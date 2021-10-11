《說真話不得罪人的方法》：將「怒、怒、怒」改成「笑、怒、笑」的「三明治生氣法」

文：野野村友紀子

三明治生氣法，先笑、再怒、最後笑

有的時候，確實會很想發脾氣，但又怕對方一時惱羞成怒。這可能也是很少在外發脾氣，或是會刻意避免自己動怒的人，內心最大的隱憂吧。

如果說話方式像用小火煮開水那樣：「我覺得你那樣做，真的不行，要說為什麼？因為就是不行……要說為什麼不行……。」氣得毫無魄力，叫人光聽都聽不下去。

就算自己很難開口，也不該拐個大彎說：「那個……我自己是不太在意啦，不過那邊，你看看那，剛才還坐在那個北北西方向位子的客人，好像有點生氣耶。」這未免也太迂迴了吧。

視狀況不同，有時候反而會觸及對方的地雷區：「你什麼意思，故意找麻煩？」

這種場合，有個值得推薦的應對方法。

其實，我從以前就自然而然會這麼做，不過在書籍採訪時，聽編輯忽然讚嘆：「這是三明治生氣法！能有效避免對方惱羞成怒！」我自己才察覺到，原來如此，確實是這樣。

難得有這樣的機會，我就繼續詳細介紹下去吧。

總之就是，即使對看似會惱羞成怒的對象大發脾氣，對方的反應也會是：「什麼！喔……好像也沒錯……。」就算對方一開始會湧現怒意，最終也會理解並且接受的生氣方式。

這就是所謂的「三明治生氣法」。

大家看到這裡應該還是滿頭問號，會覺得什麼意思？

這邊我就來舉一個令編輯盛讚「這就是三明治生氣法！」的實際例子。

先笑，再怒，最後再笑

2019年9月。在社群媒體上極具影響力的某位日本網紅，在自己的推特上發了一則推文：「家事根本只要一個小時就能輕鬆解決了，這世界上的主婦都在幹什麼？」並且獲得了驚人的轉推數。

在那不久之前，我才剛出了《丈夫不知道的家事清單》這本書，而且主打「丈夫根本不知道家庭主婦每天得處理的家事量，堆得就像座小山，一定要讓他們知道」這點，因此對我來說，那則推文可不能看看就算了。

盛怒的我，在自己的部落格公開發表了反駁的言論。

內容跟我平常寫作的風格差不多。但根據編輯的說法，那就是三明治生氣法。

由於文章有點長，我就直接轉載在這裡了。

○○○針對家事所發表的推文，似乎引發了一場網路論戰。 在太太出國三週的期間，○○○似乎包辦了家中的所有家事，並且負責照顧三個孩子。他在推文上表示：「我一整天做家事的時間，包括打掃、洗衣服、用餐、準備孩子的便當（三分鐘就解決了），全都加起來也只需要一個小時。平常要照顧未滿12歲的小孩，每天得花上八個小時做家事的女性，到底都在做什麼？ 忙著做卡通造型便當嗎？ 」 喔？ 真好。 我一整天要做的家事，可不只有打掃、洗衣服、準備三餐和孩子的便當（不可能只花三分鐘）而已啊。 家事的內容，還包括採購食材和日用品（就算上網訂購也是得花時間的）；在使用吸塵器之前，先用除塵撢掃去家具上和高處的灰塵；拆解夏天常用的電扇等家電，把零件拿出來洗；把秋季的衣服和鞋子拿出來準備換季；打掃玄關；擦拭家中所有鏡子；補充清潔劑和洗髮精等日用品；為砧板、抹布、幼兒圍兜等生活用品漂白消毒。 還有把用過的傘晾乾捲好；把充電器等糾纏在一起的電線解開；把水龍頭、水管等銀色的部分擦拭拋光；清潔浴室的通風扇；廁所要清潔的地方不只使用過的地方，還要擦拭地板和牆面；把不知道誰丟在那的衛生紙軸拿去丟；清理洗衣機旁的排水溝；換好時鐘的電池；把手帕燙平；菜刀磨利；檢查家人牙刷的狀態，並且適時替換；將郵件分類，收到該放的地方；縫好孩子運動服上的名牌；幫孩子的物品寫上名字；為孩子的紅白帽換上新的鬆緊帶；確認及安排孩子學校、補習班、社團或才藝班，還有疫苗接種的行程並帶孩子去醫院。 以及蒐集孩子學習的相關情報，並實際前往旁聽；接送孩子上下課；分別出席幾位小孩的監護委員會、家長教師會、社區型集會；掌握孩子的近視度數以及眼鏡的狀況，定期帶他們去眼鏡行調整；遇到萬聖節，雖然對家長來說是滿滿的尷尬，但還是得負責準備孩子的裝扮，而且盡量不能跟其他小朋友的衣服撞衫，還要去幫孩子買發給朋友的糖果、包裝成小袋裝……萬聖節就算了，復活節是怎樣！ 以前日本沒有在過這個節日的吧！ 是該吃什麼又該做什麼的日子？ 我都忍不住跟媽媽朋友抱怨起來了……。 八個小時都做不完好嗎！ 而且還有很多項目沒有列出來。再說了，家事會有做完的時候嗎？ 沒有！ 完成一件事，又會有另一件事情蹦出來，做家事、照顧小孩是不會有終點的。 卡通造型便當？ 我現在早就沒在做了！ 即使這樣，時間還是不夠用啊！ 如果做家事跟顧小孩只需要三週的時間，那當然輕鬆多了！ 讓小孩短期吃只花三分鐘就能做出來的便當是還好，但你能連續幾年都讓孩子吃冷凍跟即食食品嗎（雖然對身體應該無害啦）？ 當然，一個爸爸能夠獨自支撐家裡三週，是非常了不起的一件事，但就一個家庭主婦的立場來說，有些話還是令人難以接受！ 對家庭主婦而言，家事不只有打掃、洗衣、準備三餐、照顧小孩而已。 為了維持一個家庭舒適的生活環境，細數不完的大小家事，可以堆到像山那麼高，家事的內容也根據季節和狀況的不同，可能產生很多變化，除了「一般家事」之外，每天都會增加許多必須處理的項目，基本上時間根本不夠用。而且是每天循環，要持續一輩子！ 因此，我想請○○○務必閱讀一下我寫的《丈夫不知道的家事清單》。 在將家事列表成冊之後，我才發現光是一般家事、照顧小孩的項目，竟然就有兩百一十一條。 如果家裡還有嬰兒要顧，還要再加上89條。季節性、非常態的家事也有85條。 我想，這當中一定還有些漏掉沒寫的項目。我只是不希望看到有人用調侃的語氣質疑全年無休、持續這種日子數年，甚至是數十年的家庭主婦們。 書中也包括針對「丈夫不知道的家事內容」的詳細解說（還是抱怨？總之是對丈夫提出的種種要求）。 還有，希望○○○務必出版一本能讓這輩子的家事，每天用一個小時就能處理完的訣竅！ 我一定會去買來捧場的！

大概就是這樣。

就這篇文章來看，我確實是還滿火大的。一開始以為只是開個小火，中間突然轉成大火快炒。

可是，各位家庭主婦，瞧他那番言論，我生氣也不為過吧？

所以，到底哪裡算是三明治生氣法？根據編輯的解釋：

這篇文章，在一開始完全看不出生氣的影子。

在引用網紅的話「做家事這麼簡單，這世界上的主婦都在幹什麼？」之後，用「喔，真好」表現出笑著接受，並且有仔細聽對方說話的態度。但在途中卻突然轉換。

一邊堆疊著怒意「怎麼可能！家庭主婦要做的家事有這麼多耶！」並且提出強烈的主張「我一整天要做的家事，可不只有打掃、洗衣服、準備三餐和孩子的便當（不可能只花三分鐘）而已」，甚至實際列舉出「丈夫不知道的家事項目還有這麼多」來反駁。

我現在才發現，這不就是……那個嗎。沒錯沒錯，就是那個……「搞什麼啦！」很類似漫才中吐槽的訣竅吧。

最後又再轉換。

為了避免像是單方面在發牢騷，在最後強調「希望務必出版一本能讓這輩子的家事，每天用一個小時就能處理完的訣竅！我一定去買來捧場的！」

稍微表達出對對方的尊重、敬意作為收尾，甚至還主動提出「你出一本這樣的書，肯定大賣！」

至少不是以生氣、怒罵作結，而是加入一點幽默感來點綴。

不是一味堆疊怒、怒、怒的情緒，而是笑、怒、笑，在名為搞笑的鬆軟麵包裡，夾進熱騰騰、名為憤怒的大塊肉排，就成了三明治生氣法。

原來如此，謝謝編輯簡明易懂的說明。我自己倒是沒有察覺，可能真的是這樣也說不定。

生氣的時候，有些人是一根直腸子通到底的。

「什麼都不懂，少在那說些自以為是的話。」

「打掃、洗衣、做飯、準備孩子們的便當……怎麼可能只有這些事要做啊！你是白痴嗎！」

「不要再自我感覺良好的，從你那小小的井底世界，對著這廣大的世界發文！」

怒、怒、怒……用不管擷取哪裡，都充滿了憤怒的口氣敘事。但是，不容分說就用言詞挑釁的文章批判，對方想必也會以同樣的口氣應對。

他人的態度，取決於自己的態度。突然對他人發脾氣，難免會被認為是在找碴。倘若兩者之間原本沒有任何關聯，那更是不用說了。以我的立場來說，也絕不是刻意想找對方吵架。

自己為什麼生氣？其中應該潛藏著期望對方了解的心聲。

即使生氣，也完全無意傷害對方

回到開頭該網紅的發言，當我看到那則推文時，確實會覺得話不是這樣說的吧！並且感到憤怒：「這種小看主婦的錯誤言論，不該這麼高調到處被轉推！」

雖然當下有股想直接回覆對方推文的衝動，但若是真這麼做，就更可能讓雙方深陷泥沼了，我還是不太想這麼做。

冷靜之後想想，對方可能也只是一時誤會而已，不是刻意要挖苦我們家庭主婦，如果因為一時衝動就大發脾氣，未免也太失禮了。

再說，我只是想為全世界忙碌於家事的家庭主婦發聲：「不是像他說的那樣，做家事明明是很辛苦的一件事。」並且對發那則推文的網紅，以及全世界對家事有所誤解的人們傳達「做家事真的很辛苦」的訊息，並非想藉由憤怒傷害對方。

但，就算我只是在自己的部落格簡單發洩個幾句，充滿憤怒的言論可能還是會被當事人，甚至是他的妻子、小孩看到。

尤其是在文章中，若是過度簡化憤怒的表現，有時候看起來會充滿攻擊性，只會令人感到不快，反而沒辦法傳達自己真正的心聲。越多人可能看到的文章，即使是充滿著憤怒的情緒，我也會盡可能讓文字閱讀起來是比較輕鬆詼諧的，因為假如文章本身會為讀者帶來負面情緒，我自己的心情也會受到影響。

流於過度情緒化的憤怒，只會使這樣的負面氛圍逐漸擴散。

所以，我才會下意識利用比較開朗的說話方式和搞笑的要素，夾住憤怒的情緒。

所謂好的開始是成功的一半，結尾也收得好就不會有問題。

只要在一開始和最後加入一些正面的話語，無論是對方或周圍看戲的人，大致上都不會留下不好的印象。

跟不容分說就發脾氣相比，這種傳達方式比較容易給人一種願意接納不同意見的印象，就算其中帶有些許指責之意，對方似乎也較容易正向接納「這個人，也是為了我才這樣講的吧。」至少實際上，我感覺對方比較不容易惱羞成怒。

這邊我要再強調一次。

當憤怒不帶惡意，只是想傳達自己的感受時，不妨嘗試看看這種三明治生氣法。生氣時，將「怒、怒、怒」，改成「笑、怒、笑」試試。

話說回來，最後也沒看到那位網紅回應我的文章，自然就沒有惱羞成怒這回事了。對方可能不願再深究，但我仍心想，這些想法若是有幸能傳遞給他，那是再好也不過了。

啊，搞不好他現在正在寫《讓這輩子的家事，每天用一個小時就能處理完的訣竅》這本書。真希望書中有傳授，每天只要花三分鐘就能準備好的便當菜色的方法。

早上三明治、中午飯糰、晚上三明治之類的？還是三明治夾飯糰的三明治便當法？那我一定會去買來捧場的啦！

書籍介紹

本文摘錄自《說真話不得罪人的方法：拜託他人、要求、勸導、拒絕、反對……日本藝能講師教你如何正確回話，不惹人厭，還讓對方心甘情願。》，大是文化出版

作者：野野村友紀子

譯者：林佑純

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可惡，竟然插隊！可是上前制止會不會惹怒對方？

工作態度隨便的下屬，好想直接開罵……。

已經忙死了還被叫去做別的事，可以拒絕嗎？

要說，還是不說？不說，委屈，說了，得罪人。

你一定曾經這樣糾結過。

不想被討厭、不想氣氛變差、怕以後沒朋友、工作受阻礙，

所以，雖然真的很想說出口，最後還是選擇了忍耐。

日本吉本綜合藝能學院講師野野村友紀子，

以多年教導諧星後輩、上遍各日本綜藝節目的經驗，

教你如何正確回話，不僅讓對方接受，還不會得罪對方。

想教訓人的時候，先笑再生氣，最後再笑有時真的想發火，又怕對方惱羞成怒，

結果生氣的話語變得拐彎抹角，毫無魄力。

✔「也太亂來了吧！」→用驚訝表情夾帶少許怒意的吐槽，

「預告」對方：下一次就真的生氣了，讓對方確實接收到意思就好。

✔「喔～真棒！不過事實是……」→用三明治生氣法，

先笑著展現接受的樣子，再轉換成怒意，最後再笑著收尾，場面就不會太僵。

讚美要直播，責罵不要重播

不管是誰，都希望會被責罵的事快點忘掉，能被稱讚的事可以一直記得，所以：

✘「這我之前就說過了吧？」→NG！責備不要翻舊帳。

✔「前陣子的考試，成績很不錯喔！」→OK！稱讚要多講過去事蹟。

想拒絕的時候，顧及邀請方的心理，就這麼簡單

不管講什麼理由拒絕邀請，被拒絕的人都一定會受傷，

明確表達出「我真的很想要」的心情，比任何拒絕的理由都重要。

✔「什麼？為什麼是約今天……。」

✔「真可惜，我一直很想要……。」

想拜託別人的時候，要讓對方心甘情願回答「沒問題」

✘「做一份完整的企劃書過來。」→NG！

請託或交辦的事情，一下子分量太多，對方一定會反彈，即使做了也多半達不到我們要的成效。

✔「如果有好點子，用條列的寫下來也無妨，先交給我吧！」、「要不要試試再充實點內容呢？」、「整理成PPT呢？」→OK！

把事情化整為零，分批委託，心理負擔小了，對方自然會答應。

人在世上，總有不得不發脾氣、拒絕、拜託別人的時候，

最重要的是，除了自己單方面的感受，也不能忽略對方的心情，

能獲得對方的理解，就會有更良好的關係。

最佳賣點

要說，還是不說？不說，委屈，說了，得罪人。

你一定這樣糾結過。別忍氣吞聲了，這樣說，他馬上閉嘴還會更尊重你。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰