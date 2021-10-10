古希臘最有影響力的女詩人莎弗，萬千少女傾倒在她篇篇錦繡的詩文裡

在希臘的聖哲之中，柏拉圖的高徒亞里斯多德（Aristotle）對於整個西方的哲學和歷史有著深遠的影響力量。亞里斯多德的父親曾經是馬其頓國王的醫師，從小便生活在很優渥、人文氣息深厚的家庭之中，後來到柏拉圖的學院學習。由於天生的叛逆和過人的睿智，亞里斯多德雖然極為尊敬柏拉圖，但他的思想始終無法和柏拉圖的學說產生共鳴。

亞里斯多德在很年輕的時候就讀遍一切文史哲方面的典籍，因此很受到馬其頓國王的重視，後來他也成為了年輕時期亞歷山大大帝的老師，亞歷山大一生中所有的政治、哲學、教育、科學一切的知識，受到亞里斯多德的影響甚深。

亞里斯多德可以說是一位天才型的學者，他除了有大量的著作以外，同時也研究解剖、天文、 經濟、胚胎、氣象、物理，並且也對動物下了工夫研究，因此可以說亞里斯多德是一名全才型的哲學家。但是由於亞歷山大後來也並非完全遵照亞里斯多德的理論去統治和管理他的子民，因此當亞歷山大過世後，隱藏醞釀在馬其頓人民心中的怨氣和不滿漸漸爆發，隨著亞歷山大死後，人們便開始推翻亞歷山大所領導的政治體系。曾經是亞歷山大大帝老師的亞里斯多德，在亞歷山大過世後便過著流亡的生涯，曾經一度逃往哈爾克里斯以及萊斯沃斯島避難。

萊斯沃斯島，在古代的希臘極負盛名，是藝術和文化氣息極為濃厚的一處小島，幾乎在當代是一個令聞廣譽、聲聞九皋的藝術殿堂，亞里斯多德流亡在此地，曾經創作出許許多多的作品。據說有不少著名的藝術家、詩人、哲學家和歐洲聞名的文豪都曾經在此聚集居住過， 如泰爾潘德羅斯，便是把後來傳世七弦琴的吟唱方法流傳後世的一位詩人。

亞里斯多德在萊斯沃斯島過著一段自我放逐、縱情詩歌的日子，這個小島之所以普遍受到文人、藝術家的鍾情，是因為它長年幾乎都是風和日麗，溫度不會超過或低於二十度，甚至連下雨陰溼的情況都很少。在這片環海、紛紅駭綠、枝葉扶疏的綠色森林裡，他和曾經也出生在此地的泰奧弗拉斯托斯（Theophrastus）徜徉於此。泰奧弗拉斯托斯是亞里斯多德重要的弟子之一，是一位不可多得的植物學家，他從世界各地用盡一切的方法，請相關重要的人物幫他擷取蒐集了各處的奇樹異果以及不同產區的果實及植物。

泰奧弗拉斯托斯窮其一生浸淫在這片盤根錯節的各類植物當中，用他過人的敏感度及豐沛的研究精神，無論是吃的東西或對人類、大自然有幫助的植物， 他都挖空心思地去研究跟探討，例如肉桂、甘松香……這些植物，當時一般人無法知道它的珍貴性，透過他的耐心及孜孜不倦地研究，不斷地從各類的資訊上獲得了寶貴的經驗，這些對於後代的子民都有著極大的貢獻。他不但自己親力親為嚐遍百草，也把研究心得描述於自己的著作當中，他所寫的資料是整整十五個世紀都無人可以超越，這是極為不簡單的。

特別要提到的是，這個島因為一位女詩人而舉世聞名，她便是後來聞名於世、極重要的女同性戀者代表人物莎弗（Sappho）。她是古希臘最有影響力的女詩人，但是她的另一項表現更令當代及後世為之側目。在那個年代，她原本是可以過著優渥寧靜的生活，卻因為政治事件被放逐到西西里島，在寂寞無助的狀態下，和一位富商過著婚姻生活，但後來這名富商也病逝，她成為一名富有的遺孀。

失去了丈夫之後更添增了她原本就具備的創作才華， 不斷地詠唱新詩發表於世，她的新作幾乎是當時詩壇的經典，引領風騷，傳頌各處。莎弗那段時間用她的詩統御了不少人的心，那時的她還不到三十歲，她的風華絕倫有如虹霓吐穎一般。後來，她回到了熟悉的萊斯沃斯島， 在當地創立教育、詩歌、藝術等一切和美相關的課程，這段時間可說是她最風光頂峰的時期。

由於她所成立的藝術學院招收的都是女子，或許是因為這樣子的緣故，在豆蔻年華、如詩畫一般的氛圍，再加上日日所吸取到的都是夢幻華麗的詩詞，久而久之在沒有任何男性的環境下，許多女學生和她之間就產生了仰慕的情愫。

在這片與世隔絕的香格里拉小島上，莎弗的美貌和才氣風靡了許許多多的年輕女子，許多單純織夢的少女傾倒屈服在她篇篇錦繡的詩文裡，甚至為之犧牲性命也在所不惜，許多人都視可以吟唱她所編寫的詩為一種恩寵及榮耀。莎弗有著一般女人所沒有的雙重特質，她有著男人一般的堅強意志力和不屈服於橫逆、堅忍不拔的特性，只要女學生之中任何人有心靈上的迷思，她都會給予慰藉。但同時她又兼備女性本有纖細如髮般的心思，潛意識裡也渴望有一雙強壯的臂彎可以讓她依靠，所以她其實是矛盾的。

她的愛情是可以同時雙向發展的，也因為如此，據說她後來暗戀了一位極為出色的男性，但未能如願所償，最終用激烈的手段走上絕境，也有部分的史學家對此提出質疑。不管究竟如何，莎弗在那個年代裡，的的確確影響兩性之間的觀念極深。

從諸多的史料上顯示，莎弗之所以被後世議論如此地兩極，主要是因為她是歷史上第一個敢於表達自己是雙性戀，這原本在希臘是一件人們可以接受包容的事情，但莎弗在當時又描寫了許多不容於世的詩歌，在中世紀時期便引起了衛道思想濃厚的宗教團體異議蜂起，她的詩歌幾乎悉數被毀，因此後世人看到她的作品可說是微之又微。但莎弗的事件在當時的確引起了社會極大的震撼，人們從她的身上更清楚地認識到同性戀和雙性戀這件事情。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航