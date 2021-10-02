【圖輯】印度醫護翻山越嶺徒步跋涉，為居住在喜馬拉雅山脈深處的村民施打疫苗

為了抵達位於喜馬拉雅山脈深處的村莊馬拉那（Malana），印度COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種小組，匆忙翻越了前一天因土石滑落而阻塞的山路、穿過擋土牆，開始長達三個小時的徒步跋涉，沿著河谷一路向目的地前進。

儘管地形險惡，馬拉那所在的北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh），9月成為印度第一個對所有成年人至少注射一劑COVID-19疫苗的地區。

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陡峭的地形是醫務人員的第一個挑戰，他們要步行數小時或數天，才能到達偏遠的村莊。這個極度依賴旅遊業的邦，目前已為大約500萬成年人接種了疫苗。

9月14日，由地區衛生官員阿圖爾・古普塔（Atul Gupta）博士領導的五人小組，出發前往馬拉那進行第二劑疫苗接種。

古普塔（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於受到土石滑落的阻礙，他們把兩個藍色的疫苗箱扛在肩膀上，跨過瓦礫、爬上牆，走到通往村莊的小路口。

在開始前往村莊的長途跋涉之前，古普塔和他的團隊把這些箱子放在纜車上，纜車連接著滑輪，攜帶藥品穿過馬拉那與公路之間的河谷。這相當程度減輕他們的負擔，因為光是穿越峽谷，就有約下降100公尺左右的高度落差。

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在徒步途中的休息時間，古普塔表示，由於宗教因素，當地居民不太願意打疫苗。為了說服馬拉那的1100名成年人施打第一劑疫苗，邦長請當地祭司們祈禱印度教神靈。古普塔說這讓醫護人員可以在短短三天，讓疫苗施打多達700人。

9月14日，當古普塔的團隊到達村莊時，已有將近30人排隊等待施打第二劑疫苗，就在神廟對面。

「人們一開始很害怕接種疫苗，擔心會因此生病或死亡。」村長拉朱拉姆（Rajuram），坐在寺廟混凝土牆邊這麼說。「因為我院醫師打，讓其他村民也鼓起了勇氣。」

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喜馬偕爾邦的邦長塔庫（Jai Ram Thakur），將該邦疫苗接種的成功歸功於村與村之間的努力；他們決定讓地方具有民望的政治人物參與，以及促成中央政府推動，讓旅遊熱點地區可以優先接種疫苗。

印度希望在12月之前，為所有的成年人接種疫苗，目前已經有三分之二的人接種了至少一劑疫苗，只有不到四分之一的人接種了兩劑。塔庫希望喜馬偕爾邦成為兩劑覆蓋率最早達標的地區，這個里程碑有望在11月前實現。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航