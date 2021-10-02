【2021電視金鐘獎】迷你劇集（電視電影）男配角薛仕凌、女配角小薰（黃瀞怡）、最佳新人游珈瑄

2021年第56屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎、女配角獎以及最具潛力新人獎，分別由出演《做工的人》的薛仕凌、《大債時代》的小薰（黃瀞怡）以及《公視迷你電影院—家庭式》游珈瑄獲得。

迷你劇集（電視電影）男配角獎：薛仕凌

在《做工的人》飾演工人的薛仕凌拿下迷你劇集（電視電影）男配角獎，他的表演率真大膽、極具魅力，自在地玩耍於角色的粗野猖狂與純情傻氣之間，將一個開怪手的底層工人演得有情有義、活靈活現，是劇中的一大驚喜。

薛仕凌最廣為人知身份應該是音樂嘻哈團體「大嘴巴」，薛仕凌曾在2008年、2011年二度獲得金曲獎最佳演唱組合獎，今年首度入圍金鐘獎，便以《生生世世》、《做工的人》入圍戲劇節目男主角獎、迷你劇集／電視電影男配角獎，更以《做工的人》順利敲鐘，成為金曲、金鐘雙金得主。

薛仕凌在後台採訪時坦言：「我真的沒有想過會得獎，我想講的一直都一樣，每部作品都是很多人的時間跟辛苦，才有辦法呈現給大家。我能代表劇組拿一個獎項很開心，把獎獻給他們也覺得很感動，謝謝家人、朋友跟團隊，沒有他們就沒有我。」

歌手轉型到演員，是一個跨領域的突破，對此薛仕凌說：「對於想跨界的人才們，我覺得沒什麼資格給大家意見，但想跟大家說追尋自己想做的事，努力做到最好。

Photo Credit:三立電視提供

迷你劇集（電視電影）女配角獎：小薰（黃瀞怡）

拿下迷你劇集（電視電影）女配角獎的小薰（黃瀞怡）在《大債時代》裡飾演的角色總是在哭，但她沒有讓角色的悲傷全是單純的苦情，反而看到作為母親，為了活下去、強打精神裝作一切都沒有改變，眼神更是充滿母親的堅毅與對家的愛。

小薰在頒獎台上謝謝導演廖士涵，她坦言：「演這個戲我真的很痛苦，我沒有當過媽媽，我不知道媽媽是什麼，我本身是個講話會結結巴巴的人，唯有在拍戲的時候會找到歸屬感。只要你們不嫌棄的話，我會一直一直演下去。我是泰雅族，我要將這份榮耀歸給上帝。」

小薰（黃瀞怡）在16歲時因參演電視綜藝節目《我愛黑澀會》而廣為人知，在《我愛黑澀會》解散之後，小薰則轉戰影視圈，努力深耕演技，2013年曾以《我租了一個情人》入圍電視金鐘獎最佳女配角；2016年更以《只要我長大》拿到台北電影節最佳新演員獎；2019年則憑藉《寒單》入圍第21屆台北電影獎最佳女配角；2020年以公視短片《無塵之地》獲得金穗獎最佳女演員；來到2021年，就以《大債時代》拿到迷你劇集（電視電影）女配角獎，從同劇的潘麗麗、《做工的人》方宥心等人脫穎而出。

在後台問到如何準備角色功課，小薰進一步表示：「把媽媽離開的心情，加上女性的母愛發揮到淋漓盡致，就能貼近這個角色。而拍哭戲時對演員是件很大的心力，我的信仰讓我在下戲之後不會產生太多負能量。」

Photo Credit:三立電視提供

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：游珈瑄

以《公視迷你電影院—家庭式》奪得迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的游珈瑄，在生活化的表演裡、隱藏著戲劇化細節，平衡得宜，樸實的個人特質賦予作品真實的氣味。

游珈瑄在頒獎台上哽咽表示，家庭式是一個訴說少女在賭場裡遇到形形色色的人、被社會刺激的成長故事，這部片是由非常優秀的影像創作者一起完成的，更是與同學一起產出的學生畢業製作。

其實游珈瑄獲得本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎之前，演技就已經備受各界關注，去（2020）年游珈瑄就以《家庭式》入圍台北電影獎最佳女主角、最佳新演員，可惜前者敗給《返校》王淨、後者敗給《主管再見》李曆融。今年金鐘獎，游珈瑄終於獲得演技獎項肯定。

特別的是，《家庭式》是游珈瑄自編、自導、自演的作品，游珈瑄在後台接受採訪時說：「拍攝過程非常謝謝現場優秀的學長姐，包含執行導演、副導，才能夠在拍攝的時候可以非常順利的完成，其他演員也是在試鏡的時候遇到的寶物。」

Photo Credit:三立電視提供

迷你劇集（電視電影）男配角獎（粗體為得獎者）

張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容

陳恩／主管再見

游安順／做工的人

戴立忍／公視新創電影：訪客

薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）女配角獎（粗體為得獎者）

Janet【謝怡芬】／戒指流浪記

小薰【黃瀞怡】／大債時代

方宥心／做工的人

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

潘麗麗／大債時代

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎（粗體為得獎者）

王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板

夏朧／預支未來

郭美華／公視迷你電影院—家庭式

游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

黃冠智／返校

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航