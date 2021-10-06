迪化207博物館：承載舊時代常民記號，一棟建築連接過去與現在的生活文化記憶

文：藍蒼

屹立在迪化街超過百年的中藥鋪，不只乘載大稻埕過往的時光荏苒，也囊括了這塊土地從前至今那充滿活力的生活脈動。

走在周末早上十點前的迪化街上，或許是時間尚早，也或許是因為疫情關係人們自覺減少外出的關係，我走在老街的騎樓下，兩側的店家有的店門還關著，有的則剛將商品擺好沒多久，未聞店家高聲吆喝，未見遊人如織，讓人想像不出過去迪化街熱鬧的光景。

但是走在老街上，看著兩旁帶著歲月痕跡的巴洛克式騎樓建築，身在當中的我，越是一步一步往裡走，越能感覺到老街那份浸著光陰的沉穩與靜謐，搭配當天晴空烈陽的好天氣，淒涼蕭索是一點也感覺不到的，反而有種這裡的店家，這裡的人們，都正屏氣凝神地等著下次再展丰采的好時機。

我邊走邊看，沿路的中藥藥材店、糧行、茶館、文創商店，無一不能吸引我的目光停留，於是一段不長的路也走了十來分鐘才抵達目的地。迪化207博物館，前身是百年中藥舖廣和堂，坐落在街道的轉角處，圓弧立面、橘色貼磚外觀的建築在一片仿巴洛克式的建築群中，特別顯眼、特別與眾不同。

以前的百年藥鋪，現在的博物館

從對街往建築看去，還能看見建築外牆在二、三樓的下層窗戶上，還裝飾了寫有「廣和藥行」、「廣」、「和」字樣的窗花。走到門口，可以看見門前騎樓的地板是磨石子地，還有著蜜蜂採蜜的圖樣。走進一樓，整面地板同樣採用磨石子地，進門處還畫了一支大大的人參，寫著高麗參字樣，標示著其曾是中藥行的前生。

或許是因為正在展出有關老屋修復的展覽，而搭起鷹架與展示櫃，使得狹長空間顯得再稍微侷促一些，但不難想像過去它仍作為中藥鋪對外營業時，櫃台後立著一個一個木製大藥櫃，掌櫃手指靈活俐落撥著算盤計算金額，其他店員為客人配藥、拿取藥材的情景。

沿著狹長且有些陡的樓梯爬上二樓，陳列的是與一樓主題特展相關的台灣傳統建築工藝，沒有了一樓的狹窄感覺，整體而言比較寬敞，在這幢房子還作為藥鋪使用時，這一層樓和三樓是住家，承載著這一家人的所有日常活動。

雖然這兩層樓在當年作為住家時，具體如何使用我並不知道，但看著這個用途已截然不同的空間，想像著這裡曾經擺放著桌椅等家具，或許在藥鋪每天關門以後，一家人就會坐在這裡，一起吃著熱騰騰的晚飯，就像年節時回到老家，與從各地趕回的親戚一起吃頓飯的感覺一樣，一家和樂融融的溫馨。

Photo Credit: 截圖自作者 二樓的展覽空間。

繼續沿著樓梯抵達三樓，整個空間氛圍與一、二樓截然不同。這層樓有大片的窗戶，採光良好，光線充足的空間讓人眼睛一亮。從窗戶看出去，會看到周遭的建物、樓下的行人，感受到的是迪化街後段的寧靜安然，輕鬆愜意。這樣一個明亮舒適的空間，現在被博物館用做特展區域、講座場地使用，還有一小塊區域販售著一些博物館的周邊商品。那，在成為博物館之前，這層樓是住家的一部分，但用來做什麼呢？

我想，或許是用來招待客人的地方吧！明亮的空間，能看到街上風景的窗戶，就著茶水點心，不論來訪者談的是公事還是私事，總歸是一個讓人感覺舒服的會客場所，感覺不管是談的是什麼事情，都能夠順利落幕。

Photo Credit: 截圖自作者 三樓的展覽空間

一棟建築，連接過去與現在的生活文化記憶

繼續往上，來到了四樓天臺。視野雖然被較遠處的高樓稍稍阻擋，而望不到更遠的風景，但是藍色的天空，耀眼的陽光，磚紅色的屋頂，劃出了一方帶著時光的寧靜氣息的地界。天臺的另一側還能看到巷底的淡水河，雖然只能看到一點小小的河面，但全然不難想像，當年的人站在這裡，往同樣的一個方向望去，會看到淡水河上船隻往來頻繁的繁榮景象。

Photo Credit: 截圖自作者 從天臺看出去的景色

天臺上不只景觀讓人駐足，忍不住想像過去人們可能在這裡看到什麼，在這頂樓上也有一個與人們生活息息相關，卻不會被安裝在此處的生活用具──灶。

灶，照顧著一家人的一家三餐，看顧著一家子每一天的溫暖與飽腹。但，灶通常會被安置在室內，是安穩一個家的重要設施，那這個被安置在露天環境中的灶，究竟用來做什麼呢？

看著四周平坦的地面，沐浴在陽光下的頂樓，再想到這裡過去曾是一家中藥鋪子，安置在頂樓的灶，或許與家業相關吧！不難想像從前人們在這裡曝曬、製作中藥材的景象，那口灶，應該也是工作伙伴之一，幫忙加工著各種藥材，不同的用途，但同樣安著這個家。

Photo Credit: 截圖自作者

現在的迪化207博物館雖然已經聞不到藥香，看不到過去人們在這裡生活的樣子，但仍舊可以從這棟保留了原本樣貌的老房子身上，看出些許痕跡。在這棟老房子身上，銘刻著過去的生活記憶，但同時也正在記錄著更貼近現代的人們的記憶。

迪化207博物館一年會有四檔展覽，每一個特展都環繞著「生活文化」以及「老屋」的主題去策畫，老屋的修復、整理、維護都是不容易的，一磚一瓦，一片裝飾，都承載的那個年代的常民記號。將大家都熟悉的生活日常，搬進同樣有著熟悉感的老房子裡展出，不只是看到了熟悉的現在，也連接到了過去的印象與未來的想像。

目前迪化207博物館正在展出《老房子化妝師》、《便當》兩個主題特展，《老房子化妝師》展示著建築上會應用的各種裝飾物件與技法，《便當》則展出了各個年代的便當盒，以及便當的供應形式，梳理出「帶便當」這麼一件日常的事，隨著時代變遷而產生的變化。

如果你有機會來一趟迪化街，走一趟大稻埕，也散步到迪化街的後半段來吧！這裡的寧靜氛圍與同樣保存完好的老房子和街區，都不會讓你失望的。

場館資訊

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航