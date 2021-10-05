江鵝《俗女日常》：這世上沒有別的店家像IKEA這般，這麼大程度摻和過我們每一段感情

文：江鵝

IKEA其實是個有點陰險的地方

這世上沒有別的店家像IKEA這般，這麼大程度摻和過我們每一段感情，簡直是全球戀情見證所。你看你看四海都有IKEA，無論在亞洲歐洲美洲跟誰談戀愛，都免不了要進它店門，買幾件鍋盆沙發檯燈，就算不住在一起，成雙的愛情鳥兒挽著手走進一個接著一個居家示範情境，腦內自備噴發桃色煙霧的乾冰機，幻想將來會有的幸福生活，也是愛侶們逃不了的交往程序。

所以你後來忘記了的，它都幫你記得。那張萬年長銷的平價咖啡桌永遠擺在那裡，從前你租屋處用的就是這款，晚上看電視扒便當的時候，兩雙腳擱在上頭，那個人坐在你右手邊，正好方便你把紅蘿蔔夾過去丟在他飯上。

但那是上個世紀的事了，你早已經不再稀罕同他一起晚餐，十幾年來沒有關心過他的死活，但是站在亮晃晃的賣場裡，卻莫名其妙想起一幕澄黃燈光下的家常，他的笑話很刻薄，你記起打他的時候，他臂膀傳來的溫度。

還有書櫃，剛出社會買簡易版的比利書櫃，工作幾年以後升級成有門板有抽屜的各式組合櫃。自己組裝能省點錢，那說明書看起來和樂高玩具附的差不多，但木片和金屬的重量絲毫不是兒戲，一個抽屜的左右軌道，就是山盟海誓的第一道考驗，你鎖那邊我鎖這邊，關上抽屜的時候怎麼就有一邊闔不攏。

你那邊是怎麼鎖的怎麼推不進去？什麼我這邊？剛才跟你說那個螺絲先不要一次旋那麼緊你不信。拆開重鎖，鎖完再拆，一個不小心連人都拆散。所幸兩人情比金堅，累癱後睡了一夜醒來，看著依舊微凸的抽屜，一起嘆息歡迎新櫃子加入你們「沒關係只要我們在一起，甚麼都可以」的生活。

逛完一圈IKEA，你忍不住暗忖幹嘛幹嘛，我都刪了那麼久的東西你幫我存在這裡做甚麼？有誰拜託你幫我記錄少時的點點滴滴嗎？身旁那個和你一起來挑家具的人，經過那顆抱枕那張餐桌的時候，並不知道自己路過了一段你的歷史；或許，剛才那套你摩挲許久的床單，也曾經浸過幾趟他的淚水，但這兩個因為步入中年而顯得鬆垮的人，並不說起這些，不說也各自明白，如果不是從前用過那幾款東西，現在或許無法如此精準地確認，哪些產品適合加入自己未來的居家願景，哪些倒是永遠不必。

至於運送組裝，你們連眼神也不用交換就知道要委請專業，這種可以用錢避開的齟齬風險早已不在課題之內，你們可是好不容易走到了這一步，即使各自懷抱未知，也要買張沙發坐在一起。

書寫愛情的綠墨水

對於愛情的真面目，我最早的啟蒙是來自一篇報紙副刊上的散文，說用綠色墨水寫情書，因為綠色的油墨容易褪色，從寫下的一刻就開始淡去，所以最適合用來承載當下的愛意。

彼時懵懂，以為只是隨意讀過一頁報紙，連作者和標題也沒有記住，但是每當看見電視上、小說裡搬演的各種海誓山盟，心底卻會偶爾浮現幾頁鋪著綠色字跡的情信，墨色已經淡去一階，畫面像是一首帶電的短詩，喃喃抱怨著「愛情很華麗但是會消失；愛情會消失卻又如此華麗」的兩難，讓我讀一次震一下。

後來逛文具店，每一次見到整把整筒的綠色原子筆，都覺得像是尚未啟動的愛情胚胎，睡在筆蓋之下等待故事來臨。這種連結著青春期賀爾蒙的聯想，不好意思告訴身旁一同挑筆的同學，只能不動聲色抽出一支綠筆握在手上等著去結帳，0.7筆芯，透明六角筆桿，綠色筆蓋。同學一直都以為我是為了湊齊檯面上的紅藍黑綠四色，但我要一枝綠筆，從來都是因為據說它的油墨適合書寫愛情。

雖然備著綠筆，我卻只能用來抄筆記：

靜力平衡的條件為移動平衡且轉動平衡。

感官動詞後面接原型動詞或動詞＋ing。

蚤起，施（怡）從良人之（的，助詞）所之（至，動詞）。

藍色與黑色才是最適合閱讀的顏色，大概也基於這個原因，學校的考試卷和作業規定只能用這兩個顏色書寫，如果我不拿綠色來抄筆記，讓它白白躺在筆袋裡，即使整個學期過去，筆芯恐怕還是滿格狀態，像是白白預備了一份心思，卻全盤蹉跎了去。既然沒有對象可以寫情話，我便對著自己寫國文英文理化，期待愛情的心思，讓我的綠色筆記讀起來別具風情，齊人之妻偷窺丈夫的時候，仿若是踩著少女的步伐而去。

到了後來，真的有人可以讓我書寫愛情的時候，字已經不用墨水寫了，絕大多數的情話都在指尖下鍵盤上，也許曾經用處心積慮練來的美工字體抄過幾首詩，或模仿文人的筆跡，裝模作樣在手工卡片上謄過幾句歌詞，但這些終究都不敵即時通訊軟體秒去秒回地交換I miss you. I miss you, too。

我再也沒憧憬過綠色墨水，在發現情意多麼難以確定之後。每一句情話都是我的招式，恨不得說盡傾慕與可愛，好能一舉擒得意中人，叫他信我愛我沒有我不能活。電腦的白底黑字清晰可靠還能自動暫存，我都嫌它力有未逮了，更別提綠色墨水，一早多事預言心意的消逝，那可不是初初熱戀該做的事。後來我猜，那篇散文寫的是愛過的人，只是，對著愛過的人，我能說的話都在通訊軟體的對話框裡打完了，不能說的話也都當面失言或慎言了，哪裡還剩下甚麼能寫出來再褪一次色呢？甚麼油墨都無所謂了。

說到愛情，我想起飛蚊症

有些人眼睛朝著天空看的時候，會發現眼前漂著透明的變形蟲，沒有顏色，只是一個個極淡的輪廓，圈出不規則的形狀。這些變形蟲無法正視，假設你察覺到視線兩點鐘方向有一隻變形蟲，為了想要直視這隻蟲，所以向右上方微調視線角度，那只會讓蟲繼續往更右上方的位置移動，因為它們是眼球玻璃體懸浮物反映在視網膜的影子，只要眼球轉動，它們也會跟著移動，愈想要正眼觀察，愈是徒勞無功。

據說這就是輕微的「飛蚊症」，諸多成因當中，我大概最符合「用眼過度」這一項。有一次我躺在桶后溪畔，望著天空，四面八方轉動眼球，終於得出看清楚變形蟲的唯一方法，就是不要去看它。專心把焦點放在前方的天空，蟲子自然會乖乖停下來，這需要用一點意志力，按耐住轉過去的衝動，不去驚擾那隻蟲，才能用餘光慢慢瞄，探究它究竟是甚麼模樣。

在愛情裡計較情人對自己好不好，就像在找那隻變形蟲。

愈是死命盯著對方夠不夠用心，就蒐集到愈多不及格的事證，這就像跟在變形蟲的屁股後面，一邊追一邊叫著：「對我好、對我好……，你要對我好啊！」跑到筋疲力竭，對方也不會對你更好。想像一下，要是有人如影隨形跟在身後不斷質問：「我這麼愛你，你為甚麼不能對我更好一點？」你大概很難對他生出甚麼柔情蜜意來，嚴重的話，說不定還要閃出幾滴恐懼的尿。

愛情一開始的時候，不容易出現這個問題，費洛蒙根本在潰堤邊緣，隨便磕碰就大把灑出來，對方眼皮抬一下你就覺得他示愛了，使你心情甜蜜，自動開啟加碼回饋機制，呵護他心情、照顧他吃穿，還主動幫他堂嫂的三舅公喬病床。對他好令你滿足，對方幸福快樂，也回應你各種周到。

日子久了，費洛蒙分泌趨向和緩，你二度幫三舅公喬到床位的時候，他喃喃說謝的樣子開始顯得不夠感恩。也不是懷疑對方的誠意，愛肯定是愛的，信任啦、理解啦、默契啦，在這個時間點上，不會有人的排名比他更領先了，但就是覺得，他好像應該對你再用點心，明明都是做得到的事情。一回神，你發現自己已經懷抱怨懟。

實情恐怕是，一旦你開始計較，他「對你好」的心意也將走向消亡。和眼球上的飛蚊一樣，「對你好」是附件，依存著你們的愛意而生，隨機出現在日子裡無數的片面中、縫隙間，是造橋鋪路之後不招自來的福報，吃用起來無須刻意減省，也不虞匱乏。你不去計較，它才能存在。

能計較甚麼呢？除非我們說的不是愛情。

書籍介紹

本文摘錄自《俗女日常》，時報文化出版

作者：江鵝

【作者介紹】

一九七五年生，輔仁大學德文系畢業，來自台南，住在台北。人類圖分析師兼自由寫作者，經營臉書粉絲頁《可對人言的二三事》與《Irene人類圖解讀》，著有《俗女養成記》。

【本書特色】

俗女養成之後，看似平凡的日常卻處處靈光閃現

還原那些寄附於俗常，卻也不安於俗常的生命輪廓

暢銷影視原著作家江鵝最新散文集 重磅上市

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航