2021/10/01,
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曾任納粹集中營秘書，德國96歲婦人不願接受審判、逃亡仍被警方捕回

曾任納粹集中營秘書，德國96歲婦人不願接受審判、逃亡仍被警方捕回
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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德國檢察官目前還正在處理10起類似佛希納的案件，包含參與納粹集中營管理與看守的相關人員，儘管目前已屆高齡，仍然都因為被控協助暴行而面臨審判。

德國96歲婦人佛希納（Irmgard Furchner）因為過去曾在納粹集中營中擔任秘書，被指控犯下與種族屠殺相關的罪行。她選擇逃亡，並未出現於原訂昨（28）日舉行的法院審判上，不過數小時後仍被警方捕回。

有一名100歲的老年男子，因為在柏林附近的薩克森豪森集中營（Sachsenhausen camp）擔任警衛，在下週也將接受德國法院的審判。《衛報》指出，德國目前持續處理納粹時代的相關案件，雖然十分具有象徵意義，但因為許多需要接受審判的人員都已屆高齡，最終入獄的可能性其實不高。

佛希納曾任集中營指揮官秘書，稱不知悉猶太人受害事件

佛希納是數十年來，首批因為參與納粹相關罪行而受審的女性之一。她自從18歲時開始為納粹在波蘭的施圖特霍夫（Stutthof）集中營工作，被起訴的罪名是協助與教唆謀殺1萬1412起案件，以及18件謀殺未遂案。

她的案件原訂於28日進行審判，但是一早她就搭乘計程車前往地鐵站，因此並未在法庭上現身。《華爾街日報》報導，原先有許多媒體記者與數十名原告都已經在法庭內，等待訴訟程序進行。

法院發言人Frederike Milhoffer表示，已對佛希納發出逮捕令，她也在下午就被警方捕回，並由醫生評估是否能夠被拘留。

在法庭上，檢察官必須證明作為營地指揮官Paul Werner Hoppe第一秘書的佛希納，如何確實協助到希特勒的屠殺行為。檢察官指出，她在1943年6月至1945年4月期間身為集中營指揮官秘書，並協助集中營系統性地殺害猶太人、波蘭游擊隊及蘇聯的戰俘。

當時該營地的指揮官Hoppe除了負責列出驅逐名單，也執行毒氣室相關的指令。佛希納方面預計將提出部分抗辯，例如她只是代表指揮官閱讀整理信件與電報，並未參與屠殺事件，因此不需要對相關行為負責。檢察官則可能將提出由她撰寫的奧斯威辛集中營驅逐令報告，因為上面有著她的簽名。

在指揮官Hoppe過去遭受審判的1954年到1982年間，佛希納曾被傳喚3次。當時她表示，並不知道集中營中發生謀殺事件，也並未與囚犯接觸。

佛希納的辯護律師Wolf Molkentin表示，他希望確保法院的審判為受害者保留尊嚴，而他並不確定佛希納是否知道關於受難者所發生的事件，但缺乏具體的證據支持她曾幫助謀殺行為。佛希納下一次的聽證會預計在10月19日舉行。

儘管受審者已屆高齡，德國至少還有10起案件審理中

在試圖逃亡之前，佛希納曾寫信給法官，說自己年事已高、患有各種疾病而不願意出席，因此希望僅由律師代表出席，避免尷尬或是覺得被嘲笑。

「如果她還可以跑步，那代表她的健康狀況當然可以入獄。」西蒙 · 維森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）主任Efraim Zuroff表示。《美聯社》報導，該機構是紀念二戰猶太人的人權組織，Efraim Zuroff表示，儘管在高齡接受審判，本身可能就已經是一種懲罰，但仍然希望佛希納能至少受到某種形式的制裁。

德國檢察官目前還正在處理10起類似佛希納的案件，包含參與納粹集中營管理與看守的相關人員，儘管目前已屆高齡，仍然都因為被控協助暴行而面臨審判。

曾任索比堡（Sobibor）集中營警衛的德米揚魯克（John Demjanjuk），在2011年被法院判定有罪後，也開啟這類的法律先例，德國官方自當時起陸續進行相關調查。當時法官表示，無論一個人的行為作用有多微不足道，但只要被證明是納粹暴行中的一個小齒輪，就必須為罪行負責。

2016年，94歲的Oskar Gröning因為曾在奧斯威辛集中營擔任簿記員，參與集中營的屠殺行為，而被判處4年徒刑。當年，也有一位集中營警衛因為協助相關行為，而被判5年徒刑，不過他們都在等待上訴的過程中，尚未服刑就已死亡。

2020年，另一位集中營警衛戴伊（Bruno Dey）被判處2年緩刑，但他並未提起上訴，而承認自己的罪行並表達悔意，至今仍在世。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


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