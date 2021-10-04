台灣劇場導師姚一葦先生百歲誕辰：即使在白色恐怖之中，創作也是影響最長久的武器

1981-82年，結束在台中的中興大學的外文系學程，繼續北上延續波希米亞式的文青歲月，考上的是藝術碩士班的戲劇組；就在那時，成了姚一葦老師的學生。作為治學嚴謹的老師的學生，回想起來，只能以在寫作與閱讀的顫動線上渡過研究生浪跡生活，作為自身的寫照。

現在，特別回首當初和老師的相遇，有一種在漫漫長河上航行，經過幾處印象深刻的渡口，獨留一位孤寂身影，在風平浪靜時刻的印象。

畢竟，老師在課堂上談的是康德（Kant）的美學論，另有時間涉及的，則是他在當時戲劇界一片西化論下，相關悲劇與悲壯的辯證。這兩件事，我在和老師學習時，留下深刻印象。日後回想，究其原因，不外老師的教學，興起了學生對於戲劇原理的啟蒙。

然而，1980年代，窗室內安靜的燈下課業言談，卻難以恆久地讓一顆不安的靈魂，持久安頓下來。那些，夜裡騎著機車或搭乘公車，在華燈初上的台北街頭，探著夜色下徘迴於興隆路口街燈，前往老師家上課的路徑，至今記憶猶深；也因而在追趕老師美學理路的道途中，不時因窗外街頭運動的激盪，讓白天的激情取代了夜晚的學習與進修。

印象深刻。有一回，姚老師終而折了好幾個彎，和我談起他所熟知的布萊希特（BRECHT），並要我去深究戲劇中「疏離效果」所謂何來。很後來的一些旁敲側擊地觀察，才得知老師是借題發揮，一心透過一位戲劇革命家向我訴說他內心對於世界改造的真知。

回去認真地閱讀一兩篇相關布氏的戲劇理論分析後，我於是在老師家那張用來教學的大書桌前，懵懂地問：「布萊希特是社會主義者，這和戲劇的關聯是什麼？」向來都會因覓得知識奧秘而微笑的老師，這時，突而收豎起笑容，自在地回到嚴肅的戲劇與美學話題本身。

我似懂非懂卻也終於懂得老師那麼純粹地談論著康德的道理了！然而，我真得懂嗎？卻不盡然。只是知道這和我每回去上課時，客廳牆上掛的一幅書法，是魯迅的名言：「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。」

但，老師偶而提及中國現代文學時，提的都是周樹人三個字，卻絕口不說魯迅。那時偶聞，教書前的他，曾遭遇過政治問題；卻因他審慎的生活與思想態度，不再去深究。於是，便也這樣，買足了老師的著作，閱讀了老師交代的論述，帶著某種讀書不求甚解的浮躁，和老師道別了！

1997年，老師過世。我在陳映真先生寫的一篇紀念文中，閱讀到這樣的對話。

「先生談到魯迅的晚年不能不擱置創作走向實踐的時代的宿命。但即使把作品當成武器，創作也是最有力、影響最長久的武器。」先生說。我激動著，卻沉默不能言。在那荒蕪的歲月，這樣的對話，已經是安全的極限。

上述文脈中的我，是映真先生；提到的先生，即是姚老師。我開始漸漸從頭明白起，老師為何在我激切於街頭狂飆的那些當下，用心良苦地和我談布萊希特的戲劇種種，卻又刻意避開作為社會主義信仰的布萊希特。

這在一定程度上，和他早歲年輕於廈門參與過學運，又在肅殺氛圍席捲的1950年代，曾經被送往綠島待過短暫的一段歲月，有著令人深思再三的密切關聯吧！

作為從大陸來台時，已經因碰觸過馬克思主義，也沿襲魯迅文學傳承的他，因著一場鋪天蓋地的白色恐怖而捲進激進的狂潮中。激流退後，埋在深心的是：嚴謹自習中的治學，收斂紅色的浪濤於劇場的創作與美學理論中。

長河，平靜渡口的這張身影，身後掀起的卻是陣陣翻攪的波瀾；只是，這身影一向地平靜，且泰然化做常掛嘴角的微笑，直到文化冷戰溺斃人心的1960年代，漸次寫出了後來備受矚目與討論的劇作。其中，最為受到關照的應是《紅鼻子》這部。

我總以為，《紅鼻子》有意從德裔社會主義劇作家布萊希特名作《四川好人》取經，將寓言視作為現實的另一種翻版，進而提升並思索現實的人性問題；然而，我們見到的劇作表現卻幾乎南轅北轍。

在《四川好人》中，布氏以遍佈的壞人，來包圍一個被神明中選的好人，像是在凸顯人性之惡是資本主義社會中的某種必然結果：好人或者新社會的新人，必歷經鬥爭的歷程得以彰顯其價值。

然則，在《紅鼻子》中，事情卻變得簡單多了：一個半生被安逸的生活豢養的男人，有朝一夕，得以伸張他生命理想價值的寓言 ，卻是不斷地以戴上紅鼻子的面罩，作為假面孔。藉此，因而有了神性；因而得以經由以犧牲作為待人處事的德行，而展現人道救世精神。

無論是《四川好人》或者《紅鼻子》展現人的德行，都是戲劇作為一種改造現實契機的可能。然而，辯證德行存在與否的方法與途徑，卻截然有別。如果，僅僅以戲劇表現手法來看待兩者之間的差異，當然得以比較；卻也易於在作品論本身，失去社會在辯證發展過程中，劇場如何表現文化樣貌與行動狀態的問題。

這個問題，提到1960年代的島嶼台灣，是一種具備國際冷戰格局下的特殊狀態；一旦，這樣的狀態被忽略了，便也失去一葦先生寫作《紅鼻子》一劇時，所面臨的客觀處境。

人們或許一定會質疑地問：劇作家在何種時代身處的境況，當真對其創作有如此關鍵性的影響嗎？這個提問，普遍地回覆，可以說：「時代對創作思想，有一定的影響。」

然則，在文化冷戰鋪天蓋地形成的1960年代，卻不僅僅是創作的影響所能全面涵蓋；這其中，另有相關政治壓殺嚇的左翼記憶，在一片全然反共環境下的噤聲，如何從距離1960年代前不久的1950年代，形成島嶼暴烈的政治扼殺，並內化為人在提筆寫作時，面對白紙黑字不得不然的自我修整與剪裁。這便是一個具備人道價值觀的劇作家，當年，在嘗試走出反共教條「偽寫實」戲劇時，必然面對的挑戰。

因為這樣的背景所形成的困局，我們得以進一步從陳映真先生，在1969年，因案被捕時，在牢房中閱讀《紅鼻子》時，會說出以下的話來：「有誰能比一個突然被捕、被拷訊、被投獄而失去同一切正常生活的自由聯繫的人，更能理解先生所寫的、被不可抗的原因而和外面的生活斷絕關係的世界呢？我逐字讀著劇本，彷彿感覺到先生竟穿過眾神袖手的獄牆，如同往時在先生家的客廳那樣，向我傳來諄諄然、藹藹然的安慰和鼓勵，使我不能不面壁屏息，抑制滿眶的熱淚。」

這一段話的經典，倒不在於一位作家閱讀到另一位長輩作家的真知感受；更多的是，為何映真先生對於《紅鼻子》劇本設定的：被風雨封閉的情境，所發生的戲劇狀況，竟然產生了彷彿先生「穿過眾神袖手的獄牆傳來諄諄然、藹藹然的安慰和鼓勵」，這是很值得探究的核心所在。

只能說，《紅鼻子》無論如何是傳達了一葦老師淑世的戲劇精神。當然，隔著一張面具，便能區分平凡的人與超越的神，這樣的設定必然引來過度簡化人性面或社會面的批評；然而，人的無所作為，為何要躲在神性的面具下，才得以顯現超越淑世厲害的德行呢？又為何是作為小丑的紅鼻子，具備了超凡的德行？是說笑的逗趣看盡生命之荒蕪嗎？或者，荒蕪已經是生存的本質，在政治環境極其酷烈、社會環境何等壓抑的1960年代，這才是問題回到本質面的所在。

「詩學」作為一種回歸亞里士多德（Aristotle）的戲劇洗滌論與移情作用，這時，似乎也產生了根本的變化。雖說，「詩學」一直是一葦老師的戲劇本源與初衷；然則，戲劇的「疏離效果」，卻也是他作品中，不斷透過種種提問的設計，企圖達成的目的。

這時，矛盾成了一種動能，雖然在壓抑的環境中，動能只能停留於劇場的美學價值中，被看見和試論。這已經是件劇場中值得不斷被論述追究的事件了。

今年是姚一葦先生百歲誕辰，謹以此文，緬懷始終於我內心深處，激起無限平靜中波瀾的老師。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航