《歡迎來到末日戰場哈米吉多頓》：芝加哥考古隊在米吉多的工作，正式展開不到一星期竟差點夭折

芝加哥考古隊在米吉多的工作,竟在正式展開不到一星期就差點夭折。一九二六年四月初,在他們頭一個工作季的第四天,新上任的主持人克拉倫斯.費雪就拍了封電報回芝加哥。費雪在電報裡直話直說:「希金斯 態度 使得 繼續 合作 不可能 句號 聯合 主持 總是 有礙 於 最佳 成果 句號 請 讓 我 辭職」。

過往四千年歷史裡,這處遺址周圍發生過多少重大戰役,那麼或許被派來發掘它祕密的考古隊也該在此演出些爭奪控制權的戲碼,這才對味。說到底,米吉多既然不是第一個成為權力鬥爭舞台的考古遺址,自然也不是最後一個。

布瑞斯提德幾乎是立刻就回電,拒絕費雪辭職,並向他保證他才是唯一一個主管:「造成困擾 深感 抱歉」,電報裡這樣寫道,「請 瞭解 你 是 米吉多 的 唯一 主持人 句號 所謂 聯合 主持 並不 存在 我正 致電 希金斯 聲明 工作 全 聽 你 一個人的 指示」

幾個月前,當克拉倫斯.費雪與丹尼爾.希金斯都在一九二五年九月抵達米吉多,那時候事情就已開始緊張。但是呢,其實從這裡還要再往前回溯將近一百年,那才是故事的完整起點。一八三八年四月中,一名美國傳教士愛德華.羅賓遜(Edward Robinson)與傳教的同僚艾利.史密斯(Eli Smith)一同站在高丘頂上,這座高丘的阿拉伯文名字是「穆特色林丘」(Tell el-Mutesellim),意思是「總督之丘」(the Hill of the Governor)。

羅賓遜與史密斯當時身在耶斯列谷地,該地位於現在的現代國家以色列境內,他們來此是為了在聖地找出那些聖經地名的真實位置。以現代村鎮名稱與古代地名的相似性為據,他們已經定出幾十個地點的位置,成果豐碩。

羅賓遜是紐約協和神學院(Union Theological Seminary)教授,他確信米吉多就藏在穆特色林這一帶的某處,但他當時卻不知道自己其實就站在米吉多正上方。事實上他還排除了這處土丘為可能地點之一,說「這土丘上若有座城市那確實壯觀無比,但此地沒有任何線索證明曾有城市存在。」到最後,羅賓遜認定上古米吉多城與羅馬時代的雷吉歐城(Legio)都埋在附近的萊均村(Lejjun)底下。

在羅賓遜與史密斯之後又過三十五年,克勞德.孔德爾(Claude R. Conder)與荷瑞修.基奇納(Horatio H. Kitchener)兩名中尉軍官受巴勒斯坦探索基金會(Palestine Exploration Fund,簡稱PEF)聘僱調查西加利利(Galilee)地區,此時也來到穆特色林丘頂上,但這回他們可注意到了這兒有古代留下來的遺跡。土丘上半部覆滿了荊棘與耕地,但植被下方卻藏著「一座早已徹底毀棄的城市」,他們發現到處都是殘留的建築基址與陶器碎片。

然而,跟羅賓遜與史密斯一樣,這兩人依舊不認為穆特色林丘就是米吉多。他們之所以不願這麼想,部分原因是孔德爾在三年前提出米吉多可能位在谷地更下游的地方,「在基利波山(Gilboa)山腳下姆吉達(Mujedd’a)大型遺址,該處土丘有數道清泉流出。」

聖經裡的米吉多究竟位在何處,這問題又持續爭議了二十年,直到蘇格蘭神學家喬治.亞當.史密斯(George Adam Smith)成功說服大家穆特色林丘就是米吉多。他提出了直接證據和間接證據,包括他在一八九四年的著作《聖地的歷史地理》(The Historical Geography of the Holy Land)裡將聖經文句與實際地理位置相連結,並整理出古埃及銘文中提到該地的紀錄。他的這本書,從各種意義來講都是一座重要的里程碑。

Photo Credit: 該內容由普林斯頓大學出版社授權提供,圖片由PUP授權提供 孔德爾和基奇納《西巴勒斯坦調查》(Survey of Western Palestine)頁VIII 細部。(PEF-M-WS-54.2,巴勒斯坦探索基金會提供)

舒馬赫的考古活動結束後,米吉多始終無人繼續發掘;經過十五年光陰,到了一九二○年六月,此時布瑞斯提德已經想在米吉多展開挖掘。說服布瑞斯提德的人是一次大戰期間在中東率領協約國軍隊的英雄人物埃德蒙.艾倫比勳爵(Lord Edmund Allenby),他在一九一八年的米吉多戰役取得勝績,後來也是他建議布瑞斯提德在此開始一系列新的發掘工作。艾倫比的正式頭銜是「米吉多子爵艾倫比」(Viscount Allenby of Megiddo),但人們常叫他是「哈米吉多頓的艾倫比」(Allenby of Armageddon)。

一九一八年他在這處上古遺址打的勝仗,一部分要歸功於布瑞斯提德於一九○六年出版的多卷專書《埃及古文獻》(Ancient Records of Egypt),其中一冊內容包括布瑞斯提德翻譯的法老圖特摩斯三世(Pharaoh Thutmose III)米吉多戰記。布瑞斯提德的這份英譯資料,讓艾倫比能在三千四百年後於故地採用相同戰術迎敵。

問題在於,一九二○年六月不是什麼太平日子,耶路撒冷在該年二三月才剛發生暴動,距離此時不到幾個月,起因是英國宣布要將一九一七年十一月的《貝爾福宣言》(Balfour Declaration)付諸實踐,在巴勒斯坦建立一個國家成為猶太人的家園。後來,布瑞斯提德試圖親訪米吉多,但就在預定行程的一個月前,由於基督教復活節與回教紀念摩西的納比穆薩節期(Nebi Musa)重疊而引發更多暴亂,導致九人死亡、將近二百五十人受傷。

既然情況如此,布瑞斯提德六月抵達當地時只能從遠方觀望米吉多。這一方面是因為前往米吉多的最後幾公里路有盜匪出沒不安全,但另一方面也是因為接二連三發生車子故障與走錯路等狀況。「我們在米吉多平原北側沿著山開了好幾小時,一直到我們在往拿撒勒的路上走遠了,」布瑞斯提德隔天寫道,「我們才發現開車的幾個駕駛沒人認得路……我們在耕過的田與乾燥礫石原野裡行駛超過兩小時……無助地眺望遠方米吉多城牆,它好像在挑戰我們有沒有辦法越過平原。」

雖然沒能去成米吉多,但布瑞斯提德在拿撒勒也能見到各式各樣地理性、歷史性與宗教性的風情與景點。從拿撒勒看去,耶斯列谷地像是躺在它旁邊的三角形,頂端伸往西邊的海法(Haifa)與地中海,從這裡看不見盡頭,而谷地寬廣的底邊則沿著約旦河(Jordan River)伸展,位在拿撒勒東方三十八公里處。

布瑞斯提德所站之處的谷地頗為狹窄,兩邊直線距離只有十八公尺,因此據說拿破崙曾稱此地是「地球表面最完美的戰場」。而在谷地深處,在米吉多與拿撒勒之間某個地點,現在是以色列「祕密」空軍基地「拉馬特.大衛」(Ramat David)所在地,想起來似乎還挺適合。你在任何這片區域的地圖上都找不到這座基地,但好笑的是它卻有自己的維基百科頁面。這座基地對谷地裡的所有居民、或是在古老遺址工作的現代發掘者來說都不是祕密,因為他們每天都能看到F-16戰鬥機起飛降落,聲音震耳欲聾。

往西看,還沒到地中海的地方,布瑞斯提德能遠遠看見迦密山(Mount Carmel)。希伯來聖經說,以利亞(Elijah)曾在那裡與信仰西亞古神巴力(Baal)的眾先知進行較量(列王記上第十八章第十六到四十六節)。傳說中的那地點現在矗立一座天主教聖母聖衣會(Carmelite)修道院。

往東看,布瑞斯提德看得到大博爾山。依據聖經記載,底波拉(Deborah)與巴拉(Barak)率領的以色列軍就是從那裡的山坡衝下來,與迦南統帥西西拉(Sisera)的部隊作戰,這場戰役可能發生在西元前十二世紀(士師記第四章第一到二十四節)。一千多年後,據說耶穌也是在此地顯現出神的容貌(The Transfiguration of Christ)。山頂上,「耶穌顯聖容」的地點現在蓋有三座不同的教堂,其中最大的一座是貝尼托.墨索里尼(Benito Mussolini)所建。

更往東去,在布瑞斯提德幾乎看不到的遠方,就是基利波山(Mount Gilboa)。聖經告訴我們,在西元前十一世紀,掃羅王和他的三個兒子就是在那裡死於非利士人(Philistines)之手(撒母耳記上第三十一章第一到十二節、歷代志第十章第一到十二節)。那附近有古耶斯列城遺跡,據說帶領以色列人信仰異教的王后耶洗別(Jezebel)就是在那裡遭人扔出窗外,被活活踐踏而死(列王記下第九章第十節、第三十到三十七節)。

同樣也是在東方但近得多的地方,布瑞斯提德看見距離米吉多不到一公里處是穆斯穆斯隘道(Musmus Pass)通入耶斯列谷地的匯合點。這條隘道又名瓦迪阿拉(Wadi Ara),依朗河(Nahal Iron)流經其間,埃及法老圖特摩斯三世和聯軍統帥埃德蒙.艾倫比的軍隊都是由此行軍進入谷地攻下米吉多,時間分別是西元前一四七九年與西元一九一八年。圖特摩斯將這場勝仗記錄在埃及的盧克索(Luxor)神廟裡,說攻占米吉多「如同攻占千座城池」。

圖特摩斯這話並不誇張,因為米吉多在整個上古時代都是扼守耶斯列谷地西邊入口的要塞。耶斯列谷地是以賽亞書裡所說「海上之路」(Via Maris,英文為 Way of the Sea,這是羅馬晚期的稱呼)的一段,這是通行南方埃及與北方安那托利亞(Anatolia,現在的土耳其)或美索不達米亞(現在的伊拉克)之間軍民通用的主要幹道。布瑞斯提德與圖特摩斯三世都很清楚,只要控制米吉多,這整片區域就會落入掌中。事實上古代每一支入侵軍隊都要在這裡大戰一場。

對布瑞斯提德或是今天的遊客來說,無論是往縱向或橫向眺望耶斯列谷地,那景色都壯觀得令人屏息,更會有深厚的歷史感充塞觀者胸臆。只要用一點想像力,觀者就能想見拿破崙、蒙古人、馬木留克人、埃及人、迦南人、十字軍、以色列人、以及歷史上其他各種大隊人馬從谷地裡行軍而過。

聖經裡的底波拉、基甸(Gideon)、掃羅、掃羅之子約拿單(Jonathan)、法老圖特摩斯三世與舍順克一世(Sheshonq)、法國將軍克萊貝爾(Kleber)、埃及蘇丹拜巴爾一世(Baibars)、以及聯軍統帥艾倫比,還有數以千萬計的無名將士,他們都曾在此作戰。若思及曾有多少人喪命於此,我們怎能不想到自己在歷史天道之下的地位而心生肅穆?

Photo Credit: 該內容由普林斯頓大學出版社授權提供,圖片由PUP授權提供 愛德華.狄洛亞繪製的米吉多與周圍地區地圖,出版於 Guy 1931: fig. 2(芝加哥大學東方研究所提供)

試圖前往米吉多的時候,布瑞斯提德才剛靠著約翰.洛克斐勒二世的大筆贊助在芝加哥大學創立起東方研究所;此時的他正為這所新機構尋找適合進行發掘的遺址,要「走遍近東地區來一次大膽偵查行動,調查在此進行研究工作的可能性……通過那些實際上還在戰爭狀態的區域」。

布瑞斯提德連絡上約翰.加斯唐(John Garstang),此人擔任新建立的耶路撒冷英國考古學院(British School of Archaeology in Jerusalem)院長,但更重要的是他不久前又被任命為英國託管地巴勒斯坦新設立的文物部(Department of Antiquities)部長。布瑞斯提德請他幫忙向考古顧問委員會(Archaeological Advisory Board)提出正式申請,用的是布瑞斯提德自己的名義,請求「保留米吉多遺址一年時期,目的是讓芝加哥大學採取合乎法條的方式進行開掘」。等到十一月底,當局已經答應給布瑞斯提德為期一年的發掘許可。

布瑞斯提德這些行動算是當時美國考古學界大範圍活動的其中一部分。當時這片地區的考古學發展還在襁褓之中,而已經進行的考古計畫大多雜亂無章,就連外國在耶路撒冷設的各個考古學院也都還很年輕,包括德國新教考古研究所(German Protestant Institute of Archaeology)、法國聖經與考古學院(École biblique et archéologique française)、英國考古學院、以及新成立的美國東方研究學會(American School of Oriental Research)。

事實上,考古學作為一門獨立學科在當時都還沒發展多久。海因里希.施里曼(Heinrich Schliemann)為了尋找特洛伊戰爭的證據而展開的特洛伊城考古發掘,此事開始於一八七○年,距離當時只有五十年。還要再兩年,也就是要到一九二二年,霍華德.卡特(Howard Carter)才會發現圖坦卡門之墓。

英國考古學家威廉.馬修.弗林德斯.皮特里爵士(Sir William Matthew Flinders Petrie)和美國人弗雷德里克.瓊斯.布利斯(Frederick Jones Bliss)一前一後在黑西丘(Tell el-Hesi)進行發掘(皮特里是一八九○年,布利斯是一八九一到九二年),他們是在這片區域進行考古的先鋒軍,也是最早發現這些「丘」(Tell)都是人為堆出的東西,裡面是一座又一座蓋在老城頭頂上的新城。

他們還借用了地質學中地層學的概念,指出一座丘裡面最底層的年代通常比最頂層要古老。此外,他們也察覺到不同時期流行的陶器風格有差異,這不僅能用來推定土丘內各個地層的年代,還能用來比較不同地點的不同地層中有哪些是年代相同。

其他考古學家沿用他們這些技術並加以改進,每一個考古學家都是站在巨人肩膀上,在他人的研究方法上進行改善,只除了少數例外(一個著名的例子是愛爾蘭考古學家馬卡利斯特〔Robert Alexander Stewart Macalister〕他在一九○二到○五年以及一九○七到○九年兩段時期於聖經中的基色一地進行發掘,但他過程中對於地層分層與小東西出土的精確位置都不怎麼加以理會)。

