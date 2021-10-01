LinkedIn中國版封鎖美國籍記者帳號，美參議員要求微軟提出說明

微軟（Microsoft）旗下的職場社交平台LinkedIn近日以發現「違禁內容」為理由，封鎖多名美國籍記者的中國版用戶頁面，引發輿論質疑是否淪為中國的審查工具。

美國參議院商業、科學和運輸委員會成員史考特（Rick Scott）要求微軟對此提出解釋。《南華早報》指出，LinkedIn是唯一北京允許在中國經營的西方主流社交媒體，因此LinkedIn也同意對違反中國法律的用戶採取相關行動。

多名關心新疆、西藏議題美國記者遭封鎖

艾倫厄布拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）是美國新聞網站《Axios》主跑中國議題的記者。她在28日收到LinkedIn通知，因為個人簡介中包含違禁內容，因此她的用戶主頁無法在中國版的平台中顯示，其他國家則依然能查看。

艾倫厄布拉希米恩在Twitter上發文表示，過去都是中國政府與中國企業會做類似的審查行為，但是現在美國企業卻付錢要員工審查美國人。

I woke up this morning to discover that LinkedIn had blocked my profile in China.



I used to have to wait for Chinese govt censors, or censors employed by Chinese companies in China, to do this kind of thing.



Now a US company is paying its own employees to censor Americans. pic.twitter.com/eRTq4u8rJl — B. Allen-Ebrahimian (@BethanyAllenEbr) September 28, 2021

過去曾派駐北京的華裔美籍記者陳嘉韻（Melissa Chan），以及曾經為《紐約時報》撰文、出書揭露西藏處境的記者布魯諾（Greg Bruno），均反映收到同樣通知。

《中央社》指出，艾倫厄布拉希米恩在華府小有名氣，時常公開批評中國，也關切台灣議題。她曾在2019年12月獨家披露，世界銀行（World Bank）要求台灣籍僱員必須持有中國護照才能被錄用、或是保住飯碗；世銀之後解釋是技術性錯誤，並已修正這項原則。

參議員史考特（Rick Scott）在Twitter指出，新疆維吾爾人的人權持續被中共剝削，要求微軟與LinkedIn解釋為何向中國政府低頭，對美國記者進行審查。

As Communist China continues to commit horrific human rights abuses & genocide against the Uyghurs, I am demanding answers from @Microsoft & @LinkedIn on why they are bowing down to the Communist Chinese government & censoring American journalists. https://t.co/d50aDGxOob https://t.co/aWFY7PKTSV — Rick Scott (@SenRickScott) September 30, 2021

此外，史考特也發布聲明，並公開他寫給微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與LinkedIn執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）的信函，其中提到中共在新疆建造了數百個集中營，監禁超過100萬維吾爾人，而LinkedIn對記者的審查行為，更令人質疑微軟是否支持中共持續侵犯人權的行為。

LinkedIn未公布具體社群規範，僅回應尊重中國法律

史考特表示， LinkedIn不僅會讓新疆維吾爾人的處境越來越不利，過去也有著許多相關類似的審查行為，例如在2019年，LinkedIn就審查了住在紐約的中國人權工作者帳號。

《華爾街日報》在6月報導，至少有10名學者或研究員，因為個人頁面有被禁止的內容，因此被 LinkedIn 在中國封鎖。牛津大學博士生佛萊曼（Eyck Freymann）認為，可能因為自己在研究助理期間曾參與過1989天安門事件的相關主題，列在 LinkedIn的經歷中，因此才被認為有不當內容。

記者艾倫厄布拉希米恩在《Axios》的文章中指出， LinkedIn是唯一同意讓中國政府審查內容的美國大型社群平台，更要求內部員工對中國用戶所能接觸到的內容進行限制。

目前，LinkedIn並未回應哪些種類的內容不符規範或違反中國法律，僅表示尊重中國政府的規定，並據其設定當地版本的規範。

中國政府長期要求美國社群媒體審查內容，但是幾乎都被拒絕，因此Facebook、Instagram、Twitter與YouTube等平台在中國都無法瀏覽，僅有LinkedIn在2014年同意中共過濾部分內容的要求。LinkedIn在2016年被微軟以262億美元併購。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範