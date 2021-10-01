盧比歐批3.5兆社會安全預算案是「馬克思主義」遭譏，美媒：共和黨愛幫民主黨貼「社會主義」標籤

美國民主黨正推動的3.5兆美元社會安全網預算案，持續遭到共和黨人的反對。這筆預算預計用於教育、健保、醫療以及應對氣候變遷等計畫上。對此，共和黨籍佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特上批評：「拜登這個要價3.5兆的計畫不是社會主義、而是馬克思主義。」

《INSIDER》指出，盧比歐的這則貼文隨即在推特上遭到經濟學家、歷史學家和民主黨人的訕笑，因為依據馬克思主義的定義，這樣的評論根本就不合理。

The $3.5 trillion Biden plan isn’t socialism, it’s marxism — Marco Rubio (@marcorubio) September 30, 2021

范德堡大學的歷史與政治科學家Thomas Alan Schwartz向《INSIDER》表示：「盧比歐在搞政治上的誇張修辭，共和黨和民主黨人都常常犯這種錯。」

Schwartz表示，馬克思主義中對共產社會的願景，在於讓勞工共享生產資料的所有權，從而廢除資本市場及其導致的私有財產制。這是一種從來沒有實現過的政治哲學，且多半會導致它本來想解決的普遍貧窮問題。」

冷戰為背景，共和黨幫民主黨貼「社會主義」標籤嚇唬選民

《INSIDER》指出，盧比歐的推文只是共和黨人用「社會主義」或「共產主義」來妖魔化他們反對事物的最新案例。並認為從冷戰以及當時的反蘇情緒延續至今，這兩個名詞在美國可說是一種髒話。多數美國人對社會主義抱持著負面態度，但這種看法近來也有世代差異。

「對許多美國人而言，社會主義本身變得不那麼尖銳，因為他們會聯想到一些不那麼具威脅性的歐洲福利國家」Schwartz表示，而盧比歐提到「馬克思主義」的行為有邪惡的成分在，因為這會讓人聯想到蘇聯，以及所有和它相關的、駭人聽聞的歷史。

《INSIDER》的報導談到，共和黨人經常把民主黨人貼上社會主義者、馬克思主義者和共產主義者的標籤，用以挑撥情緒，例如前美國總統川普（Donald Trump）和他的夥伴就一再試著把民主黨和社會主義連結在一起。

在2020年8月的共和黨全國黨代表大會上，川普當時的競選顧問季佛爾（Kimberly Guilfoyle）曾指出：「拜登、賀錦麗和他們的社會主義同志（comrades）將會根本性地改變這個國家」，季佛爾所使用的「同志」一詞，正是共產黨人會稱呼自己同伴的用法。

此外，前南卡羅來納州長Nikki Haley也曾提出類似說法：「他們對美國的願景是社會主義。而我們知道，社會主義在所有地方都失敗了。」共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）則公開表示：「民主黨選擇走社會主義的道路。」

《全國公共廣播電台》的報導指出，共和黨人將矛頭指向社會主義，很可能是為了嚇唬選民、讓他們反對民主黨，進而支持共和黨候選人。但Schwartz當時就認為，社會主義已經不再是一個可怕的標籤。

美國人漸對社會主義抱持正面看法

Schwartz表示，社會主義被當作髒話的情形已經減少，證據在於像桑德斯（Bernie Sanders）這樣自稱是社會主義者的人，能夠變得如此強大，「我認為，這就表明了社會主義已經不再讓美國選民感到害怕」。

美國網媒《Axios》和市調公司Momentive在今（2021）年6月所進行的線上民調指出，有41％的美國人對於社會主義抱持正面看法，這相較2019年又上升了2個百分點；另外仍有52％的美國人抱持負面看法。

但在最年輕的年齡組（18-34歲）中，51％的美國人對社會主義抱持正面態度，《富比世》認為，這代表年輕的美國人相較長者更可能接受其理念，且在過去5年的民調中，年輕人也比長者更願意投票給社會主義候選人。

相對的，在今年的調查中，18-34歲的年齡組正面看待「資本主義」的人有49％、負面看待的則是46％，相對兩年前正面58％、負面38％的民調結果，雙方差距足足拉近了17個百分點。更不用提18-24歲的Z世代年輕人，他們之中僅有42％對資本主義抱持正面看法、54％則抱持負面看法。

《Axios》指出，COVID-19的大流行導致數百萬美國人重新評估他們的政治經濟世界觀，這可能是因為兩個因素，第一是重新開始關注社會不平等，第二是實際感受到了政府干預的好處。

民調公司蓋洛普（Gallup）則認為，社會主義的定義似乎已經從政府佔有生產資料的模式，轉變為關於擴張政府的的更好、更慷慨的進步思想，而這毋庸置疑是社會主義具有吸引力的原因。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範