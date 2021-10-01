「無二不做」——愛交朋友的台南企業，以循環經濟帶動地方新面貌

以「合作」解決問題，一直是永續發展中關鍵的要素，甚至聯合國永續發展目標中還有獨立一項目標主題「SDG17全球夥伴關係」。

SDG17中的細項目標明確指出「依據合作經驗與資源策略，鼓勵及促進有效的公民營組織以及公民社會的合作。」

從2020年訂為「地方創生元年」到2021年歐盟提出的氣候變遷因應方案Fit for 55（即歐洲大陸要在2030年，達到溫室氣體減量55%目標），不約而同以「循環經濟」作為解決方法之一。但推動循環經濟，需要串聯很多的企業或組織一起參與，不能單打獨鬥。那到底該怎麼做到？

成立超過一甲子的「台南企業」，突破傳統成衣業的框架，透過跨界合作來轉型。台南企業運用企業核心能力「布與成衣」，串聯地方情感與文化歷史主題，以循環經濟行動推動地方創生，讓台南以布循環創造美好生活。

Photo Credit：台南企業文化藝術基金會 台南企業以布連結在地，串起多元的合作關係。

善用彼此優勢的合作關係

優樂地永續拜訪台南企業文化藝術基金會的葉重利執行長，探索企業間如何跨越商業的競爭關係，邁出跨域合作的第一步。葉重利說：「發自內心並滿懷『心適SIM SIK』（閩南語：有趣好玩的意思），融化雙方的成見，累積成塔的信任，便是促成跨域合作的關鍵」。

當彼此不只是上下游供應商，而是聚焦同一個目標的「合作夥伴」時，就是相對平等的關係。再善用雙方優勢，互相在自己的領域做到最好。這就是台南企業能串連眾多企業的獨到心法。

跨域合作需要三種人：年輕人、外來者、笨蛋

葉重利更提出跨域合作需要三種人，分別是年輕人、外來者和笨蛋。因為年輕人不會有太多先入為主的看法，外來者可以帶入新的刺激和碰撞，而笨蛋則不怕失敗、不畏別人眼光。

他以恆春民謠節轉型為「半島歌謠祭」的參與過程為例，恆春年輕人大多到外地求學與工作，每年東北季風到來，便懷念起家鄉的「落山風」，萌生出創作在地風華的好故事。而台南企業以「外來者」角色，提供庫存的布料和可重複使用的廢料，讓返鄉的年輕人利用布來創作歌謠祭的舞台、策展空間，打造出文青風十足的祭典，還能減少產生一次性垃圾！

那「笨蛋」在哪裡呢？台南企業沒有任何商業利益來到恆春，並與歌謠祭工作團隊沒日沒夜的趕工歌謠祭的籌備、空間打造，在外界眼中像個十足的笨蛋。雖然在財務上，這個計畫好像沒有帶給企業實質收入；但台南企業卻與在地眾多企業、社會創新組織建立了革命情感，連結出深厚的「永續夥伴關係」。而歌謠祭正式開幕，原來布遇上了恆春落山風、文學與在地的阿公阿嬤傳唱的歌謠，會召喚歷史記憶，「布」遇上桃城，更因此變成很美的天空線條！（延伸影音：無二不做，以布料循環帶動地方新面貌）

正因為上述的合作傻勁，造就各大創意節都看得到台南企業的身影，如：嘉義草草戲劇節、高雄的大港自造節、台北的城市震盪展、台灣設計展-超級南等。

Photo Credit：台南企業文化藝術基金會 2019年轉型半島歌謠祭團隊使用台南企業的庫存布料，製作舞台背景。

Photo Credit：台南企業文化藝術基金會 草草戲劇節，帶領民眾體驗布料循環，與合作夥伴共創共好。

串聯紡織業上中下游 開啟永續時尚教育

面對巨大挑戰的減碳目標，時尚產業也不能置身事外。葉重利與台南企業夥伴們，開啟了時尚永續合作專案「從布裡來；回布裡去」。連結紡織產業上中下游業者，與設計端，透過資源共享、專業互補，建立了回收、再利用的合作生態系。

舉例來說，與工研院合作於古都基金會設立「布料銀行」，建立起跨域共創的平台。前進學校、社區、博物館等地，與社會大眾直接面對面溝通，推動「穿久、少丟、適度買，回收改造自己來」的零廢棄時尚教育。

Photo Credit：台南企業文化藝術基金會 帶著布料走入校園，推動零廢棄時尚。

接著，在台南新化進一步展開「Tainan ReDesign」行動計畫，號召台南人返鄉設計。從物質的循環再生到運用「布」為媒介，展開人與環境關係的更生，達到再生的價值最大化。

2020年在孔廟商圈又成立「台南循環經濟學院」，連結一群「好南人」，著力於改造舊衣、庫存布、廣告旗幟、NG水泥包材等可再生廢棄材料的創新設計，讓布料循環進一步產業化，設計出更多商品。

Photo Credit：台南企業文化藝術基金會 台南循環經濟學院Tainan C.E. School號召永續夥伴，讓廢料變資源，循環廢棄布料。

藉由永續平台 鏈結跨產業夥伴 共創永續可能

葉重利認為「跨域合作」更是引領產業發展的基礎。像是，台南企業加入優樂地的「永續 iLab」計畫成為企業一員，讓他快速接觸到不同產業，包含金融、製造、服務業等，認識更多理念相近的夥伴，彼此分享學習。透過每月的創新工作坊，不只增進永續知識與快速掌握最新的全球永續資訊外，還有許多國內外的創新案例分享，擴展了永續視野與想像。若永續是一條旅途，找到對的永續平台就像多了陪伴企業一同前行的好朋友，引導企業找到最佳策略，持續創造出無限的可能，發揮更大的影響力。

從台南企業能看到全球夥伴關係的最佳示範，透過跨域合作在地方創生、循環經濟的議題上玩出多種創新方案。聚焦相同的SDGs議題，串連資源、經驗傳承、永續策略系統化，共創出「SDGs的無限可能！」

Photo Credit：優樂地永續 面對全球的危機與挑戰，跨域合作更是永續的關鍵力量。

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