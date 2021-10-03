【2021電視金鐘獎】評審團主席談評選內幕：鍾欣凌非常強悍、無懈可擊，薛仕凌以1票之差勝出許傑輝

2021年，第56屆電視金鐘獎2日晚間在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中順利結束，壓軸的最大獎「戲劇節目獎」落入《天橋上的魔術師》手中。而除了最佳戲劇之外，《天橋上的魔術師》也拿下最佳導演、燈光、攝影、美術設計、最具潛力新人，共計6項大獎成為最大贏家，追平《我們與惡的距離》的6座金鐘，僅次於《我可能不會愛你》的7座金鐘。

對於《天橋上的魔術師》的獲獎，評審團主任委員曹瑞原表示：「《天橋上的魔術師》在一定的品質之上，雖然這部作品有些爭議，對於時代的氛圍與形塑有些意見，但說真的，評審當中有三分之二都是年輕人，對於中華商場就有種魔幻寫實的感覺，那我認為，影視產業要往國際走，《天橋上的魔術師》是好的片子。至於《我的婆婆怎麼那麼可愛》我也非常肯定，對於導演的手法與幽默感非常欣賞，但我覺得他們少一點堅持，多了一些妥協，例如使用了動畫、特效等等，我覺得這不是預算的問題，是要不要堅持的問題，在戲劇節目的大獎，就有一些高下。」

而最佳導演最終獎落楊雅喆，曹瑞原則說：「我覺得楊雅喆的導演魅力，最後留給我們的是很獨特的風格，也是我們選擇的原因。」

戲劇節目視后、視帝的部分，曾經憑藉《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子》拿下迷你劇集（電視電影）女主角、戲劇節目女主角的鍾欣凌，今年再度以《我的婆婆怎麼那麼可愛》收下第3座金鐘演技獎項，加上鍾欣凌在2001年以《Dr.酷》拿到的兒童節目主持人獎，鍾欣凌已經手握4座金鐘。

談到鍾欣凌的表現，曹瑞原直言非常強悍、無懈可擊。「當然孫淑媚也非常好，而蔡嘉茵其實也討論了很久。但今年鍾欣凌真的太強，尤其她的戲要面對那麼多角色跟人物，她做出的轉換很出色，再加上喜劇非常難演。」

視帝就很糾結，曹瑞原坦言最後是薛仕凌跟許傑輝競逐，最終薛仕凌以1票之差勝出。曹瑞原表示：「我們共有11個人，就是6對5。其實我覺得薛仕凌跟許傑輝的戲很難在同一個天秤評比，但畢竟是一個獎項。薛仕凌勝出的原因，在於他的表演很堅持、很真摯、很細膩，但許傑輝同樣也撐起了《我的婆婆》。那我們最終只能討論到這裡，就是直接投票了。」

今年電視金鐘獎計有125家業者、1781件作品報名參賽，報名件數相比去年較低。本年度評審委員會主任委員曹瑞原與評審團歷時2個多月評審及討論，於1781件參賽作品中評審出192件入圍作品，角逐39個獎項。

曹瑞原執導的歷史旗艦大劇《斯卡羅》已於9月播映完畢，曹瑞原則在宣傳期中抽空擔任評審主席。首度擔任此職務的曹瑞原表示：「此前一直沒有很大的動機來當評審，今年是很特別的一年我就答應了，當然，第一個我認為是今年對台灣影視產業很重要，未來10年會是台灣影視產業的黃金10年，我想在金鐘獎透過產業的連結，跟文化部、政府間有更多共同的目標，一起往前走。今年就想藉由這個機會來做主席，如果台灣影視真正投入看到某些問題並作對應規劃，我認為台灣影視產業不可限量。」

曹瑞原當時也在入圍記者會上談及題材和劇本、在地和國際，「我們希望台劇走出國際，我覺得台灣影視產業要往前走，回看本土會是一個過程，例如日韓都會找到本土題材，然後往外擴張，我也要提醒台灣的創作者，台灣的題材終究是一個過程，會有一些流轉。不過，其實這樣類型的節目，確實有帶動觀眾對台灣戲劇的興趣，然而未來創作者的視野與題材要再擴展，我自己認為編劇要下更多工夫。」

金鐘獎最後，曹瑞原表示評審真的不是人幹的，但還是給予大家鼓勵：「我們真的希望政府能回應影視工作者，能不能有更大的支持與投注，讓真正留在這裡的人看到未來與希望，我覺得剛好在這時候，今年的金鐘獎是我們能迎接未來的黃金10年，我希望政府能真正在今晚之後，有很大的支持。」

110年度電視金鐘獎入圍名單（粗體為得獎者）

一、節目獎

（一）戲劇節目獎

天橋上的魔術師

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

我的婆婆怎麼那麼可愛

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

客家尋味劇場─女孩上場

（參賽單位：客家電視台／魔幻時刻電影有限公司、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

黑喵知情

（參賽單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

飄洋過海來愛你

（參賽單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）

（二）迷你劇集獎

做工的人

（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司／凱擘影藝股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／華研國際音樂股份有限公司／家庭票房股份有限公司（HBO ASIA）、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

大債時代

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

戒指流浪記

（參賽單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

返校

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／邊境映象藝文有限公司）

預支未來

（參賽單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

（三）電視電影獎

主管再見

（參賽單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

公視人生劇展─人生清理員

（參賽單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

客家電影院─光的孩子

（參賽單位：客家電視台／境外即思有限公司、製作單位：境外即思有限公司）

客家電影院─窩卡

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

蟾鳴

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）

（四）自然科學紀實節目獎

福爾摩沙守謢者

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

台灣的前世今生

（參賽單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位：壹傳媒電視廣播股份有限公司）

地球的孤兒：台灣的精靈

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

臺灣，風起！

（參賽單位：東臺傳播股份有限公司、製作單位：東臺傳播股份有限公司）

（五）人文紀實節目獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

巷弄裡的吉光片羽

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

活力新故鄉

（參賽單位：客家電視台／八方匯盈數位製作股份有限公司、製作單位：八方匯盈數位製作股份有限公司）

群山之島與不去會死的他們

（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

藝術很有事

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（六）兒童少年節目獎

kakudan 時光機

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

Try 科學

（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

我家住海邊

（參賽單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

神廚賽恩師

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

酷 WAWA

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（七）生活風格節目獎

誰來晚餐 12

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

大雲時堂

（參賽單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

台灣好滋味

（參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／天馬傳播事業有限公司）

我又在市場待了一整天

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

無事 坐巴士

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台）

（八）綜藝節目獎

菱格世代 DD52

（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

36 題愛上你

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

Semenay 我們的歌

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

一個都不能少

（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

畫說 Lulu

（參賽單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）

（九）益智及實境節目獎

全明星運動會

（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

今天誰來店

（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）

公視主題之夜 SHOW

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

全民星攻略

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：友松娛樂股份有限公司）

阮三个 餐車環島發大財 2

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

（十）動畫節目獎

未來宅急便

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／兔子創意股份有限公司、製作單位：兔子創意股份有限公司）

布農神話

（參賽單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）

吉娃斯愛科學：新同學來了

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原金國際有限公司、製作單位：原金國際有限公司）

我的泰山爸爸

（參賽單位：樂群動畫製作股份有限公司、製作單位：樂群動畫製作股份有限公司）

二、個人獎

（一）戲劇節目男主角獎

薛仕凌／生生世世

（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／松大娛樂經紀股份有限公司）

李奕樵／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

施名帥／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

唐治平／我家的美好時光

（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會／金品國際多媒體有限公司）

許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（二）戲劇節目女主角獎

鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

李維維／羅雀高飛

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／黃楊文化工作室）

孫可芳／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

孫淑媚／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

蔡嘉茵／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

（三）戲劇節目男配角獎

Darren（邱凱偉）／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

朱軒洋／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

林鶴軒／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

梁正群／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（四）戲劇節目女配角獎

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

（報名單位：可米傳媒事業股份有限公司、製作單位：可米傳媒事業股份有限公司／八大電視股份有限公司）

黃舒湄／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：群之噰傳播有限公司、製作單位：群之噰傳播有限公司）

劉品言／未來媽媽

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

盧以恩／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

（五）戲劇節目最具潛力新人獎

李奕樵／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

阮秋姮／飄洋過海來愛你

（報名單位：盛達影像製作有限公司、製作單位：盛達影像製作有限公司）

林潔宜／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

羅謙紹／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

（六）迷你劇集（電視電影）男主角獎

李銘順／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

安原良／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

李曆融／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

唐川／客家電影院─窩卡

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰

（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：一條龍虎豹國際娛樂有限公司／夢田影像股份有限公司）

（七）迷你劇集（電視電影）女主角獎

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

李雪／致親愛的孤獨者─凱涵

（報名單位：夢田影像股份有限公司、製作單位：夢田影像股份有限公司）

林予晞／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

苗可麗／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

陸弈靜／阿嬤的放屁車

（報名單位：界面影像有限公司、製作單位：界面影像有限公司）

（八）迷你劇集（電視電影）男配角獎

薛仕凌／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容

（報名單位：希力創意國際股份有限公司、製作單位：希力創意國際股份有限公司）

陳恩／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

游安順／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

戴立忍／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

（九）迷你劇集（電視電影）女配角獎

小薰【黃瀞怡】／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

Janet【謝怡芬】／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

方宥心／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

潘麗麗／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

（十）迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板

（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）

夏朧／預支未來

（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

郭美華／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

黃冠智／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

（十一）戲劇節目導演獎

楊雅喆／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

杜政哲／若是一個人

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／寶麗來國際娛樂股份有限公司）

陳保中、包祥麟／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

（十二）迷你劇集（電視電影）導演獎

鄭芬芬／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

林亞佑／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

陳大璞／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

温晴／客家電影院─窩卡

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（十三）非戲劇類節目導演獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）

李鶴壽、林雨禪／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

林琬玉／文化容顏─建築 秋華 王秋華

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

符昌鋒、王俊雄／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

盧曉筠／公視紀實─月港蜂雲

（報名單位：哈魯影像有限公司、製作單位：哈魯影像有限公司）

（十四）非戲劇類節目導播獎

李麗芳／第16屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮

（報名單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司）

可樂【吳佩諭】／菱格世代 DD52

（報名單位：野火娛樂製作有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

周天麟、陳宛婷、林雅萍／公視主題之夜 SHOW

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

陳美而／BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST 阿妹 台東跨年

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

黃慧娟／公視表演廳 擊樂劇場《泥巴》

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（十五）戲劇節目編劇獎

張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場

（報名單位：客家電視台、製作單位：魔幻時刻電影有限公司）

楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

溫怡惠、林珮瑜、黃元蓓、謝夢遷、鄧安寧、陳慧玲、王文娟／我的婆婆怎麼那麼可愛

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／群之噰傳播有限公司）

劉中薇／未來媽媽

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

謝宗臣、柯尊仁／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

（十六）迷你劇集（電視電影）編劇獎

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

（報名單位：客家電視台、製作單位：境外即思有限公司）

馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代

（報名單位：用力拍電影有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／用力拍電影有限公司）

高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記

（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

鄭芬芬、洪茲盈／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

（十七）自然科學及人文紀實節目主持人獎

舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會

（報名單位：客家電視台、製作單位：影相人視覺開發有限公司）

楊小黎／在台灣的故事

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

（十八）兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan 時光機

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

王伯源、陳瑋薇／Try 科學

（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

（十九）生活風格節目主持人獎

大霈【李霈瑜】／原來是匠紫

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

李四端／大雲時堂

（報名單位：台灣優視媒體科技股份有限公司、製作單位：台灣優視媒體科技股份有限公司）

李明璁／我又在市場待了一整天

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

高怡平／家庭八點檔轉轉發現愛

（報名單位：米迦勒傳播事業股份有限公司、製作單位：米迦勒傳播事業股份有限公司）

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

（二十）綜藝節目主持人獎

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36 題愛上你

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】／綜藝大集合

（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）

馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

黃子佼／一個都不能少

（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

澎恰恰【彭高尚】／話山話水話玲瓏

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會-公視臺語台／全能製作股份有限公司）

（二十一）益智及實境節目主持人獎

曾國城／一字千金─鬥字英雄會

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／全能製作股份有限公司）

吳宗憲、KID【林柏昇】、黃鴻升／綜藝玩很大

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中國電視事業股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：金是傳媒行銷企業有限公司）

曾寶儀／我們回家吧

（報名單位：斯爾夫股份有限公司、製作單位：斯爾夫股份有限公司）

（二十二）戲劇類節目攝影獎

古曜華、劉韋昇／黑喵知情

（報名單位：酷斯本媒體製作股份有限公司、製作單位：酷斯本媒體製作股份有限公司）

林眾甫／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

蔡旻翰／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

簡佑陶／愛的廣義相對論─最後一戰

（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）

（二十三）非戲劇類節目攝影獎

陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

林俊嵐、Jose Miguel Garcia Sanchez、胡德煒／客家文藝復興第二季：靚靚六堆

（報名單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司-台灣分公司）

高譽展 、巫少強／上山下海過一夜

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

陳韋翰、王艾如、程紀皓／群山之島與不去會死的他們

（報名單位：叄喜映畫股份有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

麥覺明、余瑞祥／MIT 台灣誌

（報名單位：大麥影像傳播工作室、製作單位：大麥影像傳播工作室）

（二十四）戲劇類節目剪輯獎

姜叙佩／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

江翊寧／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

李俊宏／做工的人

（報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司、製作單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

林劭慈／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

高鳴晟、王瀞巧／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

（二十五）非戲劇類節目剪輯獎

洪瑞憶、許聰仁／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）

李鶴壽／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

許雅婷／公視紀實—斜坡上的老歌手

（報名單位：好豐盛電影有限公司、製作單位：好豐盛電影有限公司）

謝欣志／公視紀實—為寂寞在唱歌

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：大逆光影音製作有限公司）

（二十六）聲音設計獎

林耿農／不羈─臺灣百年流變與停泊

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

王榆鈞、林傳智、葉之聖／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

周泓歷、施鈞耀、高偉晏／蟾鳴

（報名單位：夏日靜好影像有限公司、製作單位：夏日靜好影像有限公司）

林冠戎、張哲綱、梁忠穎、陳居正、李軒霆／公視學生劇展＿爬出棺財板

（報名單位：奇諾影像有限公司、製作單位：奇諾影像有限公司）

楊凱婷、沈志朋／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

（二十七）燈光獎

葉明廣／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

李培源／預支未來

（報名單位：百薇國際娛樂股份有限公司、製作單位：百薇國際娛樂股份有限公司／滿滿額娛樂股份有限公司）

陳冠廷／愛的廣義相對論─最後一戰

（報名單位：文達文創股份有限公司、製作單位：文達文創股份有限公司／香港商福斯傳媒有限公司）

謝松銘／主管再見

（報名單位：影一製作所股份有限公司、製作單位：影一製作所股份有限公司）

鍾瓊婷／返校

（報名單位：邊境映象藝文有限公司、製作單位：邊境映象藝文有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

（二十八）美術設計獎

王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師

（報名單位：原子映象有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／原子映象有限公司／台灣大哥大股份有限公司）

王登鈺、余聿、王景賢／布農神話

（報名單位：青銅視覺藝術有限公司、製作單位：青銅視覺藝術有限公司）

郭語彤／公視迷你電影院—家庭式

（報名單位：青東有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／青東有限公司）

陳韋中／公視人生劇展─人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

鄭予舜／公視新創電影：訪客

（報名單位：奇妙創造股份有限公司、製作單位：奇妙創造股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

三、節目創新獎

全明星運動會

（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司／三立電視股份有限公司／好看娛樂製作股份有限公司）

不羈─臺灣百年流變與停泊

（參賽單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

今天誰來店

（參賽單位：巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位：巧克科技新媒體股份有限公司）

菱格世代 DD52

（參賽單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司、製作單位：野火娛樂製作有限公司／聯聯看娛樂文化股份有限公司）

群山之島與不去會死的他們

（參賽單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

四、特殊貢獻獎（得主） 任立渝先生

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核稿編輯：翁世航