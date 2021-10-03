【2021電視金鐘獎】《天橋上的魔術師》拿下最佳戲劇、導演獎，楊雅喆：得獎永遠能讓你怦然心動，是很好的回春方法

2021年第56屆電視金鐘獎，戲劇節目獎由《天橋上的魔術師》獲得、最佳導演則是《天橋上的魔術師》導演楊雅喆。

評審團主席曹瑞原上台時表示：「我是這次的評審主委，我才知道其實評審真的不是人幹的。我來頒的是導演獎，其實導演也不是人幹的，因為辛辛苦苦拍個片子，有人說是史詩、有人說是狗屎。」

戲劇節目導演獎：楊雅喆

楊雅喆以《天橋上的魔術師》拿下戲劇節目導演獎。魔幻的預言在中華商場這個文化意義極為複雜的場域上演，導演以詩意的電影語言，殘酷地直逼觀眾找出在生命中消失、或被消失的種種，無論在演員表演、影像呈現、美術造型，各方面都將台灣戲劇工業拉到極致的高度。原來，導演本人才是魔術師。

楊雅喆領獎時談到：「從上次拿到金鐘獎走到這個舞台已經是將近20年前，我從文藝青年變成眼袋很大的導演。」還透露自己第一次得獎的時候是嚇哭的，所以就沒有講完致詞，「我一直都忘記感謝一直陪伴我的家人，我的母親、我的媽媽、我的兄弟姐妹，因為他們的放任不管，就是對我最大的支持。」

「最後我要說，雖然我20年前嚇哭，我剛剛在台底下還是心砰砰的跳，這就是得獎的魅力。我喜歡戲劇這個行業，學校沒有教的愛情，戲劇先幫我們預習了；我們沒有遇到的生老病死，戲劇也讓我們看到了。我喜歡戲劇，謝謝大家。」

楊雅喆曾在第37屆以《違章天堂》拿下單元劇導演、編劇獎，而後曾多次入圍金馬獎，尤其2017年以《血觀音》拿到最佳影片，今晚再度拿到金鐘獎最佳戲劇節目、導演獎，深受評審肯定。

《天橋上的魔術師》拿下最佳戲劇、導演、燈光、攝影、美術設計、最具潛力新人，共計6項大獎成為最大贏家，也追平《我們與惡的距離》的6座金鐘，僅次於《我可能不會愛你》的7座金鐘。楊雅喆在後台接受採訪時表示：「非常謝謝我們的工作人員，不只台灣人，還有其他國家的人，真的很謝謝，因為平常沒有很多時間能看戲，但這次覺得台灣題材越來越多樣，真的很吃驚，可見產業真的有進步，真的謝謝支持。」

楊雅喆睽違20年再度拿到金鐘獎，楊雅喆也坦言：「無論是金鐘或是金馬都一樣緊張，演員、幕後工作人員的入圍我也很替他們緊張，但得獎永遠能讓你怦然心動，這是很好的回春方法，《天橋上的魔術師》一個關於消失的故事，拍完這一年深受職業傷害，但今天參加金鐘獎，覺得心又開始跳了。最後，未來遇到的好題材還是會繼續拍影集。」

Photo Credit:三立電視提供

戲劇節目獎：天橋上的魔術師

《天橋上的魔術師》同時拿下了戲劇節目獎，奠基在寫實的魔幻劇集，在故事拍攝與影像風格上，都具有讓台灣故事能邁向國際的企圖，散文般的呈現方式新穎動人，是提升台劇視野的難得佳作。

「謝謝吳明益老師的原著小說，吸引大家一起踏上99樓的魔幻旅程。」代表領獎人公視節目部經理於蓓華指出：「台灣有很棒的影視人才和創作自由，希望未來有更多資金、信心投入影視產業，公視受公眾託付，我們要面向產業、面對觀眾，我們要有開創的勇氣，在開創的路上，我們會虛心地打穩基礎，希望公視能成為台灣影視產業的後盾。」

於蓓華表示：「從2016年開始拿到《天橋上的魔術師》的改編權，這是個漫長過程，真的靠著大家的幫忙才能走出來。在這齣劇上面，也有賴台灣大哥大進場，才能繼續發展。讓我們能夠繼續做夢，希望台劇能越來越多元，公視可能可以作為開路先鋒。」

台灣大哥大總經理林之晨則表示：「五年前戲劇一集的預算有200萬就很厲害，《天橋上的魔術師》則是一集2000萬，代表有大成長，希望往後台劇能越做越大，資方、主創團隊能一起努力，希望五年後回頭看今天的成就只是一個開始。」

Photo Credit:三立電視提供

戲劇節目獎

天橋上的魔術師

我的婆婆怎麼那麼可愛

客家尋味劇場─女孩上場

黑喵知情

飄洋過海來愛你

戲劇節目導演獎

吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場

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陳保中、包祥麟／黑喵知情

楊雅喆／天橋上的魔術師

鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航