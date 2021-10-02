【2021電視金鐘獎】迷你劇集（電視電影）男主角李銘順、女主角徐堰鈴、戲劇節目最佳新人李奕樵

2021年第56屆電視金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎、女主角獎以及戲劇節目最具潛力新人獎，分別由出演《做工的人》的李銘順、《客家電影院─光的孩子》的徐堰鈴以及《天橋上的魔術師》的李奕樵獲得。

迷你劇集（電視電影）男主角獎：李銘順

李銘順以《做工的人》獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎。極具生命力的表現，豐富的詮釋出討生活的心聲以及渴望 詼諧與寫實之間，贏得觀眾的讚賞。

不在現場的李銘順於連線致詞時真性情表示：「啊！好開心啊！」，第一次以台語的呈現來演一個角色，有機會拿到這個獎，真的非常感謝金鐘獎和評審給的鼓勵。

出生於馬來西亞的李銘順，演戲經驗20餘年，近年在台灣影視圈大放異彩，除了今年榮獲迷你劇集（電視電影）男主角之外，也曾在第49屆金鐘獎憑藉《親愛的，我愛上別人了》拿下戲劇節目男主角獎，成為首位奪下金鐘獎的馬來西亞藝人，演技備受肯定。至於李銘順演出的作品也受到台灣觀眾喜愛，今年在小螢幕和大銀幕也都有交出作品，前者為現正熱播的犯罪動作影集《逆局》；後者則是和張震、張鈞甯合作的《緝魂》。

Photo Credit:三立電視提供

迷你劇集（電視電影）女主角獎：徐堰鈴

徐堰鈴以《客家電影院─光的孩子》獲得迷你劇集（電視電影）女主角獎，她於劇場養成，跨界影視仍展現其表演爆發力，精確掌握角色各種面向，也令角色具可觀性，使用方言的台詞表達能力打動人心。

頒獎時，徐堰鈴表示會珍惜今天這樣的感覺，「讓我們表演的這些人，能更踏實、更充實地傳承很多事情。」

徐堰鈴1992年踏入劇場，在劇場培養表演技巧，並展露天份，演過無數舞台劇，如今憑藉《光的孩子》在電視金鐘獎從苗可麗、陸弈靜等勁敵中脫穎而出，榮獲迷你劇集（電視電影）女主角獎。

徐堰鈴在後台表示：「我是客家人，也在劇場工作，劇場的環境很熟悉，也了解舞蹈背景的老師們，有點替他們說話的感覺。要感謝所有幕後工作人員，在鏡頭前面表演是很有魅力的，工作人員也都很辛苦。」

Photo Credit:三立電視提供

戲劇節目最具潛力新人獎：李奕樵

出演《天橋上的魔術師》的李奕樵，吃重的角色分量卻毫不生澀，不管是自掌巴掌的肢體語言、對白裡花言巧語哄騙顧客，都能駕馭靈活自然，最終集與父母道別中更有高難度的情緒轉折。

李奕樵表示，沒有天橋上的魔術師就沒有小不點，「原來消失才是真正的存在，雖然戲已經下檔，但小不點永遠留在大家的心中，99樓神秘空間又多了一個美好的收藏」。

戲劇節最具潛力新人獎，由上一屆戲劇節目最佳新人李沐以及台北電影獎影后王淨頒發，最終由《天橋上的魔術師》「小不點」李奕樵拿下。

李奕樵4歲時曾拍攝汽車廣告，而後嘗試走向戲劇之路，最終受到導演楊雅喆的賞識，在千人以上的試鏡者中，得到《天橋上的魔術師》中的「小不點」一角。而今晚除了順利從同劇的羅謙紹、林潔宜中脫穎而出，拿下金鐘戲劇節目新人獎之外，更以年僅12歲的年齡入圍戲劇節目男主角獎，刷新年齡紀錄，成為金鐘史上最年輕的視帝入圍者。

對於李奕樵的雙料入圍，評審團主任委員曹瑞原當時在入圍記者會時表示：「素人小孩要撐住整部劇是非常困難的，而從專業面來看，李奕樵確實有幫助到《天橋上的魔術師》，讓這部片子更加靈動，同時讓觀眾入戲。」

明顯抽高，且聲音產生變化的李奕樵，在後台接受採訪時表示：「謝謝家人把我生下來，第一次跟魔術師對戲的時候，我說我不想演戲了，因為魔術師（莊凱勛）外表好恐怖，但後來發現他很溫柔。未來如果還有機會，會想繼續拍下去。」

李奕樵更表示想和甄子丹一樣，挑戰武打片，更表示「今年對於視帝獎座平常心，擔心12歲就得獎一路衰下去。」

Photo Credit:三立電視提供

迷你劇集（電視電影）男主角獎（粗體為得獎者）

安原良／客家電影院─光的孩子

李銘順／做工的人

李曆融／主管再見

唐川／客家電影院─窩卡

劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰

迷你劇集（電視電影）女主角獎（粗體為得獎者）

李雪／致親愛的孤獨者─凱涵

林予晞／戒指流浪記

苗可麗／做工的人

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

陸弈靜／阿嬤的放屁車

戲劇節目最具潛力新人獎（粗體為得獎者）

李奕樵／天橋上的魔術師

阮秋姮／飄洋過海來愛你

林潔宜／天橋上的魔術師

高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場

羅謙紹／天橋上的魔術師

延伸閱讀

責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航