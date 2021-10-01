澳洲法院判媒體為網友留言負責，CNN關閉澳洲臉書粉專

澳洲法院上個月作出裁決，規定如果有網友在媒體粉絲專頁貼文下留言誹謗他人，媒體要對這些誹謗言論負責。裁決出來後，9月28日《CNN》就關閉了澳洲的臉書粉絲專頁，成了第一個在裁決出爐後關閉臉書粉專的新聞媒體。

事實上，這項裁決源自於2015年，當時原住民少年犯沃勒遭獄警施暴，各家新聞媒體寫了相關新聞，並且發布在臉書粉絲專頁上。不料許多網友留言惡意批評沃勒。於是沃勒出獄後提出告訴，對象不是那些網友們，而是新聞媒體。因為他認為這些新聞媒體「通融網友惡意誹謗」。裁決一出，影響深遠，因為不但影響個人，更波及媒體與小企業。

澳洲法院裁定媒體要為臉書網友留言負責，CNN關閉澳洲臉書粉專

（中央社）日前澳洲法院裁定，媒體應就使用者針對其報導的誹謗性評論負責；《美國有線電視新聞網》（CNN）隨後於30日關閉其澳洲臉書（Facebook）專頁。

本月稍早，澳洲高等法院維持下級法院的一項判決，即要求媒體公司為使用者對其報導的評論負起責任。由於澳洲的誹謗法相當嚴格，未來媒體很可能因為社群媒體新聞下方的網友不當留言而遭起訴。

《CNN》於29日表示，該公司先前要求臉書協助關閉其澳洲平台留言功能，結果對方「選擇拒絕這樣做」。

《CNN》發言人在官網發布聲明說，「Facebook無法確保其平台成為媒體發布可靠新聞，以及讓使用者針對時事進行建設性對話的地方，這讓我們再度感到失望。」

臉書發言人則透過聲明回應：「我們不宜向《CNN》提供法務相關指示。但我們已提供管理工具最新資訊，以協助出版者管理評論。」

臉書早在3月就宣布，出版商將可關閉特定貼文的評論功能，但目前尚未引入《CNN》要求提供的完整功能。

澳洲的這起案件源自一名原住民少年犯沃勒（Dylan Voller）。他於2015年遭關押少年拘留所期間，遭獄警施暴並噴灑催淚瓦斯，畫面曝光後引起輿論嘩然。

當時許多媒體透過臉書等社群網站發布相關新聞。許多網友也紛紛發表評論，有人在留言中聚焦沃勒的前科，指他犯下多項罪行。

為此，沃勒出獄後提出告訴，稱雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）、澳洲人報（The Australian）與天空新聞（Sky News Australia）等媒體允許網友發表針對他的負面言論，並成為誹謗性留言出版者，據此向媒體求償。

這件官司進行數年後，法院認定，只要媒體公司願意，就可以過濾或封鎖誹謗性評論，因此判決沃勒勝訴。

法律專家認為，上述裁決影響深遠。不論是媒體集團、小型企業或個人，即使評論來自其他使用者，在法律上臉書專頁管理者仍將被視為「內容出版商」。

隨社群平台而起的誹謗

《路透社》報導，臉書是澳洲當地很重要的社群平台，澳洲人口有約2500萬人，其中有3分之2使用臉書。而根據坎培拉大學（University of Canberra）今（2021）年的調查，顯示有3分之1的澳洲人用臉書來關注新聞。

不過《路透社》也指出，也因為社群媒體的發達，誹謗案件層出不窮 ，在近幾年呈現「爆炸性成長」的趨勢。於是澳洲開始針對現行法律進行審查，探討這些關於誹謗的法律是否適用於網路時代。新南威爾斯州（New South Wales）司法部長斯皮克曼 （Mark Speakman） 更表示，必須盡快釐清社群平台上言論的責任歸屬。

裁決的影響：不只影響個人

雪梨大學法學院教授David Rolph指出，澳洲法院的裁定，代表如果有人在社群平台發布貼文，並鼓勵或邀請其他人來評論，就必須為這些評論負責。不只影響個人、更影響網路社群、媒體集團以及小型企業等等。

事實上除了《CNN》之外，其他新聞媒體也開始針對這項裁決推出一些措施來因應。

《衛報》澳洲臉書粉專已經將大部分的貼文評論功能都關閉，只允許少部分讀者留言互動。另一方面，《華爾街日報》則表示，有與臉書達成商業協議，會遵守協議內容提供新聞。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範