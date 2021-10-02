【2021電視金鐘獎】Darren拿下戲劇節目男配角獎、簡嫚書獲得女配角獎

2021年第56屆電視金鐘獎，戲劇節目男配角獎由演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》的Darren（邱凱偉）獲得，女配角獎由《她們創業的那些鳥事》的簡嫚書獲得。

戲劇節目男配角獎：Darren（邱凱偉）

Darren（邱凱偉）以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下戲劇節目男配角獎，他跳脫以往正派溫和的形象，此番喜劇演來毫不費力，表演節奏巧妙，與婆婆和周邊人物和鳴，成功建立一個成功的喜劇角色。

Darren致詞時真情流露：「我爸過世那天我回屏東，我摸著她的手說，有一天，我為你拿到這個獎。我要謝謝媽媽，後天是他的生日」他舉起獎盃說道：「這個獎，生日快樂。」

Darren在後台表示：「在台上其實滿輕鬆的，但我真的沒想過會拿獎，一度以為是開玩笑的。這一路以來有許多幫助過我的人，大家都很幫忙，當然也有一些批評，或許是這樣子，讓我更想做出一些成績給大家看，告訴我自己可以做到。」

Photo Credit:三立電視提供

戲劇節目女配角獎：簡嫚書

簡嫚書以《她們創業的那些鳥事》得到戲劇節目女配角獎，她跳脫既定印象、變身花旦的表演令人眼睛一亮，並將容易流於浮誇的角色拿捏得恰到好處，舒服、自在、毫不矯情，主動追愛的盲目與傻勁令人動容。

「謝謝生活中所經歷過的一切，這些所有的酸甜苦辣滋養了我，讓我的生命有厚度，可以成為一位演員。」簡嫚書領獎時表示：「我要將今天獲得的這份祝福分享出去，願這世界上所有的生命都感受到愛、喜悅與自由。」

簡嫚書也在戲劇領域耕耘多年，2010年她以《那年，雨不停國》入圍第45屆金鐘獎最佳女主角；時隔5年，憑藉《菜鳥》入圍第52屆金馬獎最佳女配角，2016年更以《菜鳥》拿下台北電影獎最佳女配角。到了 2021年，就以《她們創業的那些鳥事》拿下金鐘戲劇節目最佳女配角獎。

簡嫚書在後台接受採訪時表示：「真的很開心能遇到這個角色，好像開啟了我人生的另個面向，更重新認識自己，好像當文青當太久忘記自己其實是很奔放的人。在成為母親之後，就好像也有某個開關被打開，以前會很嚴肅面對生命的課題，忘記更多情感面向，而情緒被打開之後，對於我的表演真的很有幫助。」

Photo Credit：三立電視提供

戲劇節目男配角獎

Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛

朱軒洋／天橋上的魔術師

林鶴軒／若是一個人

梁正群／黑喵知情

楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目女配角獎

黃舒湄／天橋上的魔術師

黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛

劉品言／未來媽媽

盧以恩／天橋上的魔術師

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航