2021/10/02,
藝文

【2021電視金鐘獎】特殊貢獻獎任立渝：一輩子只要專注做好一件事、做到專業就對了

【2021電視金鐘獎】特殊貢獻獎任立渝：一輩子只要專注做好一件事、做到專業就對了
Photo Credit:三立電視提供

我們想讓你知道的是

2021年，第56屆電視金鐘獎將特殊貢獻獎頒發給前氣象主播任立渝先生。

2021年，第56屆電視金鐘獎將特殊貢獻獎頒發給前氣象主播任立渝先生。

TVBS電視台的「開台元老」、頒獎人詹怡宜表示，任立渝在得知自己得獎時非常意外，「我想讓任立渝先生知道，這一點都不用意外。」詹怡宜指出，任立渝為台灣觀眾解說過500多個颱風、觀察過1萬9000天的天氣變化，「這讓我們相信，一輩子只要專注做好一件事、做到專業就對了。」

詹怡宜透露：任立渝播報前都是自己吹頭髮

詹怡宜說道，任立渝雖然資深、卻這麼有禮貌、不麻煩別人，並尊重每一個幫忙的人，還透露任立渝過去每一天在播報前都是自己吹頭髮的。在大多數人對氣象只在乎要不要穿外套、帶雨傘時，任立渝很強調氣象對漁民們的重要性，因為這是關乎生計、甚至是生命的。

任立渝在感言中表示，多多少少還是覺得一個播氣象的能拿到這個獎，還真的有一點點意外，除了感謝我的評審團對她的肯定，「這也是一個鼓勵，鼓勵所有電視工作者，在任何一個單位，只要夠努力，都可以站在這個地方」。

「我這輩子可以說只做了一件工作，就是氣象預報、分析、報導，也就是說把各式各樣的氣象資料搜集起來，經過研判分析，然後去推算未來這段時間他的整個變化，再把這個變化告訴大眾，讓大家來使用，這一輩子做的就是這件事情。」

得獎者提醒民眾關注氣象，還現場示範播報天氣

任立渝在致詞時也提醒，地球暖化、氣候變遷劇烈越來越明顯，從最近新聞上可以看到，世界上到處出現破紀錄的水災、旱災，或者特別冷、特別熱，也呼籲所有人以後多關注一點氣象，多了解一些氣象。

在致詞完後，主持人視網膜也請求任立渝現場播報天氣，他二話不說便答應：「最近一段時間我們的天氣可以說蠻穩定、蠻相似的，都是很熱」，任立渝一本專業形象說道：「明天也是高氣壓、後天也是高氣壓，所以明後兩天天氣型態變化不大，跟今天差不了太多，白天都是熱的，晚上都是舒適的。」

截圖_2021-10-02_下午8_49_50
Photo Credit:截圖自三立電視

特殊貢獻獎：前氣象主播任立渝

「特殊貢獻獎」是另組評審委員會所選出的獎項，並由林福地導演擔任主任委員，對於甫退休的前氣象主播任立渝先生的獲獎，林福地說：「任立渝對整個社會生活安全有極大貢獻，不管是日夜、風雨等，尤其颱風夜他更是整日守候，可以說是替人民守護安全的主播，最後全票通過為任立渝。」

至於這次的特別獎給了「非節目主持人」的任立渝，林福地則表示投票時也有一些小小波折，「金鐘一開始就是為了『戲劇』，任何獎項都包著一部戲在推動，殺出任立渝，我們也很驚訝。不過任立渝播報的氣象，幫助我們逃離颱風、安心回家，唯獨任立渝的播報很精準，幾十年累積的科學與經驗相結合，站在社會生活面來看，就將特別獎頒給任立渝，他的確受之無愧。」

今年76歲的任立渝，在5月31日於TVBS晚間新聞播報之後，便正式宣佈退休，並從螢光幕前卸下主播身份，引起各界不捨。任立渝求學階段就讀中國文化大學的大氣科學系，而後曾在交通部中央氣象局氣象任職，1993年從氣象局退休後，立刻受到台視欣賞，同年開始擔任氣象主播，逐日建立起台灣人民印象當中的氣象主播身影。

除了台視之外，任立渝也先後在中視、華視、擔任氣象主播，更是唯一在這三家電視台任職過的氣象主播，期間無論是晴空萬里或是各大風災、雨災，台灣人民在家中都能聽到任立渝先生處變不驚的安定播報，踏實地帶來重要的氣象變化。

2009年任立渝播報完莫拉克颱風的相關報導時，未受到華視的續約，當時64歲的任立渝因此短暫退休。不過，一年之後，任立渝收到TVBS的邀請，而後入主TVBS，一待就是11年，而此站也成為任立渝職業生涯的最終落腳處。

任立渝數十年如一日的氣象主播生涯，報導超過500個颱風，替媒體界、廣播界、氣象界樹立優良的工作典範，也成為台灣人民心中名符其實的王牌氣象主播。

延伸閱讀

責任編輯：李芯、王祖鵬
核稿編輯：翁世航

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。