2021/10/02,
藝文

【2021電視金鐘獎】Darren拿下戲劇節目男配角獎、簡嫚書獲得女配角獎

【2021電視金鐘獎】Darren拿下戲劇節目男配角獎、簡嫚書獲得女配角獎
Photo Credit：三立電視提供

我們想讓你知道的是

2021年第56屆電視金鐘獎，戲劇節目男配角、女配角。

2021年第56屆電視金鐘獎，戲劇節目男配角獎由演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》的Darren（邱凱偉）獲得，女配角獎由《她們創業的那些鳥事》的簡嫚書獲得。

戲劇節目男配角獎：Darren（邱凱偉）

Darren（邱凱偉）以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下戲劇節目男配角獎，他跳脫以往正派溫和的形象，此番喜劇演來毫不費力，表演節奏巧妙，與婆婆和周邊人物和鳴，成功建立一個成功的喜劇角色。

Darren致詞時真情流露：「我爸過世那天我回屏東，我摸著她的手說，有一天，我為你拿到這個獎。我要謝謝媽媽，後天是他的生日」他舉起獎盃說道：「這個獎，生日快樂。」

Darren在後台表示：「在台上其實滿輕鬆的，但我真的沒想過會拿獎，一度以為是開玩笑的。這一路以來有許多幫助過我的人，大家都很幫忙，當然也有一些批評，或許是這樣子，讓我更想做出一些成績給大家看，告訴我自己可以做到。」

GBA56電視金鐘獎-3604
Photo Credit:三立電視提供

戲劇節目女配角獎：簡嫚書

簡嫚書以《她們創業的那些鳥事》得到戲劇節目女配角獎，她跳脫既定印象、變身花旦的表演令人眼睛一亮，並將容易流於浮誇的角色拿捏得恰到好處，舒服、自在、毫不矯情，主動追愛的盲目與傻勁令人動容。

「謝謝生活中所經歷過的一切，這些所有的酸甜苦辣滋養了我，讓我的生命有厚度，可以成為一位演員。」簡嫚書領獎時表示：「我要將今天獲得的這份祝福分享出去，願這世界上所有的生命都感受到愛、喜悅與自由。」

簡嫚書也在戲劇領域耕耘多年，2010年她以《那年，雨不停國》入圍第45屆金鐘獎最佳女主角；時隔5年，憑藉《菜鳥》入圍第52屆金馬獎最佳女配角，2016年更以《菜鳥》拿下台北電影獎最佳女配角。到了 2021年，就以《她們創業的那些鳥事》拿下金鐘戲劇節目最佳女配角獎。

簡嫚書在後台接受採訪時表示：「真的很開心能遇到這個角色，好像開啟了我人生的另個面向，更重新認識自己，好像當文青當太久忘記自己其實是很奔放的人。在成為母親之後，就好像也有某個開關被打開，以前會很嚴肅面對生命的課題，忘記更多情感面向，而情緒被打開之後，對於我的表演真的很有幫助。」

GBA56電視金鐘獎-3723
Photo Credit：三立電視提供

戲劇節目男配角獎

  • Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛
  • 朱軒洋／天橋上的魔術師
  • 林鶴軒／若是一個人
  • 梁正群／黑喵知情
  • 楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目女配角獎

  • 黃舒湄／天橋上的魔術師
  • 黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛
  • 劉品言／未來媽媽
  • 盧以恩／天橋上的魔術師
  • 簡嫚書／她們創業的那些鳥事

延伸閱讀

責任編輯：李芯、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。