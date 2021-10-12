朱家安：「X是什麼，能吃嗎？」，我們可以說你犯了「範疇錯誤」

文：朱家安

「X是什麼？能吃嗎？」是我輩流行成句，大約十年前使用可以彰顯年輕。這成句一般用來表示某東西在受眾知識之外，或者用來引介自己接下來要討論的東西。

無知有不同程度可言，這程度可以從你怎麼問問題看出來。「根號二是無理數嗎？」顯示你對根號二的了解比不上理想上的高中生（即使已經勝過我），但你好歹知道根號二是個數，所以有所謂屬於有理數還是無理數的差別。但「根號二能吃嗎？」則顯示你對根號二比我還無知，無知到可能搞混根號二跟香菜的程度。

「X是什麼？能吃嗎？」有趣味，因為它暗示說話者不但不知道X是什麼，甚至不知道X是哪類東西。根號二是數，數是抽象的東西，物理上不可能拿來食用，「根號二能吃嗎？」顯示一個人連這都不知道。以哲學詞彙來說，若你無知到懷疑無理數能否吃，我們可以說你犯了「範疇錯誤」。

目前哲學家對範疇錯誤的判準並沒共識，有不同分析互相競爭，但當我們拿出案例，大家的共識算是滿一致的：

紅色在說話（範疇錯誤）

屍體在說話（就意思來說沒什麼問題但這種事情不太可能出現）

現任法國國王可以被六整除（基於現在法國沒有國王，這句話預設上有事實錯誤，此外還有範疇錯誤）

現任法國國王是禿頭（預設上有事實錯誤）

萬聖節很善良（範疇錯誤）

善良萬聖節很（文法錯誤）

上面這些句子都不對勁（infelicitous），但範疇錯誤是一種特殊的不對勁，以致於許多哲學家進行各種嘗試，想要確認這種不對勁的本質是什麼。

我第一次學到「範疇錯誤」這概念，是來自哲學家萊爾（Gilbert Ryle）。在經典著作《The Concept of Mind》裡面，萊爾批評笛卡兒心物二元論，認為不該預設人的心靈和身體是兩種截然不同的東西，主張這是搞錯了討論的對象的類別。

萊爾舉了一個例子，大致類似：

有個人第一次拜訪一所大學，導覽者帶他參觀了行政大樓、體育館、科學館等等，最後這位參觀者說：「謝謝你帶我看這些地方，但我們不是要來看大學嗎？大學在哪裡？」

照常見理解，這句話可能有兩種意思，第一種意思是在表達輕蔑，意思是你們這什麼鳥大學，根本不算大學。第二種意思顯示這位參訪者犯了範疇錯誤：他可能以為「大學」就跟「行政大樓」、「體育館」、「科學館」一樣是一棟東西，卻沒想到其實不是。大學不是一棟東西，而是剛剛看到的好幾棟東西（再加上裡面的人員，以及教學評鑑和升等制度）合在一起的東西。

笛卡兒認為心靈和物體截然不同，心靈會思考、不佔空間；物體不會思考、佔據空間。他的理據之一來自有名的論證「我思故我在」：

我（作為一個會思考的心靈）可以懷疑我的身體是否存在。 然而，我無法懷疑我是否存在，因為：若我不存在，那是誰在懷疑？ 因此，我跟我的身體是不同東西。

在心靈哲學領域，萊爾是行為主義者，粗略來說認為人的心靈只是人的身體做出來的行為或行為模式，而不是什麼獨立於身體而存在的東西。為了說明笛卡兒的心物二元論犯的是多麼特殊的錯，萊爾特地發明了「範疇錯誤」（category mistake）這個詞，在《The Concept of Mind》同一章節，萊爾也把笛卡兒的想法戲稱為「the dogma of the Ghost in the Machine」，這詞後來據說為日本漫畫家士郎正宗帶來靈感，影響了《攻殼機動隊》的英文標題「Ghost in the Shell」。

※感謝蔡如雅給本文初稿的諮詢建議。

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