週日公布戶外口罩新規定：今日本土零確診、1例死亡，67萬劑BNT疫苗今早抵台

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1例死亡，無新增本土案例。指揮官陳時中表示，10月4日不會將疫情警戒降為一級，不過會有一些鬆綁措施。另外，考量到9月份平均每天不到2個本土案例，陳時中也說，針對戶外戴口罩的鬆綁措施會有進一步報告，將統一在週（3）日公布。

此外，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，第四批今日早上抵台，共67萬劑。配合BNT疫苗抵台，指揮中心表示，原先第十期只規劃開放第二劑AZ及高端疫苗接種，這次將加開BNT疫苗第一劑。

新增1例死亡、11例境外移入，第四批BNT疫苗抵台

指揮中心今日公布國內新增11例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案6426），為60多歲女性，有慢性病史及萬華區活動史，今年5月19日出現咳嗽、發燒等症狀，5月22日因快篩陽性由衛生單位安排隔離，5月27日確診，5月31日收治住院，7月23日解除隔離，9月29日死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國（6例，案16334、案16335、案16336、案16339、案16340、案16343）、宏都拉斯（案16337）、日本（案16338）、印尼（案16341）、越南（案16342）及柬埔寨（案16344）入境，入境日介於今年9月17日至9月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。值得注意的是，這11例中，有6例在打完2劑疫苗後14天仍染疫，符合突破性感染的定義。

另外，指揮中心也表示，今日上午台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第四批BNT疫苗順利運抵桃園國際機場，共67萬劑，並在完成通關程序後，進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於今日送達的67萬劑，效期至2022年2月10日。

昨天疫苗單日施打量創新高，總共接種了39萬3483劑。其中施打最多的是高端第二劑，總共注射17萬多。第二多的是BNT第一劑，打了大約14萬多劑。

目前疫苗覆蓋率已達56.47%，劑次人口比則來到67.72劑/每百人。

加開BNT疫苗第一劑接種，10月4日早上10點開始預約

配合BNT疫苗抵台，指揮中心表示，原先第十期只規劃開放第二劑AZ及高端疫苗接種，這次將加開BNT疫苗第一劑。

陳時中表示，符合預約這次BNT第一劑的對象有三，包含18至22歲民眾（1999年1月1日至2003年10月14日間出生者）、18至63歲的第九類對象以及64歲以上的民眾（1957年12月31日前出生者）。

以上三類對象，只要有在9月29日前意願登記選擇BNT疫苗，都可以預約BNT第一劑接種。預約時間由10月4日上午10點開始，10月5日下午4點截止，施打期間則為10月7日到14日。

另外今日公費流感疫苗開打，陳時中表示，雖然安全性上面流感疫苗與COVID-19疫苗是可以同一天打，不過為了釐清相關不良反應是哪種疫苗引起，因而仍然建議流感疫苗與COVID-19疫苗要間隔7天才能施打。

Photo Credit: 指揮中心

境外移入病毒基因定序出爐，6例全為Delta變異株

指揮中心今日公布9月24日至30日境外移入病毒基因定序結果，總共6例，全為Delta變異株。分別來自波蘭、南非、柬埔寨、菲律賓以及衣索比亞。這6例在染疫前只接種一劑疫苗，因而均不屬於突破性感染。

目前國內累計有157例Delta變異株案例。其中43例本土，本週沒有新增。另外114例則為境外移入。

Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範