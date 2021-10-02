【2021電視金鐘獎】特殊貢獻獎任立渝：一輩子只要專注做好一件事、做到專業就對了

2021年，第56屆電視金鐘獎將特殊貢獻獎頒發給前氣象主播任立渝先生。

TVBS電視台的「開台元老」、頒獎人詹怡宜表示，任立渝在得知自己得獎時非常意外，「我想讓任立渝先生知道，這一點都不用意外。」詹怡宜指出，任立渝為台灣觀眾解說過500多個颱風、觀察過1萬9000天的天氣變化，「這讓我們相信，一輩子只要專注做好一件事、做到專業就對了。」

詹怡宜透露：任立渝播報前都是自己吹頭髮

詹怡宜說道，任立渝雖然資深、卻這麼有禮貌、不麻煩別人，並尊重每一個幫忙的人，還透露任立渝過去每一天在播報前都是自己吹頭髮的。在大多數人對氣象只在乎要不要穿外套、帶雨傘時，任立渝很強調氣象對漁民們的重要性，因為這是關乎生計、甚至是生命的。

任立渝在感言中表示，多多少少還是覺得一個播氣象的能拿到這個獎，還真的有一點點意外，除了感謝我的評審團對她的肯定，「這也是一個鼓勵，鼓勵所有電視工作者，在任何一個單位，只要夠努力，都可以站在這個地方」。

「我這輩子可以說只做了一件工作，就是氣象預報、分析、報導，也就是說把各式各樣的氣象資料搜集起來，經過研判分析，然後去推算未來這段時間他的整個變化，再把這個變化告訴大眾，讓大家來使用，這一輩子做的就是這件事情。」

得獎者提醒民眾關注氣象，還現場示範播報天氣

任立渝在致詞時也提醒，地球暖化、氣候變遷劇烈越來越明顯，從最近新聞上可以看到，世界上到處出現破紀錄的水災、旱災，或者特別冷、特別熱，也呼籲所有人以後多關注一點氣象，多了解一些氣象。

在致詞完後，主持人視網膜也請求任立渝現場播報天氣，他二話不說便答應：「最近一段時間我們的天氣可以說蠻穩定、蠻相似的，都是很熱」，任立渝一本專業形象說道：「明天也是高氣壓、後天也是高氣壓，所以明後兩天天氣型態變化不大，跟今天差不了太多，白天都是熱的，晚上都是舒適的。」

Photo Credit:截圖自三立電視

特殊貢獻獎：前氣象主播任立渝

「特殊貢獻獎」是另組評審委員會所選出的獎項，並由林福地導演擔任主任委員，對於甫退休的前氣象主播任立渝先生的獲獎，林福地說：「任立渝對整個社會生活安全有極大貢獻，不管是日夜、風雨等，尤其颱風夜他更是整日守候，可以說是替人民守護安全的主播，最後全票通過為任立渝。」

至於這次的特別獎給了「非節目主持人」的任立渝，林福地則表示投票時也有一些小小波折，「金鐘一開始就是為了『戲劇』，任何獎項都包著一部戲在推動，殺出任立渝，我們也很驚訝。不過任立渝播報的氣象，幫助我們逃離颱風、安心回家，唯獨任立渝的播報很精準，幾十年累積的科學與經驗相結合，站在社會生活面來看，就將特別獎頒給任立渝，他的確受之無愧。」

今年76歲的任立渝，在5月31日於TVBS晚間新聞播報之後，便正式宣佈退休，並從螢光幕前卸下主播身份，引起各界不捨。任立渝求學階段就讀中國文化大學的大氣科學系，而後曾在交通部中央氣象局氣象任職，1993年從氣象局退休後，立刻受到台視欣賞，同年開始擔任氣象主播，逐日建立起台灣人民印象當中的氣象主播身影。

除了台視之外，任立渝也先後在中視、華視、擔任氣象主播，更是唯一在這三家電視台任職過的氣象主播，期間無論是晴空萬里或是各大風災、雨災，台灣人民在家中都能聽到任立渝先生處變不驚的安定播報，踏實地帶來重要的氣象變化。

2009年任立渝播報完莫拉克颱風的相關報導時，未受到華視的續約，當時64歲的任立渝因此短暫退休。不過，一年之後，任立渝收到TVBS的邀請，而後入主TVBS，一待就是11年，而此站也成為任立渝職業生涯的最終落腳處。

任立渝數十年如一日的氣象主播生涯，報導超過500個颱風，替媒體界、廣播界、氣象界樹立優良的工作典範，也成為台灣人民心中名符其實的王牌氣象主播。

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責任編輯：李芯、王祖鵬

核稿編輯：翁世航