【2021電視金鐘獎】薛仕凌囊括戲劇節目男主角獎＆迷你劇集男配角獎，鍾欣凌奪下女主角獎承諾不漲價

2021年第56屆電視金鐘獎，薛仕凌以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎，鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下戲劇節目女主角獎。

戲劇節目男主角獎：薛仕凌

薛仕凌以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎，他在長篇的劇集中，仍保持對角色的熱情，忠實呈現角色樣貌及精神，不流於形式，表演極為精彩。

薛仕凌領獎時表示：「我們現在身處在一個很不一樣的時代，有很多不同的平台、不同類型的戲劇，陪伴著很多很多不一樣的人。就我所知，我所遇到的，不管是在哪一個類型、哪一個平台，幕前幕後的工作人員，他們都拚了命地在做，非常非常的努力，我想要把這個獎獻給他們。」

薛仕凌今晚成為金鐘大贏家，先是《做工的人》以工地人物拿下迷你劇集（電視電影）男配角獎，接著再以《生生世世》中的同志角色榮獲戲劇節目最佳男主角獎，一人收下兩座演技獎項，技驚四座。

薛仕凌最廣為人知的身份應該是音樂嘻哈團體「大嘴巴」，曾在2008年、2011年二度獲得金曲獎最佳演唱組合獎，今年首度入圍金鐘獎便順利敲響兩聲金鐘，也在今晚成為金曲、金鐘雙金得主。

薛仕凌在後台接受採訪時，表示：「《生生世世》類型比較特殊，大家會覺得八點擋是不是在獎項競逐上比較弱勢，我不是評審也不是專業的人，我只是演員，對於入圍就已經是很大的肯定了。我要把這個獎項獻給劇組團隊，如果我有一點點說話的權利，想跟各個劇組工作人員說，做好你的工作，熱愛你的工作，整部機器就會很順暢地轉動。」

薛仕凌再度強調，關於角色的切換，其實是對手演員幫的忙，美術搭的景等等，都是這些東西撐起角色跟全面的宇宙。

Photo Credit:三立電視台提供

戲劇節目女主角獎：鍾欣凌

鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下戲劇節目女主角獎，在表演裡頭，喜劇真的不好演繹，但她卻能在婆婆這個角色中，行雲流水般掌握喜怒哀樂。生活面節奏不拖泥帶水，情感面真摯又細膩，成功地創造出這角色豐富的血肉。

鍾欣凌領獎時哽咽談到：「婆婆是一齣很溫暖的戲，謝謝觀眾朋友對我們的疼愛，跟著我們一起罵媳婦、疼兒子，一起哭、一起笑、一起喜怒哀樂。演戲很開心，謝謝所有的電視人，謝謝所有愛看電視的人。」

曾經憑藉《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子》拿下迷你劇集（電視電影）女主角、戲劇節目女主角的鍾欣凌，今年再度以《我的婆婆怎麼那麼可愛》收下第三座金鐘演技獎項，加上鍾欣凌在2001年以《Dr.酷》拿到的兒童節目主持人獎，鍾欣凌已經手握四座金鐘。

鍾欣凌在後台接受採訪時談到：「真的很感謝大家喜歡這齣戲，我們真的感受到滿滿的愛，很開心能接到這個角色，是演員夢寐以求的角色。我之前看了《蠟筆小新》，當中有提到『愛與希望』，我希望下一代都能在愛與希望中長大，繼續往前走，雖然我有點胖胖的，但我現在覺得這是個助力。」

鍾欣凌最後表示：「能遇到導演跟劇組團隊真的很幸運，也承諾未來不會漲價。」

Photo Credit:三立電視台提供

戲劇節目男主角獎

李奕樵／天橋上的魔術師

施名帥／黑喵知情

唐治平／我家的美好時光

許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛

薛仕凌／生生世世

戲劇節目女主角獎

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孫淑媚／天橋上的魔術師

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鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航