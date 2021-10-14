《名師這樣教，化學秒懂》：你們仔細觀察這個加熱曲線，不覺得就像是購物中心的手扶梯嗎？
我們想讓你知道的是
本書由兩位最受義大利學生歡迎的化學老師共同編寫，用七個章節，將化學元素、反應、氣體、液體、固體、相變、溶液等七大基礎知識，利用生活中的各種實例加以解說，幫你把從沒搞懂的化學概念，一次學起來！
文：拉法艾拉．克雷先茨（Raffaella Crescenzi）、羅伯托．文森茨（Roberto Vincenzi）
潛熱：為什麼冰塊融化，溫度不會上升？
這一小節我想要有一個充滿活力的開始：讓我們拿出一些固體的東西，然後加熱它們！
先從最普通的冰塊開始，就是你們從冰箱裡可以找到的普通冰塊；是的，就是爸爸用來做雞尾酒的那種。把它們放在一個又大又結實的鍋子裡，然後在裡面放一個溫度計。現在，拿出你們所有的耐心，記錄下每個時刻的溫度。
顯然，鍋裡的冰塊會融化得很快，但是請大家注意，因為真正偉大的科學發現來了：鍋裡的溫度計始終保持在0℃，儘管我猜你們家裡至少有18℃，但溫度居然停在0℃不動了！不，溫度計沒有壞，是因為冰的溫度的確沒有變化。化學家把這種現象稱之為「熱滯」。
只有在最後一個冰塊融化後，水溫才會慢慢恢復到你們家裡的溫度。如果你們不想因為不停打哈欠而扭傷下巴，就讓我們面對現實吧，這不是一個短暫的過程，我建議你們先去吃點零食，或者去散散步也可以，反正一旦水溫達到你們廚房裡的室溫，它就不會改變了。
現在請把裝了水的鍋子放在爐子上，開始加熱並記錄下水的溫度變化吧！40℃，50℃，70℃，90℃，100℃，水開始沸騰了，我想你們已經預料到了。但是然後呢？ 105℃嗎？ 110℃嗎 ？不，並沒有。
溫度會一直保持在100℃，儘管你們試著加大火力，結果還是一樣，水溫仍然沒有超過100℃。大家應該也知道，就算用噴火器去燒也是沒用的，在所有的水變成蒸氣之前，它的溫度永遠不會超過100℃。孩子們，這是你們遇到的第二個熱滯現象。
但是這還沒有結束，如果你們廚房的門窗和我的廚房一樣是密封的，水蒸氣出不去，整個房間就會瀰漫著水蒸氣。
現在水已經完全從鍋裡蒸發了，你們會發現自己被一團水蒸氣淹沒，而鍋是空的，火還在繼續燒著。這個時候已經蒸發成水蒸氣的水又開始升溫了：110℃，120℃，150℃……完美！是時候把火撲滅，離開廚房了，否則要是燒傷了，這本書就沒辦法讀完囉！
現在，我們一起來思考一下：為什麼冰融化或水沸騰時的溫度都沒有上升？是不是有什麼東西把熱量帶走藏起來了？
很好！爐子產生的熱量，其實是被水吸收後，水分子獲得了相應的能量，使連接它們的分子間作用力被一個接一個的破壞了，讓水分子從固體變成液體，然後又從液體變成水蒸氣。
下面我用化學術語說給你們聽：
（也就是老師向學生提問時最想聽到的回答）
它們分別被稱為熔化潛熱和汽化潛熱，也就是1g固體在熔化的溫度下熔化所需要的熱量，或是1g液體在沸騰的溫度下變成水蒸氣所需要提供的熱量。
加熱曲線，就像搭手扶梯
拿起你們的筆、紙和尺，我們將為之前的實驗畫一張漂亮的圖表。首先是笛卡兒座標系：在縱座標上寫下溫度T，在橫座標上寫下時間t。好吧，好吧，我知道你們可能不太記得笛卡兒座標系了，但別擔心，你們很快就會搞懂的。
我們起點的溫度是零下的溫度，因為一杯合格的莫希托雞尾酒必須是又美味又冰鎮的！等我們到了0℃時溫度保持不變，隨著時間的推移，什麼也沒有發生，呈現一條水平線。
待鍋裡的冰塊全部融化後，溫度開始升高，往上，往上，一直升到100℃，因為我們把爐子的火開得非常大。在到達100℃時，溫度再一次保持不變，直到所有的水都蒸發掉，溫度才會又開始上升。熱蒸氣的溫度從110℃，到150℃，再到200℃！大家迅速撤離廚房！
現在你們仔細觀察這個曲線，不覺得就像是去購物中心的時候嗎？當然，這是一個非常奇怪的購物中心，有一個壞了的恆溫器，而店鋪樓層的大小和自動扶梯的長度，取決於比熱，熔化和汽化的潛熱。
別用你們那又大又笨的眼睛看著我！來吧，把你們的自行車停好，我們一起去兜風。
現在大家想像一下這樣的場景：你們鎖好了自己的自行車，以固體的形式從地下車庫出來，在一樓的商店停了下來，並保持你熔化時的溫度。一旦你們完全熔化了，你們就會像快樂的液體一樣從電扶梯上升到二樓，也就是到達你們蒸發的溫度。你們慢慢的旋轉著，釋放出蒸氣，當所有的液體都蒸發了，你們就會以氣體的形式上升到更高的地方。
叮咚，叮咚！商場就要關門了，你們這些優雅的氣體，慢慢的又回到二樓的液態狀態，通過電扶梯的同時漸漸失去熱量。接著停在你們液化時的溫度上，直到你們完全變成液體；最後在你們凝固的溫度下，又從電扶梯滑回一樓。一旦你們又恢復到固體狀態，就走回地下車庫。但別告訴我，你們自行車的鑰匙忘在蒸氣那一層了！
凝華與昇華：固態與氣態的直接轉化
大家都知道樟腦丸吧？是啊，就是奶奶在衣櫃裡放的那些又臭又小的球球，不過要小心，它們不僅能趕走飛蛾，可能也會趕走靠近你的可愛美女唷！
樟腦丸是固體物質，當加熱後會直接變成氣態。這就好像是在購物中心，不用搭電扶梯一層一層上樓，而是乘坐電梯直接到三樓一樣。
下面我用化學術語說給你們聽：
（也就是老師向學生提問時最想聽到的回答）
從固體狀態直接變成氣態的轉化過程叫做「昇華」，而相反的過程叫做「凝華」。
從今天開始，當你們看到草坪上結滿了霜，你們就可以昂首闊步，自豪的說：這是夜間的水蒸氣直接變成了冰；它搭了電梯，跳過了變成液態水的中間過程。
因為固體昇華時，它的蒸氣壓與外部壓力相等，而昇華的一個有效方法，就是降低它的外部壓力。
如果我們降低壓力，冰也會發生昇華現象；我們吃的各種肉鬆，和媽媽做飯時用來調味的固體雞湯塊，就是這樣做出來的。把物質溶入到水中，冷凍，然後用神奇的「抽氣機」使壓力下降。這樣，所有的冰都昇華了，剩下的就只有泡沫狀的粉末，裡面有之前溶進去的所有物質，但是它脫去了所有的水分，這樣就可以保存很長時間。
恭喜，這一章學完了！雖然有些不可思議，但我們的確已經學完了物態變化。快去把你們獲得的「化學禪宗大師」的獎狀列印出來，掛在桌子上炫耀一下吧。
書籍介紹
本文摘錄自《名師這樣教，化學秒懂：國中沒聽懂、從此變天書，漫畫＋大白話，基礎觀念一次救回來》，大是文化出版
作者：拉法艾拉．克雷先茨（Raffaella Crescenzi）、羅伯托．文森茨（Roberto Vincenzi）
譯者：周夢琪
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最受義大利學生歡迎的化學教材，亞馬遜青少年電子書第一名
國小的有趣自然課，到了國中理化完全接不上，高中更是變天書？
不想記反應、背公式，這樣還能學化學嗎？作者說，這本書可以。
生活上很難用到化學？錯！機車胎壓要多少才剛好？高壓鍋煮東西比較快？
不只考試，就業、理財、甚至就醫，你都得懂些化學原理，才能擁有優勢。
國中沒聽懂、高中變天書，考大學志願受限，出社會無緣高薪職缺、當科技新貴……
你的人生不該是這樣的。如果你很苦惱化學課程，這本書一定能幫到你。
本書由兩位最受義大利學生歡迎的化學老師共同編寫，
用七個章節，將化學元素、反應、氣體、液體、固體、相變、溶液等七大基礎知識，
利用生活中的各種實例加以解說，幫你把從沒搞懂的化學概念，一次學起來！
除了幫你通過考試，本書還很實用：如果你開完葡萄酒忘記塞回瓶塞、
回家時發生鑰匙生鏽了打不開，或者公園賣氣球的小販錯把氫氣當氦氣來填充，
將會發生什麼樣的慘事或是悲劇。
化學：研究物質及其變化規律的科學
人類已知的化學元素有目前有118種，
其中94種是自然元素，地球萬物都由它們組成（因為足夠穩定）。
元素符號的數字（原子序、質量數）代表什麼？
這些數字就像身分證，只要有了原子序，就能知道是什麼物質！
化學「反應」好抽象？用生活中的例子說給你懂
化學反應是不同分子之間，化學鍵斷裂並形成新分子的過程：
像是煎牛排、泡咖啡飄出的香味，這些現象都是化學反應。
質量守恆定律──物體不會憑空產生，也不會憑空消失。
就像冰淇淋，雖然會融化，但不會不見；只是轉化為另一種物質。
最難又最無聊的莫耳概念，其實就是在買菜
1莫耳＝6×1023個，為什麼科學家要搞得這麼複雜？
就像去買米，你不會計算需要幾粒，而是一次買一包，
因為原子和分子的質量實在是太小，所以一次得多算一些！
物態變化，就像在百貨公司搭手扶梯
物質的變化過程（固態、液態、氣態間的轉化），被稱為「相變」，
物態的轉化就像搭乘手扶梯，溫度要維持一小段路後才會繼續上升；
有沒有固態與氣態的直接轉化？這叫做「凝華」與「昇華」（搭電梯）！
另外還有
- 熱氣球為什麼要有燃燒器？理想氣體公式會告訴你。
- 夏天玩溜滑梯燙傷屁股？這是比熱。
- 冰塊融化成水，溫度為什麼不會上升……？
枯燥的化學，本書用貼近生活的實例解說，零基礎也能快速入門！
萬一你上課秒睡過，本書幫你救回來，堪稱通過考試的最快方法。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰