗黑手法：製造輿論、以小駁大、瓦解支持修法聯盟

破解背後這股黑暗力量的操作手法，其實不出以下三個招數，分別是製造輿論、以小駁大，以及瓦解支持修法聯盟。

首先是製造輿論。不知道你有沒有看過去年上映的影集《還原人生》（The Undoing）？有錢的女主角因涉嫌謀殺，聘請了一個律師，律師告訴他，他的工作不是抹去真相，因為真相改變不了，但他會製造大量垃圾訊息，讓真相變得模糊，從而讓法庭錯出錯誤判斷。

《菸害防制法》維護國民的健康是不爭的事實，但佛地魔總能刻意斷章取義、「選擇性引用」一堆被扭曲的訊息或數據，淹沒社會大眾的視野，讓社會大眾對「修法內容」產生懷疑或遲疑，藉以達到製造矛盾的目的。

Photo Credit: 中央社

緊接著以小駁大開始上場，亦即用修正草案中較具爭議的一個條文做為支點，企圖藉此推翻整個草案修正通過的正當性。例如，擴大禁菸場所遭到酒吧、KTV業者強力反對、電子煙該不該禁有其爭議、吸菸年齡下修是否違反人權等。放大修法內的枝微末節，讓整部草案變成燙手山芋，自然能拖延整個立法時程。

最後是瓦解對方支持陣線。尤其當有立委排案審查或表達支持修法的時候，便透過媒體採訪，暗中對立委施予壓力。誰都知道立委得罪不起媒體，而與利益團體關係良好的「便當記者」，就在此時成了很重要的工具。

誰是菸防法背後的佛地魔？了解他的黑魔法後，我們會繼續受其操控？還是從社會公共衛生的宏觀角度，支持這部修法繼續往前走？電影裡的佛地魔最後輸了，但他不是敗給哈利波特，而是因為更多選擇挺身而出的力量，讓這場戰鬥得以結束。

對於一直停擺的《菸害防制法》，我們還能繼續沈默嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航