被迫隱藏在壓抑布卡之下的阿富汗女人，其實個個活潑熱情

我的阿富汗爸爸：卡卡將，雖然「謙稱」自己是個「塔利班」（伊斯蘭的學生），但是在漸漸看清塔利班各種悖逆人性、倒行逆施、打著宗教旗號做各種政治暗算的手段後，再談起塔利班時，總是搖頭。

剛認識的前幾年，在他熱情邀約下，有幸到巴基斯坦的奎達，和他們一整個大宅門相處過無數個美好的夏日與冬日。可惜，近幾年，奎達的恐怖攻擊事件連連，連自己也活在恐懼陰影下的卡卡將，都暫時不敢再邀我們前往。幸好，許多美好回憶，至今雋永。

這篇，就來分享我在卡卡將家裡與阿富汗藍色布卡相遇的故事。

第一次見到穿著藍色布卡的女人，是在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的衛星城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）。地緣關係，有許多阿富汗難民從附近的邊境湧入這裡，成為巴基斯坦住民，因而巴基斯坦邊境城市總是局勢混亂，著名的巴基斯坦女政治明星布托（Benazir Bhutto）也是在此被暗殺。

不經意發現，那些全身罩著密不通風的藍色布卡的阿富汗女人們正在身邊走動時，當時只能用驚吒形容「沒見過世面」的自己：「沒想到世界上，居然真的有這麼被壓抑的女人這麼現實地存在著！」

第二次注意到這種穿著藍色布卡的女人，是由《國家地理雜誌》發起的「尋找阿富汗少女」活動。一位戰地記者憑著1985年，在同樣是邊境城市的巴基斯坦白夏瓦的阿富汗難民營採訪拍攝，而刊登在雜誌封面的一張阿富汗少女照片；於十幾年後，再次深入同一個難民營，尋找當初那雙懾人的海綠色深邃眼眸；阿富汗苦難的形象，又一次深深烙印在世人與我的腦海裡。

坊間，所有跟阿富汗有關的書籍，幾乎沒有一本不摻著令人鼻酸的血淚。即使以《追風箏的孩子》、《燦爛千陽》、《遠山的回音》等書，享譽世界文壇的阿富汗裔作家卡勒德・胡賽尼（Khsled Hosseini），也是以近乎悲情的筆法來描述自己母國。

於是，當出生、長大於戰亂、貧苦代名詞的坎達哈之卡卡將，驀地以「巨商富賈」身分出現在時髦都會、台北商圈街頭時，我的好奇與疑惑，不下於任何台灣人。對於「神秘的」阿富汗女人，更不用說了。

幸運的是，我比一般人有機會把這神秘面紗揭開了。

在奎達市集裡，到處可見穿著各色布卡的阿富汗女人｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

第一次到巴基斯坦西北邊境城市奎達拜訪卡卡將的那天，當外子直接被帶上二樓的男賓會客廳之後，卡卡將家裡的小男孩、小女孩們立即牽起我的手，走進玄關布簾內的大宅院，當時，映入眼簾的，是一個又一個從各個起居室冒出來的女眷，不管老少，她們明顯都已「懂事」，不隨便出門見客。

在此起彼落、吱吱喳喳的明顯興奮聲中，我被帶進其中一扉布簾，不久後知道，是卡卡將二太太瑟琴娜的起居室，也就是這整個大宅門的號令室。

由於語言不通，我在印度和巴基斯坦平地所學的語系，與這個來自阿富汗家族的高山母語體系完全不同，所以我只能和團團圍著我轉的女眷、孩童們，用肢體語言熱烈的比劃著手腳。

女孩們十分熱情活潑，除了不停地對我東瞧西瞧、渾圓的大眼珠子轉個不停外，還嘰哩咕嚕地，妳一言我一語，用節奏明快的特殊氣音說著我完全無法意會的普什圖語。

在喝過熱茶、嚐過當地乾果甜食，又緊接著用完午餐之後，眾人繼續圍繞著我打轉；原本以為她們只是討論著要怎麼跟我溝通，或者只是三姑六婆、討論著我的身分來歷，沒想到，比劃著、比劃著，其中兩個女孩突然拿來一把大剪刀。

接著又比劃著比劃著，這才知道她們想幫我剪頭髮。

眾人指著其中一位右額光亮、左額上留著一撮切得齊整瀏海的女眷豎起大拇指、表示這髮型漂亮，然後，她們指著我高寬額頭旁的細髮，一位女孩不知何時手上已經持著剪大尺碼布的那種大剪刀，依在我的身邊，揀起我左額側的髮梢，儼然髮型設計師的態勢；她的動作忽地停住，就等著我點頭答應。

望著那位臉上露著待嫁女兒般嬌羞的年輕女孩，我隱約地想：「這會不會是她們目前最時尚的摩登髮型？」

我暗下猜測，既然她們想把最摩登的式樣與來自摩登外國的我分享，人生有什麼不好玩？因此，只遲疑了半秒，我便欣然點頭，閉起眼睛，讓女孩剪我頭髮。

很快地，大刀一聲「喀嚓！」我的左額便多了一片多年未見的瀏海，後來從高山奎達回到旁遮普平原時，從來沒有剪過瀏海的婆家女眷，全都忍不住好奇地靠近過來撥弄呢。

接下來的時刻裡，眾女眷們既忙碌又歡樂的在瑟琴娜的起居室來來去去。有的捧來整盒手環，一串串穿進我的雙腕；有的拿來管狀指甲花泥，為我上彩繪圖騰；有的側蹲在左側梳理我的頭髮，有的盤坐在右側為我綁著麻花辮。這群熱情的阿富汗女人們，儼然把我當成一只剛剛入手的洋娃娃，恣意地把玩著——的確，對她們而言，來自海外的我，可是貨真價實的的「洋」娃娃呢。

就這樣，直把我裝扮到她們覺得滿意為止，而由於沒有拍照留念，所以，我至今不知當時的自己是長個什麼樣。

接著，一刻不得閒地，不知是誰在一旁手舞足蹈地吆喝著要跳舞。果然，已經有人搬出一台機型老舊的錄音機，手快腳快的又一名女孩，正放進一捲在台灣很久沒有見過的卡帶；有趣的是，接著流瀉出來的，赫然是我平常已經十分熟悉的印度寶萊塢靡靡樂音；印度流行文化，在中東、南亞乃至東南亞之普遍，由此可見一般。

三三兩兩，她們熱情地輪番上陣邀我起身跳舞，即使我扭扭捏捏著猶豫不決，她們卻用極盡蠱惑的雙眼，正對著我，兀自跳得起勁。不一會兒，屋裡的女眷、小孩，全都開心地唱跳起來了，沒有起身的，也都坐在地毯上搖擺著身軀，並伸出雙臂，打著拍子。這使得在台灣從不在外人面前扭腰擺臀的我，因為不忍破壞美好的氣氛，而且再不加入人群就顯得小家子氣息，因此也終於放下矜持，融入整室的歡跳。

就這樣，和卡卡將家裡的女眷們，無猜地玩鬧了大半個下午之後，雖然我還是無法一個個認出她們來，但是，她們卻已經個個和我熟得想和我分享秘密了。

就連女主瑟琴娜，原本因為卡卡將作主，要把她剛生下不久的第九個孩子送給我，所以從我一入門就對我保持著明顯距離與敵意的她，也在與我手牽手輪流轉圈跳過舞後，再次主動再次牽起我的手，望著我的眼睛，認真地說，她要再生第十個孩子，送給我。

瑟琴娜突如其來的盛情感動了我，我無以回報，當下立即邀請瑟琴娜到台灣來遊玩。我天真地想著：等瑟琴娜看過台灣的環境之後，一定會放心，將來如果有一天，她真的生下孩子送給我，孩子絕對可以在台灣過著不虞匱乏、安全又安定的日子。

我的邀請多少帶著點世俗化的客套，沒想到，瑟琴娜卻再次以認真的雙眼，搖著頭回答我：「不行。」

瑟琴娜一邊兩手交叉搖擺說著：「台灣，不」，一邊嚷著「布卡、布卡」，然後又怕我聽不懂，所以一邊吐著布卡二字，一邊做著穿布卡的動作。她說，除了上市集、跑醫院、回坎達哈的媽媽家之外，平常她們哪兒都不去，就算出門，也一定要穿布卡；所以，她不能到台灣找我。

怕我不懂，一旁的小女孩們，立即從瑟琴娜房裡的衣櫃翻出一件布卡，攤在眼前。我定睛一看，赫然正是網路上說的那種：阿富汗婦女特有，密不通風，只有眼睛處留有長方型網狀細洞的藍色布卡。

藍色布卡下的我｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

看到那件藍色布卡，我眼睛一亮！而我的身邊，立即又是一陣鼓動。

眼前這群熱鬧的小人兒，想當然爾地，認為我不知道這件藍色袍子是什麼玩意兒，男孩女孩都爭相搶著要示範，並且要拍照、要從數位相機裡看自己穿布卡的影像。

等到卡卡將大太太的其中一個女兒也搶到布卡後，她自己先穿了一輪，接著把布卡遞在我的手中，用期待的眼神，要我也一起穿穿看。這太新鮮了，我二話不說，張開布卡，往自己身子套上！

根據有限的中文資料描述：「……阿富汗皇室……從1901到1919年……後宮的兩百名女眷穿著布卡，以免她們美麗的臉龐在她們走出宮門時勾引男人的視線……布卡成了上流社會女性的一種服飾……到了20世紀50年代，穿著布卡蔚然成風，但也僅僅侷限於富有的家庭。」

這段話，我在卡卡將家裡得到最直接的印證。

富有的卡卡將，二太太瑟琴娜的那件藍色布卡，不但材質輕盈、觸感滑溜，而且隱約透著絲光，以至於握著布卡的當下，我一時無法和各種書籍上寫的，或是電視上呈現的「可憐的阿富汗女人們，被迫罩在這些厚而重的藍布卡下，既悶且熱」的印象連在一起。

穿上藍色布卡之後的我，毫無意外地，立刻引起一陣興奮地尖叫，我想，這不只是我第一次穿藍色布卡，應該也是這個大宅院裡，老老小小們第一次看到「老外」穿布卡。

此時的我，思維邏輯完全變成他們了，我立即把相機交給卡卡將的妹妹，請她拍照，迫不及待地也想看看自己穿著布卡的模樣。

當我從鏡頭裡看到那個全身罩著藍色布卡的自己時，真是覺得不可思議，光看照片，誰能想得到，畫面裡十足被壓抑模樣、看不到五官面孔的我，藍色布卡底下，卻因為和大宅院的人們玩得開心而正咧著大白牙笑得開懷呢！

終於玩到過癮地脫下布卡後，我想說這個下午也鬧夠了，大家應該都累了，未料，一名小男孩卻又搶過布卡，立即穿上布卡不斷地轉圈、蹲下、轉圈、蹲下；重複的動作，似乎想要表達某種意象。

我一時不懂眼前這群簇擁著的孩兒們又在淘氣些什麼，直到卡卡將的女兒再次搶到布卡，然後也開始不停地轉圈、蹲下、轉圈、蹲下，才總算看清他們想要耍弄的花招。

原來，利用氣球原理，在穿著布卡快速轉圈的同時，如果布卡底下收攏足夠的空氣，就可以在蹲下的瞬間，把布卡撐開，像個小帳篷似地。

孩子們不停地轉圈，不停地蹲下，然後，又不停地衝上來看相機是否有捕捉到他們成功地把布卡帳篷撐開。若非親臨其境，誰又能想像得到，象徵封閉、苦悶、壓抑的藍色布卡，竟然可以玩成這個樣子？

Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

在和卡卡將這一大家子近距離相處過兩天之後，我對「布卡」的印象從此顛覆。

至少，我所見識到的這群阿富汗女人，即使罩在藍色布卡底下，卻個個活潑熱情，不知人間疾苦。

從她們身上衣服的式樣、質地以及所配備的華麗首飾，甚至可以看出，她們即使居家不外出，也是極其美麗地裝扮著自己。那件閃著絲光的藍色布卡主人瑟琴娜，更是一位有著高傲氣息、令人為之傾倒的高眺美女，她13歲時，就在卡卡將的熱烈追求下，甘願嫁來當二太太，卡卡將在台灣期間，他們每天早晚都要熱線一番哩！

永遠活力十足、幽默風趣的卡卡將，不只一次對我們炫耀一件往事：即使已經娶了兩個太太，還是有阿富汗朋友家的女人，衝出門扉試圖擋住卡卡將的車子，嚷著要他娶她。

卡卡將的話到底有多少真實性無從求證，不過，卡卡將的話至少透露出一個事實：阿富汗女人，也是活生生地，會哭會笑會打情罵俏，懂愛懂恨懂風花雪月的，造物主大能創造的女人。

民族性之故，阿富汗女孩普遍早熟，12、13歲已是吒紫嫣紅的花朵，個個濃妝艷抹、「待價而沽」。為了避免引發無謂的爭端，失去這個國度的人們對我的信任，因此，卡卡將家裡所有「適婚年齡」的女孩照片，我都沒有放。讀者可從這張照片隱約看出端倪，即使是四、五歲的小女娃，都已經懂得「爭奇鬥艷」了。

Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

我們的另一位塔利班「老」朋友，個性比較拘謹；五十幾歲的他，也有一個年輕的二太太。這個從坎達哈嫁到奎達來的18歲女孩，僅管只會說法爾西斯語，但是，已經可以透過視訊和我互道平安了。當我造訪他們家時，她仿如貴妃般地躺著在華麗的臥房地毯上，向我述說她與大太太相處的情事，一點也不淒苦。

過去，世人揭露太多關於阿富汗婦女的悲慘故事了，雖然我不否認，卡卡將的家族或許只是個異數，但還是衷心希望，因為多了一扇窗，看到了另一片風景，可以多少改變大家對這個民族的既定印象。

後記：一年多後，瑟琴娜果然又生下了她的第十個孩子，是個女娃兒。不過，瑟琴娜畢竟捨不得自己懷胎十月的血肉，所以，他們還是沒有把孩子送給我，而是將她取名：「Asrah」——即「亞瑟蘭」——我的名字。

一年多之後，再次來到奎達，參加卡卡將和大太太所生女兒的婚禮，並且看到以我為名的小小亞瑟蘭｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航