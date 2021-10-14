《名師這樣教，化學秒懂》：你們仔細觀察這個加熱曲線，不覺得就像是購物中心的手扶梯嗎？

文：拉法艾拉．克雷先茨（Raffaella Crescenzi）、羅伯托．文森茨（Roberto Vincenzi）

潛熱：為什麼冰塊融化，溫度不會上升？

這一小節我想要有一個充滿活力的開始：讓我們拿出一些固體的東西，然後加熱它們！

先從最普通的冰塊開始，就是你們從冰箱裡可以找到的普通冰塊；是的，就是爸爸用來做雞尾酒的那種。把它們放在一個又大又結實的鍋子裡，然後在裡面放一個溫度計。現在，拿出你們所有的耐心，記錄下每個時刻的溫度。

顯然，鍋裡的冰塊會融化得很快，但是請大家注意，因為真正偉大的科學發現來了：鍋裡的溫度計始終保持在0℃，儘管我猜你們家裡至少有18℃，但溫度居然停在0℃不動了！不，溫度計沒有壞，是因為冰的溫度的確沒有變化。化學家把這種現象稱之為「熱滯」。

只有在最後一個冰塊融化後，水溫才會慢慢恢復到你們家裡的溫度。如果你們不想因為不停打哈欠而扭傷下巴，就讓我們面對現實吧，這不是一個短暫的過程，我建議你們先去吃點零食，或者去散散步也可以，反正一旦水溫達到你們廚房裡的室溫，它就不會改變了。

現在請把裝了水的鍋子放在爐子上，開始加熱並記錄下水的溫度變化吧！40℃，50℃，70℃，90℃，100℃，水開始沸騰了，我想你們已經預料到了。但是然後呢？ 105℃嗎？ 110℃嗎 ？不，並沒有。

溫度會一直保持在100℃，儘管你們試著加大火力，結果還是一樣，水溫仍然沒有超過100℃。大家應該也知道，就算用噴火器去燒也是沒用的，在所有的水變成蒸氣之前，它的溫度永遠不會超過100℃。孩子們，這是你們遇到的第二個熱滯現象。

但是這還沒有結束，如果你們廚房的門窗和我的廚房一樣是密封的，水蒸氣出不去，整個房間就會瀰漫著水蒸氣。

現在水已經完全從鍋裡蒸發了，你們會發現自己被一團水蒸氣淹沒，而鍋是空的，火還在繼續燒著。這個時候已經蒸發成水蒸氣的水又開始升溫了：110℃，120℃，150℃……完美！是時候把火撲滅，離開廚房了，否則要是燒傷了，這本書就沒辦法讀完囉！

現在，我們一起來思考一下：為什麼冰融化或水沸騰時的溫度都沒有上升？是不是有什麼東西把熱量帶走藏起來了？

很好！爐子產生的熱量，其實是被水吸收後，水分子獲得了相應的能量，使連接它們的分子間作用力被一個接一個的破壞了，讓水分子從固體變成液體，然後又從液體變成水蒸氣。

下面我用化學術語說給你們聽：

（也就是老師向學生提問時最想聽到的回答） 它們分別被稱為熔化潛熱和汽化潛熱，也就是1g固體在熔化的溫度下熔化所需要的熱量，或是1g液體在沸騰的溫度下變成水蒸氣所需要提供的熱量。

加熱曲線，就像搭手扶梯

拿起你們的筆、紙和尺，我們將為之前的實驗畫一張漂亮的圖表。首先是笛卡兒座標系：在縱座標上寫下溫度T，在橫座標上寫下時間t。好吧，好吧，我知道你們可能不太記得笛卡兒座標系了，但別擔心，你們很快就會搞懂的。

我們起點的溫度是零下的溫度，因為一杯合格的莫希托雞尾酒必須是又美味又冰鎮的！等我們到了0℃時溫度保持不變，隨著時間的推移，什麼也沒有發生，呈現一條水平線。

待鍋裡的冰塊全部融化後，溫度開始升高，往上，往上，一直升到100℃，因為我們把爐子的火開得非常大。在到達100℃時，溫度再一次保持不變，直到所有的水都蒸發掉，溫度才會又開始上升。熱蒸氣的溫度從110℃，到150℃，再到200℃！大家迅速撤離廚房！

現在你們仔細觀察這個曲線，不覺得就像是去購物中心的時候嗎？當然，這是一個非常奇怪的購物中心，有一個壞了的恆溫器，而店鋪樓層的大小和自動扶梯的長度，取決於比熱，熔化和汽化的潛熱。

Photo Credit: 大是文化出版

別用你們那又大又笨的眼睛看著我！來吧，把你們的自行車停好，我們一起去兜風。

現在大家想像一下這樣的場景：你們鎖好了自己的自行車，以固體的形式從地下車庫出來，在一樓的商店停了下來，並保持你熔化時的溫度。一旦你們完全熔化了，你們就會像快樂的液體一樣從電扶梯上升到二樓，也就是到達你們蒸發的溫度。你們慢慢的旋轉著，釋放出蒸氣，當所有的液體都蒸發了，你們就會以氣體的形式上升到更高的地方。

叮咚，叮咚！商場就要關門了，你們這些優雅的氣體，慢慢的又回到二樓的液態狀態，通過電扶梯的同時漸漸失去熱量。接著停在你們液化時的溫度上，直到你們完全變成液體；最後在你們凝固的溫度下，又從電扶梯滑回一樓。一旦你們又恢復到固體狀態，就走回地下車庫。但別告訴我，你們自行車的鑰匙忘在蒸氣那一層了！

凝華與昇華：固態與氣態的直接轉化

大家都知道樟腦丸吧？是啊，就是奶奶在衣櫃裡放的那些又臭又小的球球，不過要小心，它們不僅能趕走飛蛾，可能也會趕走靠近你的可愛美女唷！

樟腦丸是固體物質，當加熱後會直接變成氣態。這就好像是在購物中心，不用搭電扶梯一層一層上樓，而是乘坐電梯直接到三樓一樣。

下面我用化學術語說給你們聽：

（也就是老師向學生提問時最想聽到的回答） 從固體狀態直接變成氣態的轉化過程叫做「昇華」，而相反的過程叫做「凝華」。

從今天開始，當你們看到草坪上結滿了霜，你們就可以昂首闊步，自豪的說：這是夜間的水蒸氣直接變成了冰；它搭了電梯，跳過了變成液態水的中間過程。

因為固體昇華時，它的蒸氣壓與外部壓力相等，而昇華的一個有效方法，就是降低它的外部壓力。

如果我們降低壓力，冰也會發生昇華現象；我們吃的各種肉鬆，和媽媽做飯時用來調味的固體雞湯塊，就是這樣做出來的。把物質溶入到水中，冷凍，然後用神奇的「抽氣機」使壓力下降。這樣，所有的冰都昇華了，剩下的就只有泡沫狀的粉末，裡面有之前溶進去的所有物質，但是它脫去了所有的水分，這樣就可以保存很長時間。

恭喜，這一章學完了！雖然有些不可思議，但我們的確已經學完了物態變化。快去把你們獲得的「化學禪宗大師」的獎狀列印出來，掛在桌子上炫耀一下吧。

書籍介紹

本文摘錄自《名師這樣教，化學秒懂：國中沒聽懂、從此變天書，漫畫＋大白話，基礎觀念一次救回來》，大是文化出版

作者：拉法艾拉．克雷先茨（Raffaella Crescenzi）、羅伯托．文森茨（Roberto Vincenzi）

譯者：周夢琪

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

最受義大利學生歡迎的化學教材，亞馬遜青少年電子書第一名

國小的有趣自然課，到了國中理化完全接不上，高中更是變天書？

不想記反應、背公式，這樣還能學化學嗎？作者說，這本書可以。

生活上很難用到化學？錯！機車胎壓要多少才剛好？高壓鍋煮東西比較快？

不只考試，就業、理財、甚至就醫，你都得懂些化學原理，才能擁有優勢。

國中沒聽懂、高中變天書，考大學志願受限，出社會無緣高薪職缺、當科技新貴……

你的人生不該是這樣的。如果你很苦惱化學課程，這本書一定能幫到你。

本書由兩位最受義大利學生歡迎的化學老師共同編寫，

用七個章節，將化學元素、反應、氣體、液體、固體、相變、溶液等七大基礎知識，

利用生活中的各種實例加以解說，幫你把從沒搞懂的化學概念，一次學起來！

除了幫你通過考試，本書還很實用：如果你開完葡萄酒忘記塞回瓶塞、

回家時發生鑰匙生鏽了打不開，或者公園賣氣球的小販錯把氫氣當氦氣來填充，

將會發生什麼樣的慘事或是悲劇。

化學：研究物質及其變化規律的科學

人類已知的化學元素有目前有118種，

其中94種是自然元素，地球萬物都由它們組成（因為足夠穩定）。

元素符號的數字（原子序、質量數）代表什麼？

這些數字就像身分證，只要有了原子序，就能知道是什麼物質！

化學「反應」好抽象？用生活中的例子說給你懂

化學反應是不同分子之間，化學鍵斷裂並形成新分子的過程：

像是煎牛排、泡咖啡飄出的香味，這些現象都是化學反應。

質量守恆定律──物體不會憑空產生，也不會憑空消失。

就像冰淇淋，雖然會融化，但不會不見；只是轉化為另一種物質。

最難又最無聊的莫耳概念，其實就是在買菜

1莫耳＝6×1023個，為什麼科學家要搞得這麼複雜？

就像去買米，你不會計算需要幾粒，而是一次買一包，

因為原子和分子的質量實在是太小，所以一次得多算一些！

物態變化，就像在百貨公司搭手扶梯

物質的變化過程（固態、液態、氣態間的轉化），被稱為「相變」，

物態的轉化就像搭乘手扶梯，溫度要維持一小段路後才會繼續上升；

有沒有固態與氣態的直接轉化？這叫做「凝華」與「昇華」（搭電梯）！

另外還有

熱氣球為什麼要有燃燒器？理想氣體公式會告訴你。

夏天玩溜滑梯燙傷屁股？這是比熱。

冰塊融化成水，溫度為什麼不會上升……？

枯燥的化學，本書用貼近生活的實例解說，零基礎也能快速入門！

萬一你上課秒睡過，本書幫你救回來，堪稱通過考試的最快方法。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰