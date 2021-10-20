《港區國安法》改變香港人身分認同，對「一國兩制」抱持更高不信任度

2021年9月19日香港選委會界別分組選舉完成投票，此為中國全國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度》決定後的首場選舉。

根據新選舉制度安排，在412名競選的候選人中僅三人為非建制派，佔總選舉人數的0.2％。此新型選舉制度削弱香港民眾選舉權利，欠缺民主派的制衡與反對的聲音。顯然，因實施《港區國安法》，衝擊香港政治參與、媒體自由、司法獨立及教育自主等課題。

今（2021）年7月1日中國共產黨迎來第一個百年黨慶，同時也是《港區國安法》實施一週年，這年來香港無論是政治、社會、媒體皆產生翻天覆地改變。根據相關國際指標來對比，無論是政治言論自由、集會結社及民主派政治參與問題，皆遭遇前所未有之困境。

尤其從2020年開始，大量逮捕民主派、社運人士，關閉香港《蘋果日報》、搜索蘋果總部、逮捕蘋果創辦人黎智英，許多公民社會組織紛紛宣布解散。

值得關注，《紐約時報》認為2019年6月香港爆發持續數月「反送中」抗議活動，不僅是因中國政府採取過火行為，也是因為香港身份認同本身的巨變。許多香港民眾已形成一種新的身份，更具強烈及狹隘、也更具對抗性的身份，此即傳統「香港人」和「中國人」兩種互補身份，已變得互不相容。香港地區變成火藥桶，「一個國家，兩種民族主義」激盪下，香港人認同逐漸跳脫中國人範疇。

香港人認同增加、中國人認同下降，衝擊一國兩制實施

中國領導人鄧小平提出「一國兩制」即是「港人治港，高度自治」，此與「全面管治權」概念有所差異。香港民眾對「一國兩制」實施滿意度呈現下滑趨勢，且國族認同中的中國人認同、中華人民共和國國民認同偏低。

針對香港國民身份認同評分方面，「民主思路」調查顯示，2021年中國人身份認同評分只有4.72分，較2018年12月的6.82分急速下降；香港人的身份認同評分則由8.06分上升至8.41分。香港人認同上升、中國人認同下降，產生香港人、中國人兩種身份認同的共存空間消失，長期來說，這對香港實踐「一國兩制」產生極大挑戰。

2020年12月調查顯示，香港人身份仍然佔第一位，其身份認同指數是79.5分，較半年前下跌3.6分；其後依次序是亞洲人的70.1分，較半年前下跌2.1分；世界公民的66.5分，較半年前下跌0.1分；中華民族一分子的60.7分，較半年前上升1.5分；中國人的54.9分，較半年前上升0.3分；以及中華人民共和國國民的49.3分，較半年前上升2.6分。

顯而意見，中華民族、中國人及中華人民共和國認同，相對低於香港人、亞洲人及世界公民認同。

中國人認同下降，意味著對「中央政府」信任下滑，反之亦然

在2019年爆發反送中運動以前，根據2019年6月26日香港大學民意研究計畫公布調查顯示，受訪市民對「香港人」的身分認同感高達8.61分，是1997年以來新高；對「中國人」的身分認同感則是5.87分，是1997年以來新低。結果顯示認同自己是純粹「香港人」比例呈歷史新高、認同自己是純粹「中國人」比例呈歷史最低。

同樣地，香港民意研究所（前身為香港大學民意研究計劃）在2019年12月17日調查結果顯示，認同「香港人」比例為55％，認同「中國人」比例為11％，認同「香港的中國人」比例為10％，認同「中國的香港人」比例為22％。即78％認為自己是「廣義香港人」，21％則認為自己是「廣義中國人」。

尤其年輕人自1997年以來，18至29歲以下年輕人對於中國人身分認同均較整體平均為低，2017年6月只有3.1％，同年12月調查最低，僅有0.3％的年輕人認同中國人身分。其中18至29歲青年自稱純粹「香港人」達69.7％，較上次調查升4.7％，為回歸以來最高；自稱純粹「中國人」則為0.3％，較上次調查再跌2.8％，為回歸後最低紀錄。

近年來年輕人「中國人認同」降低，推測與「反送中運動」與《港區國安法》推動有關。實施《港區國安法》導致30歲以下的年輕人自覺沒有前途。英國內政部公布港人申請入籍和政治庇護的人數均有上升，2020年前三季總和已等2019年全年人數，據推論《港區國安法》實施、言論自由及媒體開放、公民社會組織受到壓制，應是香港人身份認同下跌主因。

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普遍性觀點以為，影響1997年「回歸」前香港人身分認同之因素，主要是包大陸內地與香港間制度隔離、相異發展道路、經濟及社會制度、文化；對中國社會主義政權的厭惡及恐懼情緒、生活水準的差異等。故回歸前香港人認同基本上趨向香港認同。儘管，1997-2002年期間香港人身分認同雖超過中國人認同，但此期間中國人認同仍比1990年中國人認同更增加。2003至2008年期間，認同香港人和中國人身分的程度同步上升，只是2010年後二者始出現相反的變化趨勢，即香港認同的上升，恰伴隨著經濟社會問題的突出。

這主要原因是2009後年中國政府不斷干預香港的政策，因而出現「香港優先」聲音。這些因素包括：中國政府沒有落實普選的政治承諾，且不斷干預香港自治事項、操控選舉等；特區政府聽命中央；房價飆漲、物價通脹遠高過薪酬升幅，中資機構不斷在香港大肆購買土地物業、炒高房價；內地新移民增多，造成住房、交通、治安、就業等問題。甚至若干大陸民眾在香港大肆購物及不文明行為，也令部分香港年輕人感到不滿。

這顯示似乎中國政府在香港地區的民族主義及愛國主義教育作用，尚未能跨越具體治理問題而發揮預期效果。

有趣的是，當香港民眾自認為中國人認同提高，同時也展現對「中央政府」信任更高時，對「一國兩制」支持度也較高。1997－2001年期間香港民眾對「中央政府」信任的淨值趨於穩定沒有增長，2002後開始上升，2008年的最高點超過40％。

然自2010年香港政改失敗後，中國人認同開始下降，2012年後一直為負，此即不信任的比例超過信任的比例。對「中央政府」信任度和對中國人身分認同的變化相近，呈現正相關；同時，這也會提高對「一國兩制」支持度。

2008年中國主辦奧運會，當時香港民眾對中國人的身份認同甚至稍高於香港人的身份認同，但至2020年轉變為香港人與中國人身份認同的差距拉開到接近25％，由原本稍多認同中國人身份，至目前大部份市民認同香港人身份。香港民眾身分認同依序是香港人、亞洲人、世界公民、中華民族、中國人，對「中華人民共和國國民」認同度最低。對於香港民眾認同轉變，也有觀點提出反論，批評香港大學民意研究計畫對身分認同的民調，存在諸多不科學和誤導之處。

中國對香港「國民教育」工程產生效應有其局限

自九七香港回歸之後，香港社會對「祖國」語境發生變化，「祖國」概念的逐漸趨向「大陸化」。香港特區政府為讓「香港人心回歸」，啟動學校與社會一系列「國民教育」，強化香港民眾效忠「中華人民共和國」。

經由「公民教育委員會」負責統籌推動的「國民教育」，2004該委員會與青年事務委員會成立「國民教育專責小組」。其主要工作包括「認識國旗、國徽、國歌」DM、《認識祖國》手冊、《認識一國兩制》問與答小冊子與漫畫版，及「我是中國人」親子版外，電視台播出「心繫家國」電視宣傳短片；安排取得優秀成績的國家級運動員訪港；國寶運往香港展覽、興建故宮博物院香港分院等，此皆為「國民教育」一環。

中國政府對香港地區學校教育核心目標之一，即是要培養及提升學生的國民身份認同。透過向學校發通函規定，所有公立學校必須在元旦、回歸紀念日、國慶日、開學日、學校開放日、畢業典禮，及學校其他重要節日如校慶、運動會升掛國旗。同時，政府也鼓勵其他學校跟隨。

特區政府也製作各種包括國歌、國旗、國徽在內的「愛國教材」供學校使用。中學或小學的常識科、中國語文科、公民教育科及通識教育科等科目，內容涉及中國的地理、歷史、政治、經濟、文化習俗、中華人民共和國與香港特區的關係等。

顯然，中國政府試圖透過「國民教育」對香港青少年進行政治社會化過程，從而形塑其國族意識及成為人民共和國現代公民。

無庸置疑，中國政府積極推動對香港青少年「國民教育」工程，運用「祖國」概念趨向單一化，俾利香港民眾加強對中華人民共和國的認知乃至國家認同。1997至2008年期間，香港青年對於「中國人」的身分認同感呈逐年升高趨勢；但自2010年香港政改失敗後，「中國人」身分認同開始呈現大幅下跌，甚至2012年首次跌破10％，最終於2014年後香港爆發「佔中運動」。

總體而論，香港民眾的「中國人」身份意識，在2009年之前處於不斷上升的趨勢。但之後隨之下降，而歷經2019年反送中運動及2020年《港區國安法》制定，促使香港民眾中國人認同更為下降，連帶衝擊對中國政府信任度，及對「一國兩制」抱持更高不信任度。是故，中國政府如何重建香港民眾對「一國兩制」及政府信任度，攸關香港人的中國人認同塑造至為重要。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航