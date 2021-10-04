5G 電波對孩子安全嗎？停止瞎操心 — 基地台電磁波比家長想得更無害！

5G 時代即將來臨，除了令人期待的超快網速外，許多家長正有著另一種隱憂——如果家附近新建 5G 基地台，對兒童健康會受影響嗎？畢竟，一般人通常都對電磁波一知半解，很容易因為這樣的聳動標題而產生刻板印象。

事實上，電磁波真的對人體有害嗎？就讓我們一同來闢謠吧！

Ｑ：我家附近剛建好基地台，如果長期暴露在過量電磁波的環境，真的很怕影響家人健康…

這點爸媽完全不需擔心，雖然 5G 因頻率更高、傳送距離變短，必須建置比 4G 時代更密集的基地台數量。但手機與 5G 基地台所用的頻率是屬於「非游離輻射」，不會破壞生物細胞分子，因此不會造成人體影響。而且基地台所發射的電磁波均符合國際和國家電磁波安全標準，所以在適當的控管下十分安全。

此外，基地台絕對和你家保持著安全「社交距離」，根據國家通訊傳播委員會的法規明定：一般室外大型基地臺天線水平方向正前方 15 公尺內不得有高於天線之合法建築物，在「社交距離」的保護下，家中所接觸到的電磁波並不會過量。

若家長還是很擔心，也可以到行政院環保署的非屬原子能游離輻射管制網（https://nonionized.epa.gov.tw/MessagePost.aspx），可以查到全台各地的監測數據，或者是撥打基地臺電磁波量測服務專線 0800-580-010（0800，我幫您，量一量），有數據更安心。

Ｑ：聽 LINE 群組說電子產品的電磁波都有危險，所以我全面禁止小孩玩手機！結果現在孩子嚴正抗議，跟我引發家庭革命…

咳，這邊並不是鼓勵小孩跟父母唱反調，不過從二戰開始各國傾力研究電磁波以來——目前並無科學證明，手機的電磁波會直接對小孩發育或人體造成影響。因此，「手機導致罹癌」完全是未經證實的，別輕信於謠言！

若是家中寶貝太常使用手機、平板等，該注意的反而應是孩子與電子產品互動的方式。例如是否有使用時間過長、影響視力、傷害眼睛、進入不當網站、社群媒體焦慮等心理危害。不管是年齡偏小的兒童、還是正值青春期的青少年，都可能產生濫用問題，而這才是數位家長該關心的重點。

Photo Credit：unsplash

夏日烈陽下的紫外線，比基地台的電磁波更危險！

其實，我們都在一個處處都是電磁波的世界。不只手機，人類每天接觸到的電磁波比你想得更多，不過並不是所有的電磁波都有害。

冬天時穿毛衣微微觸電的靜電反應、孩子用來打手遊的智慧型手機、家庭休閒時光必備的電視…這些都屬於低頻率的非游離輻射；再把頻率調高一點點，這些是有熱效應的非游離輻射，例如維持客廳明亮的可見光，以及孩子看卡通必備、電視遙控器上的紅外線。這些生活常接觸的「非游離輻射」，因為頻率低於 3x1015 Hz 的電磁波，但並不會破壞分子鍵，因此對人體無害。

最後，來自太空、恆星核融合產生的伽瑪射線，以及健康檢查會碰到的Ｘ光、夏天正午站在烈陽底下的紫外線，都屬於高頻率的「游離輻射」，頻率高於 3x1015 Hz 的電磁波，這類型能量密度較強的輻射，會破壞生物細胞分子，才是人體必須格外小心的電波。

Photo Credit：國家通訊傳播委員會

電磁波是個安全的酷東西，我需要瞭解更多…

在科技轉換的時代，人們常因不瞭解而引發恐慌，這都是很正常的，因為我們都想好好保護家中寶貝。但當面對來路不明的謠言時，建議可先冷靜以待，到公部門或具公信力的新聞網站上查詢相關說明，用理性來擊敗偽科學的謠言，這才是保護孩子的正確之道。

如果有更多的疑問，歡迎到國家通訊傳播委員會的行動通訊電磁波官網（https://memf.ncc.gov.tw/），延伸閱讀更多關於電磁波的知識，讓你與家人在 5G 時代下生活得更安心。

如果你的孩子剛好擁有美術天份，也對行動通訊感興趣的話，不妨鼓勵他／她參與 110 年電磁波安全電腦動畫競賽（https://memf.ncc.gov.tw/news_detail.aspx?uid=66），用創意讓更多的人認識 5G！

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