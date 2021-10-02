【2021電視金鐘獎】召集人：憲哥、KID、小鬼的組合，跟曾國城的分數事實上只差1分

2021年第56屆電視金鐘獎，益智及實境節目獎由《全明星運動會》獲得，曾國城以《一字千金─鬥字英雄會》奪下益智及實境節目主持人獎。綜藝節目獎由《菱格世代DD52》獲得，唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸（吳庚霖）以《36 題愛上你》奪下綜藝節目主持人獎。

益智及實境節目獎：全明星運動會

獲得益智及實境節目獎的《全明星運動會》是熱血澎湃的競賽型節目，讓參賽者真實參與訓練、並組隊挑戰各項正規運動項目，是少型的大型體育競技實境節目。

領獎人表示，謝謝陪伴觀眾兩季的紅、藍、黑隊，讓他們表達不服輸、不畏戰的精神，「我們是內容製作者，在這個人人不被看好的環境裡，要堅持是很難的事，這是我值得驕傲的職業，製作不是單打獨鬥就能完成的」。

全明星運動會今晚收下節目創新、益智及實境節目兩項大獎，深受評審團肯定。全明星運動會為三立電視台、台灣電視台共同出品，為全台灣首見的運動競技實境節目。全明星運動會參與的藝人與運動員無數，包含錢薇娟、李玖哲、胡宇威、柯有倫、邱宇辰等，其中運動範圍也橫跨各大類型，包含籃球、羽球、田徑等等，甫推出就深受觀眾喜愛。正篇十七集中有十四集收視率破1點，更在正篇最後一集中收視率破2點，從收視率來看確實不易。全明星運動會製作人在後台表示：「這個節目困難點在於人很多，中間會遇到很多問題，可能是參加者受傷，或是從頭學習的運動，以及場地的受限等等，真的滿不容易的。」

益智及實境節目主持人獎：曾國城

曾國城以《一字千金─鬥字英雄會》奪得益智及實境節目主持人獎，其高質感且獨具魅力的主持風格，不僅迅速拉近觀眾與來賓的距離，更有效引導來賓融入，能適度、適時營造出不同氛圍，過程高潮迭起，加上節奏掌控的好功力，讓節目進行如行雲流水般流暢。

曾國城上台領獎時激動表示：「這個真的是等太久了，一晃眼都八年了」，同時謝謝成長過程中每個階段的國文老師，才知道中文有這麼多有趣的地方。「我一直喜歡用文字來感受文化的美好，這節目、這個獎盼了很久，真的很開心」。

Photo Credit:三立電視提供

綜藝節目獎：菱格世代DD52

《菱格世代DD52》在少見的高規格下，仍不忽略參賽者各自的細節特色。戲劇縝密的前期籌劃及豪華的表演令人印象深刻，除了節目的精彩，團隊更將成果結合到實際的商業應用。

製作人領獎時表示，踏入電視節目十多年了，製作一個可以感動別人和自己的節目一直是自己的初心，「這個節目是我在現場哭得最慘的節目，不是因為我愛哭，而是他們真的感動到我。」

《菱格世代 DD52》由野火娛樂、聯聯看娛樂製作，是聚焦於臺灣女團的選秀綜藝節目。並邀請楊丞琳、潘瑋柏主持（首席導師）、陳漢典聯合主持（節目助教）。而經過節目的汰選之下，烈焰之心最終成為冠軍團，並由野火娛樂以G.O.F組成7人女子音樂團體出道。製作人在後台受訪時表示：「其實全世界有非常多的選秀，我們在創新這件事思考很久，讓更多人覺得女團選秀有更多可能性，而這次其實獲得很多企業的支持，有更多資金之後，就能嘗試不一樣的工具做出不一樣的東西。創新也代表更多不同，我們也都把網友們的指點記下來，希望下次能更好。」

綜藝節目主持人獎：唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸（吳庚霖）

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸（吳庚霖）以《36題愛上你》拿下綜藝節目主持人獎，三位完全不同風格的主持人，可以將各自的專業、感性、內涵用在和來賓的訪談，甚至隨時拉回三個人的互動當中，都能保有輕鬆和深度，而互相的進退有絕佳的默契，讓每個人都是主角，相當精彩。

炎亞綸得獎時表示：「我有過高有過低，這個獎項真的是大海中的一根浮木，讓我有動力繼續下去。」吳姍儒則簡短說道：「我們是奇蹟組合、真的會遇上奇蹟。」

炎亞綸最後也補充：「我生長在一個讓思想可以自由奔放的地方，我相信我們有無比光明的前途。」

召集人透露：最終結果也讓我感到非常意外

綜藝節目、益智及實境節目獎由製作人賴勛彪擔任召集人，集結白汝珊、周詠訓（阿布）、侯怡君、侯昌明、廖科溢、謝政豪等人進行獎項評選。

賴勛彪在後台受訪時表示：「首先，綜藝節目在評選的時候，《36題愛上你》在綜藝上面是比較新穎的東西；但在益智及實境節目主持人方面就很糾結，討論真的無數次，大家各自有看法，憲哥、KID、小鬼的組合跟曾國城的分數事實上只差1分，從頭到尾評審其實也都沒有達到一致，最後就開放用自由投票的方式，最終結果也讓我感到非常意外。」

賴勛彪進一步解釋：「對於憲哥、KID、小鬼，評審其實也會受到新聞、輿論等感情面的影響，但最後要回到主持人的工作本質影響，最後差這1分可能就是這樣，曾國城能夠把很冷的文字節目操作的如此流暢、趣味橫生，主持人功力不容忽視。」

至於綜藝節目主持人獎到沒有太多分歧，「唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸這三個人擁有完全不同風格，卻產生很多很新鮮的東西，我們覺得跟市場上的主持人完全不一樣，一開始大家都朝這個方向在走。」賴勛彪這樣說道。

益智及實境節目主持人獎頒發給《一字千金─鬥字英雄會》曾國城，曾國城也擊敗賽前呼聲頗高的《綜藝玩很大》吳宗憲、KID、黃鴻升，拿下個人第五座金鐘主持人，前四座分別為《小氣大財神》、《型男大主廚》、《天才衝衝衝》、《全民星攻略》，曾國城也連兩年拿下益智及實境節目主持人，主持功力備受評審團肯定。

曾國城在後台受訪時表示：「說實在拿到第五座真的很爽，但這特別爽，《一字千金─鬥字英雄會》入圍不難，但拿獎真的好難，這節目來的都是教授，內容很學術，要能把文字遊戲玩到雅俗共賞就有一定的難度。而這節目也八年了，中間我們慢慢做，做到現在收視率還不錯，很有成就感。」節目走過八年，曾國城進一步說：「我覺得我保持著一如往常對文字的熱愛，這熱情一直沒有減退。」

對於擊敗憲哥、KID、小鬼，曾國城坦言：「其實我剛剛快哭了，我喵到吳宗憲跟KID中間放了一個小鬼的公仔，其實對他真的不好意思，但我會和他一起分享這份喜悅，我想我拿這個獎，他應該也會很開心。」

益智及實境節目獎（粗體為得獎者）

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益智及實境節目主持人獎（粗體為得獎者）

吳宗憲、KID【林柏昇】、黃鴻升／綜藝玩很大

徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】／天才衝衝衝

曾國城／一字千金─鬥字英雄會

曾寶儀／我們回家吧

綜藝節目獎（粗體為得獎者）

36 題愛上你

Semenay 我們的歌

一個都不能少

畫說 Lulu

菱格世代 DD52

綜藝節目主持人獎（粗體為得獎者）

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唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36 題愛上你

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航