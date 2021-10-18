專訪《鐳女孩》作者凱特．穆爾：我強烈感到這些鐳女孩們，值得成為一本書的主角

筆訪：愛麗絲

1898 年，瑪麗．居禮夫人發現新元素「鐳」，任何號稱添加鐳的商品都廣受歡迎。 自一次大戰起，用鐳製成的發光塗料需求大增，從飛機、潛水艇、戰艦到士兵手表等都要使用塗料，供軍事使用。戰後，夜光表成為時髦熱銷品，而生產鐳表盤的公司宣稱鐳對身體有利而無害。 表盤塗繪這項精細作業由女工進行，她們青春無敵眼靈手巧，有著婦女薪資排行前5%的薪水，被認為是一群幸運的閃亮女孩，鐳也在字面意義上使她們「閃閃發亮」，她們在黑暗中也在發光，有「鬼女郎」美名。 女工鎮日與鐳元素工作，用舌尖舔舐沾有鐳塗料的畫筆，使作業順暢。幾年後故事翻轉，一開始是揮之不去的疼痛，接著是不會癒合的傷口，從牙齦化膿潰爛，及至顎部腫脹，骨骼粉碎，全身在無止盡的疼痛中邁向死亡⋯⋯隨著越來越多人發病，鐳的趨骨性和侵害性才慢慢昭顯確立，然而鐳公司自始至終否認鐳有毒性，更拒絕賠償。 這些鐳女孩們發現自己捲入了二十世紀最大的謊言和醜聞，決定挺身而出，隨著她們病情急速惡化，一個接著一個痛苦地凋零，她們的時間不多了⋯⋯ 在《鐳女孩》一書中，作者凱特．穆爾（Kate Moore）梳理史料、數據，讓這些無辜飽受折磨的青春少女再次立體、鮮活起來，如同閃閃發亮的鐳，提醒著世界，我們曾犧牲這些女孩的寶貴生命，也讓鐳女孩不再沈默，用文字替她們說出自己的生命故事。以下，是我們與作者的訪問：

問：《鐳女孩》的前身來自您執導的《這些閃亮的人生》，當時是什麼樣的契機讓您成為該劇導演呢？改寫成書的過程裡，您覺得最困難與最美好的分別是什麼呢？

答：《鐳女孩》的靈感來自我製作、執導的《這些閃亮的人生》紀錄片，但並非全然以此為本。

起初，我在Google搜尋「以女性為主角的戲劇作品」時，發現《這些閃亮的人生》，一發現該紀錄片，我立即對這些令人驚嘆的女性們產生共鳴。她們為應得的正義挺身而出、勇敢奮戰，做出如此巨大的犧牲，我很高興能有機會上演親自執導的版本。

當我替《這些閃亮的人生》紀錄片進行相關研究時，發現現存沒有任何一本書，聚焦於個別女性的勝利與悲劇。

我強烈感到這些鐳女孩們，值得成為一本書的主角，也下定決心要完成此目標，這便是《鐳女孩》誕生的緣由。

《鐳女孩》的撰寫過程並非改寫劇本，而是研究、撰寫一本全新的非小說類書籍。過程中，讓我覺得最困難和最美好的部分是同一件事：找出發生在這些女性身上的真實情況。《這些閃亮的人生》是虛構化的作品，《鐳女孩》則全以事實為本。

問：在您的個人網站上，您說自己成為作家的熱情在於使人得以發聲，特別是那些因不公義而被迫保持沈默的人們。《鐳女孩》使這些女孩的聲音被世人聽見，除此之外，您還希望此書對社會有哪些影響嗎？未來您還有哪些想關注的議題呢？

答：謝謝您的評論，我很高興這本書能讓女孩們的聲音被聽到，也希望社會對她們所犧牲的一切銘記在心，並努力確保未來不再發生類似悲劇。未來，我並沒有特別想關注的議題——一切皆視未來發生什麼而定。近期，在我的新書《The Woman They Could Not Silence》裡，則書寫女性被指出有精神疾病、並以此為名，受到控制、被傷害的故事。

問：在知曉《鐳女孩》的故事後，您是如何消化自己的悲傷與情緒呢？

答：這是一個非常動人、令人悲傷的故事。我透過擁抱這些情緒來處理它，研究和寫作此書時，我經常流淚。

問：除了您的出版事業，您一直保持著對戲劇的熱愛，多年來以女演員的身份出現在無數作品中。您對戲劇的興趣是如何培養起來的呢？相關經歷如何影響你的寫作？

答：我對戲劇的喜愛就像我熱愛寫作一般，而我對戲劇的興趣或許始於舞蹈。我從三歲開始學習芭蕾舞，我的芭蕾舞學校定期讓我們上台演出，這就是我最初愛上舞台的原因，而這肯定對我的寫作有所影響。我一直在努力書寫一本劇情充滿轉折的書籍，並希望生動描繪場景，讓讀者能想像在自己面前上演的情景。

問：您在讀完英國文學後，曾投身出版、任職編輯，並於英國企鵝藍燈書屋擔任編輯總監，這些經歷對您的寫作有什麼影響呢？

答：我覺得自己很幸運，在成為作家前曾是一名編輯。這不僅讓我更好地了解出版過程、學會判斷哪些書籍可能會、或可能不會在市場上獲得青睞，至關重要的是，我能編輯自己的作品。我從出版相關從業經驗中獲得的技能，正是現在擁有的絕佳資源。

問：為什麼您童年時的夢想職業，就是要成為一名暢銷作家嗎？為什麼？您最早從何時開始寫作？您創作的第一個故事是關於什麼主題的呢？

答：我從有記憶起就喜歡書籍，想自己寫書，也許是出於天性的發展，我甚至不記得自己不寫作的時刻。

我恐怕不太記得自己書寫的第一個故事主題，畢竟那時我年紀實在太小了。

問：在您於2014年7月4日辭去全職工作，成為自由工作者，從事編輯、寫作時，是什麼契機讓您做出這樣的決定呢？ 如今您身為自由工作者與作家，一天的日常大致是什麼樣貌呢？當中您覺得最困難、最美好的部分是什麼呢？

答：成為自由工作者是我一直計劃完成的目標，我想是時候嘗試一下了，這也是我做過最美好的一件事情。作為自由工作者的日常生活，可能因從事的工作而異——我可能在全國各地旅行、進行代筆寫作，或者躲在家裡寫作，或在圖書館轉錄採訪錄音，又或是坐在我的花園裡，伴著陽光校對文稿。

成為自由工作者最困難的部分，是對工作量的拿捏與處理——既不要承擔太多，同時確保確實有工作做！身為自由工作者，最美好的自然是擁有自由。如果我在發現《鐳女孩》的故事時，不是自由工作者的身份，我將永遠不會有機會去追尋她們的故事、撰寫成書。

問：您的閱讀習慣是如何培養的呢？對您影響最大的書是哪一本呢？為什麼？談談您最近在讀的書。

答：我從有記憶起就喜歡閱讀。

對我影響最大的書，是法蘭西絲．馬丁內斯（Francesca Martinez）的《What the **** Is Normal?》。這本書告訴我，雖然我們無法選擇生活中會發生什麼，但我們能選擇如何應對，這是人生中非常重要的一課。

就喜歡的書籍而言，我喜歡奧黛麗．尼芬格（Audrey Niffenegger）的《時空旅人之妻》和《哈利波特》全系列！

我最近讀的書則是瑪麗．班尼迪克（Marie Benedict）《Her Hidden Genius》的新書稿，該書將於2022年1月出版，是一部關於科學家羅莎琳．富蘭克林（Rosalind Franklin）的小說，我覺得非常棒！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰