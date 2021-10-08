​力拼EUA審查第二回合：彭文君提出「聯亞疫苗」3優勢：「免疫記憶」、「半衰期」、「對抗Delta」優於莫德納​

日前國產武漢肺炎疫苗聯亞「UB-612」未通過食藥署緊急使用授權（EUA），聯亞生技執行副總彭文君博士今（8）日接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪透露，聯亞將透過新數據爭取再次EUA審查的機會，更分別指出UB-612的3大強項，具有優秀的「病毒免疫記憶」、相較莫德納、Novavax疫苗有更長的「半衰期」以及對抗Delta變種病毒時中和抗體力價遠勝莫德納、BNT疫苗。

彭文君指出，聯亞疫苗的免疫數據顯示良好，中和抗體效價並非免疫橋接的全部，UB-612的強項還有T細胞免疫、免疫記憶、半衰期以及對武漢肺炎抗變異株的能力。現階段聯亞有了新事證，希望申請重新審查。他強調，聯亞絕對不會放棄，因為已經投入很多經費和人力，疫苗的數據也很好，東南亞、美洲國家也有一些臨床試驗正在執行。

Photo Credit:聯亞製藥

「一支疫苗不是說某一個時間點測得抗體力價高就是成功，」彭文君說明，許多學術論文顯示，能維持好的記憶性、引發B細胞、T細胞反應並發揮「警察系統」意指圍堵、殺滅病毒的功能，才是好的疫苗。彭文君解釋，UB-612綜合T細胞和B細胞免疫性，只要是類似新冠病毒的病原體入侵，身體都會有記憶，立刻啟動圍堵和殺滅，「別家疫苗針對整把鑰匙（棘蛋白），我們針對的是鑰匙插入鑰匙孔的部位（RBD）設計，因為這段區域相對不會突變」。

此外，「免疫記憶能力其實可以量化，」彭文君透露，聯亞曾委託中研院作出免疫記憶數據，以時間和抗體力價的關係來看免疫記憶，試驗顯示相隔8到10個月再打第三劑UB-612，抗體力價達4000倍左右，上升幅度37倍，遠勝過Novavax、莫德納、BNT等疫苗，顯示UB-612可以在人體內維持較久的免疫記憶，「但不是說一定要打第三針」。

近日印度變種病毒Delta肆虐全球，彭文君表示，聯亞在上次的EUA審查就提出數據證明UB-612面對Delta時中和抗體力價僅下降1點多倍，他家疫苗包含莫德納、BNT等疫苗則下降多達3到5倍。

彭文君也提到，評估疫苗的好壞也要觀測「半衰期」，因為打疫苗不是要保護1、2個月而已。目前許多國家開始接種第三劑疫苗，以色列已經有78％國民打過2劑疫苗，但還是一直發生突破性感染，這顯示疫苗的半衰期太短，但聯亞在臨床一期就發現UB-612半衰期長達198天，莫德納僅90天，Novavax只有33天。

最後，彭文君強調，目前聯亞要透過正式提案來爭取EUA重新審查，臨床試驗仍在進行，二期試驗也還沒結束，預計年底會做完，第三劑相關試驗也正在進行，新事證都顯示UB-612是很成功的疫苗，聯亞會和食藥署持續溝通。