澳洲將最古老「戴恩樹」熱帶雨林歸還原住民，環境部長：「糾正過去所犯下的錯誤」

澳洲昆士蘭省政府在29日宣布將世界上最古老的熱帶雨林「戴恩樹雨林」（Daintree Rainforest），歸還給當地的東庫庫雅拉尼族（Kuku Yalanji）原住民，同時結束了為期4年、計畫讓雙方共同管理公園的談判。

戴恩樹雨林在1988年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產名錄，這片熱帶雨林沿著澳洲東北部的海岸綿延約450公里，具有豐富而獨特的生物多樣性，涵括3000多種植物、107種哺乳動物、368種鳥類以及51種兩棲動物，另外，澳洲所有的有袋動物都起源於熱帶雨林生態系統。

拿回土地後，原住民盼年輕人「了解自己從哪裡來」

《布里斯本時報》指出，這項澳洲政府與原住民的協議，讓東庫庫雅拉尼族和昆士蘭公園和野生動物管理局（Queensland Parks and Wildlife Service）能夠共同管理戴恩樹雨林、雪松灣、黑山和希望島等4個國家公園中、共16萬公頃的土地。

2007年4月，東庫庫雅拉尼人被承認為這些土地的傳統所有人，《澳洲廣播公司》的報導指出，他們要的不僅是承認、更是管理土地和文化遺產的權利。東庫庫雅拉尼族的傳統所有人協商委員會成員Chrissy Grant表示，他們的最終計畫是獨立管理這些土地。

「我們希望能看到我們的年輕人現在挺身而出，在我們的土地工作、學習文化遺產，並了解到他們從哪裡來。」當地兩個部落的長老Maree Shipton說道：「很高興拿回了我們的國家公園。」

「這些國家公園能保護重要的原住民族文化遺址以及多樣的生態系，包含雨林、森林、濕地和紅樹林，並且是世界遺產所保護的熱帶雨林的一部分，這個地區更被公認為全球第2大不能被替代的世界遺產。」澳洲環境部長Meaghan Scanlon表示。

Scanlon也指出，東庫庫雅拉尼人的文化是世界上現存最古老的文化之一，「這個協議承認他們有權擁有且管理自己的土地、保護自己的文化，並能作為旅行的嚮導來和遊客分享這些事物。」

委員會成員Grant表示，他們的目標是能為庫庫雅拉尼族有自信、有能力的人，提供指導、訓練、就業的機會，「我們希望協助填補各式各樣的技職、土地與海洋管理、旅館業、觀光業和研究的工作空缺，讓我們能夠整握自己的命運。」

談到熱帶雨林地區的旅遊業，昆士蘭旅遊業委員會的主席Daniel Gshwind表示：「旅遊業者為這些景點創造市場，我們非常期待他們成為積極的夥伴，和（土地的）傳統所有人一起帶來更多當地體驗。」尤其是在邊境封鎖重啟後，將會有非常多人想來到這些地區旅遊。

未來將持續確保承諾兌現，澳洲環境部長：「邁出和解的一步」

在政府宣佈歸還熱帶雨林後，其中一個參與談判的部落代表人Desmond Tayley向《澳洲廣播公司》表示：「這不是結束、而是下一個進程的開始。」並表示未來的管理者會和政府及其他利害關係人合作，確保原住民族能得到合約提到的的所有利益，且被承諾的工作機會和資金也必須全部兌現。

澳洲環境部長Scanlon認為，這項協議「真正糾正了過去所犯下的錯誤」，是昆士蘭歷史上非常重要的里程碑，「我們知道還有很多事情要做，今天只是在和解之路上邁出一步。」

Tayley則強調「修復」是非常決定性的一個部分，「重要的是拿回我們的故鄉，而且我們必須保持強大的精神。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範