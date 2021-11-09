魚料理兵法全攻略（二）：當年教會給使徒彼得那條，從口中吐出金幣的魚正是「的鯛」

「石鯛」（イシダイ；Barred knifejaw）在幼魚的時候身上有十分明顯的條紋，成魚與幼魚做成生魚片都非常美味，不過成魚的價格要比幼魚高得多。因為石鯛體型越大反而越來越好吃，完全沒有肉質變老的問題，可以長達50到70公分。除了做成刺身、鹽烤或是煮湯外，石鯛也非常適合用法國料理的「蒸烤」（poêler）方式料理。

「姫鯛」（ヒメダイ；Crimson snapper）的日文名稱如此嬌貴，中文名「肉梭」和「肉羨」就有些遁入俗世的肉身凡體了。味道極為淡雅，鮮味不足，卻是江戶前的代表魚種的高級魚。也許就是這樣淡雅卻餘味無窮的味道，讓牠成為鯛魚的公主吧。春天到夏天是這個公主最有韻味的季節。

「笛鯛」（フエダイ；Blue-spotted sea perch／star snapper）來自於牠們好像在吹笛子一般的嘴巴。笛鯛科的魚種是魚類中最多的，其中就以這種「白星笛鯛」做為代表，台灣俗稱「黃翅仔」。

台灣另外一種常見的是「赤鰭笛鯛」，又多被稱為「紅魚」或「紅雞仔」。日本叫做「ヨコフエダイ」（横笛鯛），英文Firespot snapper。台灣四周海域都有赤鰭笛鯛分布，但是市場上出現的多半是中南部養殖場所人工養殖的。

「摩拉吧笛鯛」分布於台灣西部沿海和澎湖周圍海域，又叫「赤筆」或「赤海」。英文Malabar blood snapper。日本則多與赤鰭笛鯛通用為「ヨコフエダイ」。

「ハマフエフキ」，漢字「浜笛吹」，英文「Blue-streak emperor」或「 Pigface bream」，棲身於近海的淺珊瑚礁與岩石間。「浜」在以前的日本有很大的意思，而浜笛吹鯛也的確可以長到1公尺以上，年齡更可以超過20歲。而沖繩三大頂級魚裡浜笛吹鯛常常取代石老，在沖繩多做成奶油燒與味噌湯。在南日本常被用來取代比目魚來當壽司料，盛產期為夏天。

浜笛吹鯛在台灣叫做「龍尖」，根據《洪醫師的美食廚房》的說法，澎湖人更是把牠再細分為魚體比較圓的「正龍尖」，中文名的「青嘴龍尖」或青嘴指的則正是浜笛吹鯛，三為有海藻味肉質又硬又難吃的龍尖舊（中文名「烏帽龍尖」；「霜降笛吹」），第四種「尖吻龍尖」在澎湖稱做豬哥，日文是「キツネフエフキ」，漢字「狐笛吹」，體態像一隻狐狸的臉形。鹿兒島與沖縄叫おもなが，漢字寫成「面長」，沖縄叫おもなー。

「ハマダイ」（浜鯛；Ruby snapper）是沖繩三大頂級魚之一（另外兩種是石老和七星斑）在沖繩牠叫做「アカマチ」。浜鯛在日本還有個別名叫「オナガ」（尾長），英文則叫做「Longtailed red snapper」，指的就是牠長長的尾鰭。

紡錘形的身體全長可達120公分。其身體背部是鮮紅色・腹側則是淡紅色，是盛產於春夏的高級白身魚，棲息於緯度較低的海域。台灣則稱之為「長尾濱鯛」或「長尾鳥」。可以直接做成刺身，皮霜造り也是常見的做法。

伊豆諸島用芥末取代山葵的島壽司也經常使用浜鯛。另外常見的作法除了燉煮，煮湯和煮火鍋外，加勒比海式的料裡法用檸檬與洋蔥絲、鹽、香菜末等拌在一起的「Ceviche」也是很對味的吃法。

「石垣鯛」（イシガキダイ）的英文是Parrot-bass或Spotted parrotfush，台灣叫「斑點石鯛」，產季是初夏到秋天。在日本的四國和九州地方會薄切為生魚片食用，是油脂甜且香味強烈的高價魚。用一公斤左右的石垣鯛捏成的握壽司更有著與壽司飯一拍即合軟硬平衡。

「的鯛」（マトウダイ），英文「John dory」，而因其臉型似馬，故又稱馬頭鯛胸鰭上方的黑色大斑是其特色，因為看起來像漢字的「的」而得名。體長約30公分，中文名是「日本海魴、鏡魚和遠東海魴，一般通稱魴魚，又因為其英文名字是John Dory，又音譯為多利魚。

而牠的法文名「saint-pierre」更是來自於當年教會給使徒彼得那條，從口中吐出金幣的魚正是的鯛，因此歐洲也傳說的鯛身上的大黑斑是使徒彼得的姆指印，而使徒彼得也是歐洲漁夫們的保護者。的鯛刺身最美味的吃法可能是先用昆布醃過再沾梅子醬油食用。用奶油香煎再佐以醬汁的meunièrez方式是歐洲一般的料理方式，現在也流行於日本。盛產期為春天。

「青鯛」（アオダイ；Blue fusilier）就是台灣俗稱的「青雞仔」，生長在伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島、台灣與東沙群島。在日本因為價格高都用來做生魚片，因為覺得用來烤、炸或煮都太浪費了。做成「皮霜造り」或「燒霜造り」更能引出其美味。

「目一鯛」（メイチダイ；Nakedhead）又叫目鯛，因為有著很大的眼睛而得名。體長可達80公分，在日本被認為肉質直追真鯛，是肉魚的近親，因為有帝王之相，故中文名取之「龍占」。而中文名中如果有龍字的魚就代表了其稀少性，不過台灣人一般覺得龍占並非美味的魚，這多半和牠離水後的退鮮速度極快有關。秋天最好吃，除了刺身外，酒蒸也是極推薦的料理方式。

超高級的「甘鯛」（アマダイ；Horsehead tilefish）就是馬頭魚，而正如牠日本漢字名所顯示的，是極甘美的魚，其引出旨味的氨基酸有鮪魚的四倍之多，其中又以白甘鯛的味道最為鮮美，尾鰭若是有黃色條紋就代表鮮度極佳。

但是因為肉身較水，用昆布醃過後比起直接生吃更能濃縮其美味，盛產期是秋冬，其中京都的高級料亭會用福井縣若狹灣一捕到就立刻用鹽處理過的「一把鹽甘鯛」，在塗上日本酒後以遠火強火燒烤成「若狭焼き」。

「金時鯛」（キントキダイ；Red bigeye）即紅目鰱，不管是背部或腹部都非常寬大。「金時」取自 平安時代 中期大將源賴光手下賴光四天王之一的坂田金時。坂田金時在日本民間故事以其幼名金太郎最為人所熟知，而金太郎的穿著是紅色的菱形 肚兜 ，故得其名。盛產期台灣是春夏，日本則為秋冬，除了做成次刺身外，特別適合用來煮火鍋。做成握壽司的話，與柚子胡椒是絕美的組合。

「金目鯛」（キンメダイ；Splendid alfonsino）是棲身於水深兩百公尺以下的深水魚，從北海道以南的太平洋深水海域都有牠的蹤跡。在日本的伊豆，下田等地的「黑鮪金目」吃起來化開來的口感猶如在吃黑鮪大腹。不管做刺身、紅燒、鹽烤、味噌湯都好吃，而在日本的盛產地東伊豆的在地吃法則是しゃぶしゃぶ，冬天是金目鯛最美味的季節。

日本叫做「キグチ」（黄愚痴；Yellow croaker），而「クログチ」（黒愚痴；Blackmouth croaker）在台灣就是黑喉，「シログチ」（白愚痴； Silver croaker ）在台灣叫做白姑魚，俗名白口。

最後補充兩個，一個是非常受到台灣釣客喜愛的「黑毛」（正式中文名「瓜子鱲」）釣場就在基隆、宜蘭的東北角一帶，那裡冬天陰雨天氣下潮間帶的石髮藻是黑毛的大餐。日文漢字是「眼仁奈」或「目仁奈」（メジナ），英文Greenfish或Largescale blackfish。

日本的盛產地是靠日本海的山陰地區（ 鳥取縣 、 島根縣 和 山口縣 ，「陰」字是「北側」的意思），因為天氣越冷味道越好，因此山陰地區甚至有「冬天的目仁奈比鯛魚還讚」一說。而因其活魚的肉彈力十足，因此適合以薄造り的方式配柑橘汁吃。北九州與四國的德島則流行將皮先烤過引出皮下脂肪的「焼き切り」料理法。

最後大家非常熟悉的丁香魚雖然多是用油炸的，但是鹿兒島的鄉土料理則是把丁香魚用「手開法」做成「菊花造り」的刺身，然後沾醋味噌食用。丁香魚的日文是「キビナゴ」，漢字可寫成 吉備奈子、黍魚子或黍女子，英文則是Banded blue sprat。

魚料理兵法全攻略（三）：黑色部份朝上時眼睛偏左的叫比目魚，眼睛偏右側的是鰈魚

魚料理兵法全攻略（四）：海明威《老人與海》中與一條比船還大的魚搏鬥，就是黑皮旗魚

魚料理兵法全攻略（五）：從18世紀後期開始，秋刀魚成為日本平民秋天最期待的美食

魚料理兵法全攻略（六）：赤點石斑魚俗稱紅斑，與老鼠斑、蘇眉、青衣並稱海魚四大天王

魚料理兵法全攻略（七）：希臘古老魚湯「卡卡維亞」，可說是所有歐洲魚湯的鼻祖

魚料理兵法全攻略（八）：如果真鯛是日本鯛魚之王，那大西洋蘆鯛就是美國鯛魚之帝

魚料理兵法全攻略（九）：對於日本人而言，鯛科的帝王就是「真鯛」

魚料理兵法全攻略（十）：笛鯛不太會因水溫與季節影響肉質，甚至天氣越熱越肥碩

魚料理兵法全攻略（十一）：擁有雞湯一般膠質的「海雞母」，是極為高價的魚種

魚料理兵法全攻略（十二）：這種魚的日文名叫「姬鯛」，不過台灣俗名則是白肉蒜

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