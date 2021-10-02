波斯灣戰爭時失竊30年後現蹤美國，3500年歷史《吉爾伽美什史詩》泥板將返還伊拉克

文：Yi-ching Kuai

波斯灣戰爭時失竊，3500年歷史《吉爾加美什史詩》泥板回到伊拉克

一塊有3500年歷史的古代美索不達米亞楔形文字泥板，在2019年由美國政府從零售連鎖店Hobby Lobby手中查獲，並於今（2021）年7月正式沒收，舉行交接儀式後送回伊拉克。

交接儀式在華盛頓特區舉行，既是美國與伊拉克兩方官員的勝利，同時也警告掠奪走私者，兩國政府現在都致力於消除文物非法貿易。

聯合國教科文組織負責人，以及美國和伊拉克政府的高級官員將聚集在史密森尼（Smithsonian）的國立美國印第安人博物館（National Museum of the American Indian），歸還「吉爾伽美什之夢泥板」（Gilgamesh Dream Tablet），這是塊15公分長、12公分寬的黏土工藝品，上面紀錄著《吉爾伽美什史詩》的一部分。

這件罕見的作品曾在Hobby Lobby執行長創建、2017年落成開幕的聖經博物館（Museum of the Bible）展出。

人類最古老的史詩

《吉爾伽美什史詩》是公認人類最古老的史詩，泥板以楔形文字阿卡德語寫成，楔形文字是數千年前古代美索不達米亞的書寫系統。聯合國教科文組織表示，其中史詩中一些故事反映在舊約聖經中——例如大洪水——使《吉爾伽美什史詩》成為世界上已知最古老的宗教文本。

1853年，學者在位於現今伊拉克北部的尼尼微，亞述國王亞述巴尼拔（Ashurbanipal）的圖書館廢墟中，發現了12塊泥板的版本。神秘的楔形文字最早由喬治・史密斯（George Smith）翻譯。

史密斯翻譯的部分裡，故事描述了一場大洪水、一艘船停在山上、一隻鳥被派去尋找陸地。這段故事讓史密斯異常激動，據說興奮得撕了自己的衣服。這段與聖經中諾亞方舟情節十分類似的洪水故事引起轟動，史密斯很快便回去挖掘餘下失落的泥板，他發現的碎片補完了洪水故事，並大致上拼湊出《吉爾伽美什史詩》。

史詩圍繞烏魯克（現今伊拉克南部的地區）的吉爾伽美什國王展開。吉爾伽美什國王記載於美索不達米亞神話中，約是公元前2900至2700年執政。

傳說中，吉爾伽美什繼承了母親的力量，是一位擁有超人力量的半神。他的同伴恩奇杜（Enkidu）由野獸養大，兩人協力殺了象徵天神的殘暴天牛。在另一次冒險中，吉爾伽美什試圖發現永生的秘密，游到海底去採集一株能讓人青春永駐的靈草，靈草卻被一條蛇從他身邊偷走。

「吉爾伽美什之夢泥板」講述了史詩的一部分，吉爾伽美什向母親女神寧孫（Ninsun）描述他夢見星辰掉落，母親解夢宣布新朋友到來，預言這個人將成為他的同伴：「他的力量如天上磐石般強大……你會見到他，你的心會歡笑。」泥板上的另一欄文字，寫的是聖妓與恩奇杜發生性關係的段落。

聯合國教科文組織表示，除了「吉爾伽美什之夢泥板」，還有1萬7000件文物將從美國回到伊拉克。

史詩為首，返還文物數量創紀錄

2014年，Hobby Lobby以近170萬美元（4700萬台幣）購買了泥板，預計在聖經博物館展出。據聯合國教科文組織稱，這件文物被認為是1991年從伊拉克的一間博物館盜走，並於2007年走私到美國。它於2019年被美國官員查獲，今年7月，美國紐約東區地方法院命令沒收。

聯合國教科文組織表示，由於伊拉克的武裝衝突，文物的掠奪和銷售有所增加。儘管掠奪的程度尚不清楚，但聯合國教科文組織估計美國占全球藝品市場的44％。

聯合國教科文組織文化和緊急情況部主任（Director for Culture and Emergencies）拉扎爾・埃倫杜・阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）表示，尋回掠奪的文物的過程緩慢而困難：「有些人持有假文件，需要數年時間才能察覺。除此之外，每個國家都有自己的法律框架、司法框架和規範藝術市場的法律。」

阿索莫說，此次交接凸顯了美國和伊拉克之間的合作，這兩個國家都是1970年聯合國教科文組織公約的簽署國，該公約為防止文物販運和確保返還，建立了法律框架。另外，伊拉克官員注意到聖經博物館的領導人，在協助歸還他們所說的「數量創紀錄的文物」時所做的努力。

「2020年5月，當我們得知前所有者為該物品提供的是詐欺性文件、非法進口時，我們就宣布全力支持美國政府將這件物品歸還伊拉克的努力。」聖經博物館首席策展人克洛哈（Jeffrey Kloha）寫道。

「我們感謝伊拉克大使法里德・亞辛（Fareed Yasseen）和美國國務院的努力，幫助我們將這件物品和其他物品歸還給伊拉克人民。我們期待未來有機會與我們在伊拉克的朋友合作，研究和保護伊拉克豐富的文化遺產。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

古文物需求量高，壞人容易獲利

與伊拉克文化遺產從業者合作多年的史密森博物館保護研究所（Smithsonian Museum Conservation Institute）文化遺產保護學者漢森（Katharyn Hanson）強調，市場對古代文物的需求仍然很高，尤其是那些與書寫起源有關的吉爾伽美什泥板，這使得「壞人獲利」變得非常容易。

「我們不常看見大規模的歸還，但這樣的歸還應該要更常見。我非常希望這能提高人們對問題的認識，」漢森說，「這會是一場歡樂的盛會。吉爾伽美什的詩在人類歷史、伊拉克歷史上佔有特殊的地位。」

聯合國教科文組織總幹事奧黛麗・阿祖萊（Audrey Azoulay）說，交接儀式強調了文化外交在打擊文化財產非法貿易方面的重要，並補充說她希望這次可以成為一個典範。

「無論是在物品數量還是價值方面，這樣的返還都前所未有。我們期許這次事件可以讓世人知道，掠奪和非法出口物品可以輕易在市場上出售的時代已經結束。我們還需要藝術市場的參與者，在保護全球文化遺產方面發揮積極作用。博物館正在審查他們的收購政策，而收藏家和拍賣行現在更加關注出處資訊，並遵守職業道德行為準則。」

共同人性的一顆明珠

阿祖萊表示這次的歸還有重要歷史意義，對於伊拉克的恢復和重建影響甚鉅。泥板預定將在巴格達的國家博物館展出。

「吉爾伽美什泥板是查獲的1萬7000件文物中最有象徵意義的，」阿祖萊說。「這塊擁有3500年歷史的亞述泥板包含了蘇美的吉爾伽美什史詩中的一段，吉爾伽美什被認為是歷史上最古老的文學作品。這個神話被一次又一次地重新詮釋，是啟發偉大一神信仰的創始故事。它還影響了《伊利亞德》和《奧德賽》（荷馬的希臘神話史詩）。因此，它是我們共同人性的一顆明珠，可以對抗世間的愚昧和分化你我的身份。」

「當一件文物遭掠奪、從考古背景中剝離出來時，我們會失去很多資訊，」漢森解釋道。不僅物件從原產國移除，與歷史的聯繫也被切斷。例如，像吉爾伽美什這樣的文物，系統性挖掘會為學者提供特定的位置數據和其他潛在的重要細節。

「我們不知道在它被發掘時周圍有什麼。它來自精心歸檔還是垃圾堆？它有沒有為了流傳後世而小心封印起來？看到它回歸令人興奮，我希望這樣的喜悅能夠克服失去的悲傷。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航