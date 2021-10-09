《野菜譜》：明朝中期刊行的植物圖鑑——羊耳禿、水馬齒、牛尾瘟

文：王磐（原著）、潘富俊（考證）

羊耳禿

原注：二三月采，熟食。

譯文：農曆二、三月採收，煮熟食用。

原詩：羊耳禿短簇簇，穿藩籬如牴觸。饑來進退無如何，前村後村荊棘多。

譯文：羊耳禿長得短而茂盛，經常穿過藩籬，如同羊耳朵卡在藩籬上。饑餓的時候應該怎麼辦？前後都有許多荊棘，進退兩難啊！

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今名：羊蹄

又名：蓫、牛蘈、蓄、禿菜、豬耳朵、敗毒菜、禿頭草、大頭王、牛舌菜、殼菜、金蕎、牛舌鍋、土大黃、牛舌頭、羊舌頭、野菠菜、羊蹄葉

學名：Rumex japonica Houtt.

科別：蓼科

多年生草本，莖直立不分枝。基生葉有長柄，葉長橢圓形至卵狀長橢圓形，長十至二十五公分、寬四至十公分；先端鈍，基心形，邊緣有波狀皺折。莖生葉較小，柄短。托葉鞘狀，膜質。圓錐狀花序；花被片六，排成二輪。瘦果闊卵形，有三稜，黑褐色，有光澤。

分布在日本、韓國、中國大陸，中國產在東北、華北、陜西、華中、華南、四川以及貴州各省，台灣全島亦產，生長海拔三十至三千四百公尺之田間、河灘、草地及溝邊濕地。

嫩葉與種子可食用。《詩經》、《神農本草經》均列有本植物，可見羊蹄和中國人之間的關係極為久遠。《詩經．小雅．我行其野》：「爾不我畜，復我邦家。我行其野，言采其蓫」之「蓫」即羊蹄。羊蹄仲春時發新芽，古人採嫩葉為菜，但是羊蹄味苦，且「滑而不美」，「味苦、性寒」，吃多了會下痢，因此「蓫」被視為惡菜，大概只有荒年時充當救荒之用。《救荒本草》亦視本種植物為重要的救荒植物，其苗稱為「豬耳朵」。

各種家禽、家畜都會吃食本種，有時被大量割取用來餵雞。根能清熱、通便、利水、涼血止血、殺蟲止癢；用以治大便燥結、淋濁、黃疸、白禿、癰瘡腫毒、跌打損傷。將葉片擣爛，敷於發癢的部位，可治疥癬、香港腳。

稱為「羊耳禿」的植物還有：報春花科的金錢草（Lysinachia christinae Hance）、馬錢科的密蒙花（Buddleja officinalis Maxim.）等。前者為匍匐草本，葉卵圓形至心形；後者為灌木，葉卵圓形至披針形。均非原書所言之「羊耳禿」。

水馬齒

原注：生水中，與旱馬齒相類。熟食。

譯文：生長在水中，類似旱馬齒。煮熟食用。

原詩：水馬齒何時落，食玉粒啣金嚼，我民餓殍盈溝壑。惟皇震怒剔厥齶，化為野草充藜藿。

譯文：水馬齒什麼時候掉落？吃著上好的米、啣著金馬勒，而餓死的百姓已堆得滿坑滿谷。引來皇天后土的怒火，將水馬齒的囓齒磨平化作野草，作為可充饑的野菜食用。

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今名：沼生水馬齒

學名：Callitriche palustris L.

科別：水馬齒科

一年生水生草本，植物植株高約四十公分。莖細長多分枝，單葉對生，葉片倒卵形至倒卵狀匙形，長四到六公釐，莖頂葉密集成蓮座狀，浮在水面。花小、腋生、單性花、無花萼及花瓣；雄蕊一枚，具有兩個膜質苞片；花絲細長、花藥縱裂、有兩室；雌花亦具兩個膜質苞片，雌蕊有兩枚，花柱分叉為羽毛狀。果屬分生果，四裂，具有狹邊翅。

水馬齒科全世界一屬七十五種，中國有八種，王磐的家鄉江蘇省僅此沼生水馬齒一種。沼生水馬齒分布於東北、華北、華東、華南至西南各地，以及內蒙古，亦分布歐洲、北美洲、日本、韓國、印度、尼泊爾等地，生於靜水、沼澤地的水中或水溝、水田、濕地。

這種植物在《廣群芳圃》被列在蔬譜下，說水馬齒「生水中，與旱馬齒相類，熟食」，引句中的「旱馬齒」即馬齒莧。這說明水馬齒和馬齒莧一樣，在古代被用作綠葉菜，惟必須熟食，可用肉絲烹炒，亦可用蛋、肉絲做成羹湯食用。

全株供藥用，夏、秋季採收，洗淨後直接新鮮使用或晒乾。具清熱解毒、利尿消腫等功效，可治療目赤腫痛、水腫、濕熱淋痛等病症。水馬齒對汙染物極敏感，常作為水體汙染物的監測植物。

牛尾瘟

原注：生深水中，葉如髮，莖如藻。冬月和魚煮食；夏秋亦可食。

譯文：生於水面之下，葉子像髮絲，莖支如藻類。這種菜冬天可以和魚一起煮食；夏秋季也可以食用。

原詩：牛尾瘟，不敢吞，疫氣重，流遠村。黃毛㹀，烏毛犜，十莊九疃無一存。摩挱犁耙淚如湧，田中無牛更無種。

譯文：牛尾瘟，不敢吃下去，牛瘟疫傳染極快，已經蔓延多個村莊，疫情慘重。無論是黃牛黑牛，在任何村莊都不復見。人們撫摸著耕田用具直掉淚，田裡沒有牛更沒有作物。

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今名：牛尾蘊、金魚藻

又名：松藻、魚草、細草、軟草

學名：Ceratophyllum demersum Linn.

科別：金魚藻科

多年生沉水草本；莖長五十至兩百公分，分枝多。葉六至十二輪生，一到二次叉狀分歧，裂片絲狀，或絲狀條形，長一點五至兩公分；邊緣僅一側有數細齒。花直徑約兩公釐；雄蕊十至十六；子房卵形。瘦果寬橢圓形，長四至五公釐、寬約兩公釐，黑色，平滑，有三刺，頂生刺為宿存花柱，長八至十公釐，先端具鉤，基部二刺向下斜伸，長四至七公釐，先端漸細成刺狀。金魚藻的芽會沉在水底，冬天時蟄伏、春天時冒頭並長成新植株。

金魚藻為世界廣布種，分布於中國的東北、華北、華東，台灣、蒙古、韓國、日本、馬來西亞、印尼、俄羅斯及其它一些歐洲國家，北非及北美亦有。生長於富含營養、靜止或流速相當慢的水域，如湖泊、池塘、靜謐的小溪等，海拔五十至四千兩百公尺的地區。在熱帶可以長年生長，形成茂密的水藻「森林」，為魚苗提供庇護所。

《詩經．召南．采蘋》：「于以采藻？于彼行潦。」以及〈魯頌．泮水〉：「思樂泮水，薄采其藻」之藻，歷代文獻之註解，種類極多，可能是金魚藻科、小二仙科、眼子菜科或杉葉藻科等之下的分類群。藻在古代是一種食用植物，撈取葉及嫩根，清洗乾淨之後，煮熟去除腥味，可用來煮菜作羹充饑；古代每遇荒年，常會在水塘中採集藻葉充當糧食。藻也象徵柔順、廉潔，周代女子祭祀時，獻供藻為祭品，以示女德，也用於一般祭祀宗廟。古代三品官以至天子之朝服均繡有藻飾，以示廉潔。由於藻為水草，因此也具有鎮壓火災的象徵意義。

金魚藻科植物全株都在水面以下生存，從種子發芽到成熟均沒有根，是現代水族箱內主要的植物。在秋季會產生瘦果，沉入池底，春季重新發芽生長；金魚藻也可以行無性繁殖，任何一段莖都可以發育成長。可作為豬、魚及家禽飼料。以全草入藥，四季可採，晒乾使用，主治血熱吐血、咳血、熱淋澀痛。

書籍介紹

本文摘錄自《野菜譜：明朝的荒年寶典，60種可食可藥用的雜草野花》，台灣商務出版

作者：王磐（原著）、潘富俊（考證）

你知道路邊不起眼的野花，原是救荒好菜嗎？

你知道水中髒兮兮的雜草，卻是救命良藥嗎？

明朝中期刊行的植物圖鑑，

詳實紀錄植物可食用部位、採收季節、食用方法，

珍貴手繪圖重現四百多年前的植物樣貌。

台灣植物學家潘富俊追古溯今，

解開60種高生命力、高繁殖力的雜草野花之前世今生。

食用、藥用、生活用三者兼得。

古代災荒頻仍，明朝文人有種特殊風氣，經常留意繁殖力強、營養豐富、食療兼具的野菜，繪成圖、說明食用方法，並刻印刊行，讓百性在荒年中不至於挨餓，《野菜譜》就是如此誕生的。王磐翻閱群書，做鄉野調查，親摘親嘗，挑選了60種容易取得的野菜，編纂成書。每種野菜配有一圖一文一詩，圖由王磐親繪，風格質樸，將野菜特徵及生長處重點表現，並解說採收時間、料理方法，再以野菜起興創作樂府詩，將民生疾苦表現無遺。

《野菜譜》中大部分種類直至今天仍生長在我們周遭環境，本書由植物偵探潘富俊以現代植物科學研究法考證，按照原書圖文尋找線索，一一還原野菜的真實面貌，並解說其效用與特色，也從歷代典籍中挖掘植物的流傳軌跡。全書圖文並茂，不但有彩色照片呈現植物現今樣貌，更復刻王磐的手繪插圖，重現古籍的文字書寫與圖像。

【野花雜草的妙用】

水菜狀似白菜，現稱為龍舌、水車前，葉子與芣苡相類。有治療咳嗽、氣喘、化痰之效。

黃花兒是代表幸運的酢漿草，可做開胃小菜，還可內服外敷治病，比姚黃牡丹還受歡迎。

白鼓釘有著MenPower的名字，它是嬌弱的蒲公英，煎炒煮炸都適合它，更能預防乳癌。

馬攔頭乍聽有點粗暴，卻是四季開花的馬蘭，清炒涼拌都美味，水腫時多吃可利尿排濕。

蒲兒根今名香蒲，蒲蓆、蒲扇等編織品的原料，嫩莖美味、有高營養價值，花粉可去瘀。

青蒿兒又名茵陳蒿，苗葉鮮美，杜甫、蘇東坡都愛吃，更是治肝病的好藥材，還可防蚊。

燈蛾兒，名字很美，在現代稱為茜草，是世界最早的紅色染料，也能做成美味的燙青菜。

草鞋片現稱棉團鐵線蓮，天然有辣味、長相美，還是中藥界響噹噹的威靈仙，可治風濕。

豬殃殃就是蓬子菜，豬隻吃了就生病，但人們用來煮粥或做餅都美味，對婦女病也有益。

燕子不來香意謂燕子遷徙時就變味，今稱豬毛蒿，做肉餡材料很可口，也對肝炎有幫助。

本書特色

國家圖書館珍藏善本古籍之明代的荒年寶典《野菜譜》首度出版面世，選用明萬曆間（1573-1620）新安汪氏刊本。 原書的詩文均配有白話翻譯，可令讀者更了解當時的風土民情。 附錄整理全書野菜的藥用療效以及延伸產品，加深讀者對野菜的認識。

Photo Credit: 台灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航