【2021電視金鐘獎】《做工的人》奪下迷你劇集獎與導演獎，「我們認命、但我們不認輸」

2021年第56屆電視金鐘獎，迷你劇集獎與迷你劇集（電視電影）最佳導演，分別由《做工的人》及《做工的人》導演鄭芬芬獲得。

迷你劇集獎：《做工的人》

《做工的人》角色塑造及演出極具魅力，突破框架的台語對白戲劇風格，詼諧與悲喜交織的情節，細膩勾勒出工地職人在當代社會轉變的困境與樂觀，情感、視野兼具，是突破性的戲劇佳作。

代表領獎人表示，剛買下《做工的人》的時候還沒有台劇復興的討論，國際平台的合作也只是很少數的案例，面對做工這樣有點生硬的工地題材，當時不太知道會不會有平台願意播出。

「短短六年的迷你劇集，整個團隊花了三年的時間才走完它」，她也謝謝工地師父和他們的家人，「謝謝所有在社會上努力的小人物們，人生雖然非常艱難但我們要像戲裡的噗嚨共一樣，永遠保有夢想、永遠不放棄希望。」

迷你劇集（電視電影）導演獎：鄭芬芬《做工的人》

鄭芬芬以《做工的人》拿下迷你劇集（電視電影）導演獎，這部劇用詼諧輕鬆的手法，將三個看似遊手好閒的「噗嚨共」生活描繪得多采多姿 ，滑稽的喜劇橋段，凸顯工人階層飽受社會歧視下的苦中作樂，不刻意說教、不賣弄悲情，深切傳達底層人物的辛酸悲涼，大巧不工的作品。

鄭芬芬真性情直言：「我等這座導演獎等好久了」，並謝謝所有的演員跟工作人員，整個工作過程讓她感到「痛並快樂著」。「有很多影視工作人員一直很努力的在拍戲，台灣的市場也許很小，很難有大格局、大製作，我們認命、但我們不認輸。台劇加油。」

迷你劇集獎

大債時代

戒指流浪記

返校

做工的人

預支未來

迷你劇集（電視電影）導演獎

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徐麗雯／客家電影院─光的孩子

陳大璞／公視人生劇展─人生清理員

鄭芬芬／做工的人

温晴／客家電影院─窩卡

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航