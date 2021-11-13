魚料理兵法全攻略（六）：赤點石斑魚在台灣俗稱紅斑，與老鼠斑、蘇眉、青衣並稱海魚四大天王

秋天盛產的魚還有柳葉魚。柳葉魚的日文名シシャモ來自於日本原住民愛奴族（アイヌ），傳說愛奴族雷神的妹妹柳葉因為發現人間的饑荒，於是向天求助，而柳葉則為神放棄生命變成柳葉魚，以供給人們食物。

而シシャモ的名稱就是來自於愛奴語的柳（シュシュ）＋葉（ハム）。另外一個愛奴傳說則是一個孝女因為父親病了，就和上天祈求食物，然後川邊的柳葉便片片落下而成了柳葉魚。

中文學名長體油胡瓜魚的柳葉魚產地在日本北海道的太平洋側，和鮭魚一樣在由海中游回河川產卵、孵化，再由河川邊生長邊游向海洋，然後準備產卵時再由海洋游回河川，在水流速低於每秒0.6m的河床底產卵。盛產期於產卵的10月到11月，而因為產量越來越少，到10月前皆為禁漁期。

本來只有北海道人知道的柳葉魚在二戰之後才為日本全國所知，本來都是做成魚乾，不過很新鮮的也能做成刺身。而且和秋刀魚一樣，以厚岸大黑的柳葉魚為上品。而品質最好的則是北海道南部鵡川町所捕獲的，神話中柳葉落下變成魚正是落入了這條河川。

上面的柳葉魚，日文名又叫本シシャモ，產品量少，價格是進口的3倍。而由冰島和加孻大進口的冷凍魚日本叫樺太柳葉魚（カラフトシシャモ），生長在大西洋與北冰洋，英文為capelin，中文毛鱗魚，雖然風味不如柳葉魚，但量大而價廉。

柳葉魚和樺太柳葉魚比起來，柳葉魚身體接近焦糖色，而樺太柳葉魚則微微泛著藍色。此外，柳葉魚不管是鱗片、眼、口都比樺太柳葉魚要來得大，不過柳葉魚和鮭魚、香魚一樣，在背部靠近尾鰭的地方有一個脂鰭（あぶらびれ），樺太柳葉魚的特點就是脂鰭要比本柳葉魚來得大。

「喜相逢」這個名字是柳葉魚日文發音シシャモ的直接音譯，網路上有許多文章將兩者分為不同的魚是錯誤的，喜相逢更不是特指樺太柳葉魚，樺太是日本統治庫頁島時期庫頁島的名稱，1945年蘇聯對日本宣戰後被蘇聯佔領後改名。

因為樺太的日文發音是からふと（Karafuto），因此也有誤植為colorful的外來語的翻譯而翻成彩色柳葉魚的情形。樺太柳葉魚的日文除了カラフトシシャモ外，也長會以英文的音譯カペリン（capelin）稱之。

接下來我們來一口氣看完鮨科石班魚屬的魚兒們。首先中文全名為七帶石斑魚的石斑在台灣又叫過魚，石斑這個名字是1950年代由香港傳入台灣的，本來台灣的閩南泉州人都管小型的石斑魚通稱為「格」或「格仔」，漳州人稱之為「郭」或「郭仔」。

而體型大的石斑，泉州人則稱之為「流氓格仔」，漳州人稱「鱸麻」，澎湖則直接稱之為「麻」。日文マハタ，漢字真羽太，英文為Grouper, Rock-cod或是Seven band grouper，體長可達2公尺，是棲息於淺灘岩石堆中的石斑代表，也是棲息海域最北的一種石斑，在日本的關西和九州的超高級魚，體側7條垂直的濃褐色條紋為其特徵，當季則為6～8月。

真羽太的刺身與壽司要在非常高級的餐廳才能吃到，而魚頭魚骨則可加鹽、日本酒和薄口醬油做成あら煮。

赤點石斑魚的日文為キジハタ（雉子羽太），英文Redspotted Grouper，體型為石斑魚中較小的，在日本關東幾乎不見其蹤跡，代表性的產地在瀨戶內海周遭，稱為茂魚（あこう），關西有著「冬天吃河魨、夏天吃赤點石斑」一說。赤點石斑魚在台灣又俗稱紅斑，在香港則稱為海紅斑，與老鼠斑、蘇眉、青衣並稱海魚四大天王。

Photo Credit: 鞭神老師

上圖為赤點石斑薄切握壽司（あこう薄造り握り）。

六角石斑魚又稱六角格仔，花點格，身上白邊的六角形花紋為石斑中所獨有。日文オオモンハタ（大紋羽太），英文Areolate grouper。六角石斑魚在日本很容易和日文為「宝石羽太」（ホウセキハタ）的密點石斑魚搞混。密點石斑魚在台灣又叫珠鱠，英文brownspotted grouper。

不過六角石斑魚的頭和狐狸頭的尖型，身體是有些帶綠的褐色，尾鰭的底部有向內的弧度；密點石斑魚的頭部則無特別的特徵，身體是偏茶色的赤褐色，尾鰭則呈截形，底部弧度外散。

因為比起密點石斑魚，台灣更容易看到玳瑁石斑魚，因此六角石斑魚在台灣更容易和玳瑁石斑搞混。玳瑁石斑在日本叫モヨウハタ，漢字模様羽太，香港俗稱金錢斑、花頭梅斑、花狗斑，英文longfin grouper。

俗名土斑、來貓、厲麻、虎麻、青斑、黑點、鱸魚麻的瑪拉巴石斑魚的日文則是ヤイトハタ（灸羽太）在日本本州則非常稀少，多在鹿兒島和沖繩捕獲，台灣則是全島和澎湖、小琉球皆有分布，英文Malabar grouper。

バラハタ（薔薇羽太）台灣叫做星鱠，俗名粉條和花條。分布於日本奄美大島以南，台灣南部、福建省、香港、西沙群島、中沙群島、南沙群島與印度洋海域。ヤミハタ（闇羽太）也多分布於南日本和日本以南海域，中文是橫紋九棘鱸，俗稱橫帶鱠，香港俗稱青斑、青鰭、泥斑，因體色呈青褐色而得名，英文為chocolate hind。

台灣俗稱的紅條在日本有個很美的名自叫浴衣羽太（ユカタハタ）。紅條的正式中文名為青星九棘鱸，多產於台灣南部海域，日本的主要產地則是東京都小笠原群島。英文是Vermillion seabass或Blue-spot rock-cod。

中餐中常用來清蒸的赤石斑魚學名為橫帶石斑魚，日文就是赤羽太（アカハタ），是石斑魚中價格比較親民的。熟成一天之後的薄造生會比現殺縣吃更加美味。直接用少量鹽水加豆腐一起煮的「マース煮」是沖繩的鄉土料理。英文為blacktip grouper。

赤羽太擬（アカハタモドキ）顧名思義就是長得很像赤羽太的石斑，正式中文名雷拖氏石斑魚。除了一般刺身、蒸、煮、炸等料理方式外，純粹和豆腐與青菜一起煮成的味噌湯在沖繩稱為みーばい汁，也是當地鄉土料理。赤羽太擬的英文red-tipped grouper。

クエ（九絵）雖然沒有冠上羽太之名，卻是叫褐石斑魚的石斑魚。這種魚在日本的中國與九州地方的名稱是あら，而在漸漸變冷的11月，在福岡舉辦的相撲九州場的相撲力士們吃的就是あら鍋。在九州，あら鍋就是火鍋之王。英文名稱longtooth grouper的褐石斑魚的產卵期為6～8月，而以入冬後到隔年初夏最為好吃，而且從生魚片到、湯到或烤或炸，各種料理方式皆適用。

弧紋石斑魚日文「箒羽太」（ホウキハタ），英文broom grouper。大名鼎鼎的東星斑又叫七星斑，正式中文名鰓棘鱸身，因為身上布滿白色的幼細花點，如同天上的星星，因此被稱為「星斑」，而「東」字則是因為牠產自中國東部的東沙群島。東星斑通常生活在100公尺以下的深海，體形則比一般石斑魚要來得瘦長，頭部也比較細小。

東星斑在中菜中按照顏色不同，又分為四類：一等品是通體淡紅或紅色斑塊的「紅東」；二等品是紅中帶黑，色澤較暗的「澳東」；三等品為略帶粉色的「養東」；四等品是通體黑色或黑色斑塊的「黑東」。

日文為スジアラ，別名又叫スジハタ（筋羽太）英文red-spotted rockcod或blue spotted grouper。與石老、長尾鳥並列沖繩三大高級魚。價格貴得讓人咋舌，但其刺身甜而口感強烈，吃完之後口中則充滿著清爽的餘味。日本九州地方則常以熱水澆過魚片再泡冷水的「湯引き」方式處理過後拌醋味噌或梅味噌食用。

老鼠斑因為頭長嘴尖，外形酷似老鼠而得名，身體扁平，背鰭有10枚的棘，體長約60公分，學名則駝背鱸。老鼠斑的日文是サラサハタ（更紗羽太），英文是 humpback grouper或panther grouper。在日本料理中幾乎不見蹤跡，但是在中菜中是魚中四大天王老鼠斑、蘇眉、海紅斑和青衣之首，是非常頂級的魚種。

而我們俗稱的蘇眉學名為曲紋唇魚，是一種大型的隆頭魚，而也因為其高高隆起的額頭像是拿破崙戴的帽子，因此也有「拿破崙魚」之稱。事實上，蘇眉的其中一個英文名稱便是Napoleon fish，其他還有Giant wrasse與Humphead wrasse兩種說法。日文名メガネモチノウオ的漢字為「眼鏡持之魚」，也是在形容牠頭部突起的外貌。

這種魚在中國自然地位非凡，在沖繩則一般以奶油煎或是做成沖繩式的天麩羅。蘇眉主要分布於太平洋和印度洋。是世界上最大，壽命最長的珊瑚魚類，體長可達2公尺，體重可達150公斤，壽命則可超過30歲。

牠是一種雌雄同體的魚類，會在一定的時期改變性別。而且性情溫和，深受潛水愛好者喜歡，因為牠甚至可以允許潛水的人觸摸牠，不過這也讓牠招致了許多不幸。由於人們的大量捕殺，2004年，蘇眉魚被「世界自然保護聯盟」列為瀕危物種。

青衣的學名為舒氏豬齒魚，又稱為黑斑豬齒魚或青衣寒鯛，俗稱石老、四齒仔。日文正式名稱為シロクラベラ（白鞍倍良），也是沖繩3大高級魚之一，在沖繩則稱為マクブ。是棲息於熱帶珊瑚礁中的眾多花俏魚種中顯得比較樸素的，但因身長會超過1公尺，因此是釣客覬覦的對象。

不過因為沒有血色，是個讓壽司師傅非常傷腦筋的食材，分不清裡外，不知如何下手，但吃起來卻是味道非常濃郁。如果做成刺身的話適合皮霜造り，在沖繩另外則是常用奶油煎或是做成活魚味噌湯。

前段說的青衣的青衣寒鯛一名如果要在細分的話其實只是概稱。這可以由隆頭魚亞目所分的隆頭魚科和鸚哥魚科分開來看。寒鯛與青衣寒鯛都屬於隆頭魚科的寒鯛亞科，而隆頭魚科下的短鸚鯛亞科的三葉櫻鯛才是真正的青衣。

然而雖然隆頭魚科和鸚哥魚科根本不同科，但因為鸚哥魚科下的鸚哥魚亞科也與所有隆頭目的所有魚種一樣雌雄、老幼都會改變為不同顏色，因此許多市面上販售得都是肉多而滋味普通的變色為草綠色的鸚哥魚，而不是真正的青衣三葉櫻鯛。

香港所謂的青衣則是三葉櫻鯛的雄魚發情時所產生的草綠色，不過三葉櫻鯛的美味倒是沒有雌雄之分，只是因為雌魚的顏色不好看而賣相較差罷了。青衣的英文是blackspot tuskfish。

剛剛看到青衣的日文漢字是白鞍倍良，而倍良（べら）在日本則是隆頭魚之首，其正式日文名為キュウセン（九線），是西日本春夏的高級魚。正式中文名為花鰭副海豬魚，俗名雄魚青倍良、雌魚紅倍良，日本和台灣則是一樣的。

廣島的鄉土料理「はぶて焼き」是將前一晚紅燒的九線魚隔天再烤來吃，雖然有著雙重的美味，但是很容易烤焦，非常地不好烤，所以都叫媳婦烤，媳婦也覺得麻煩，於是就會擺出廣島方言「はぶて」，也就是繃著臉的臉，故得此名。其英文為multicolorfin rainbowfish或wrasse。

不過上述這些由開始討論石斑之後的魚，還是以清蒸的做法最好吃，而且要以粵式的做法更是香而無異味，重點在於蒸好之後要換新盤子或把盤中的蒸魚水倒掉。

首先在石斑的背脊兩邊各劃一刀，然後用鹽醃五分鐘。再來於盤底鋪上蔥薑墊底，放上魚，再在魚身上擺上蔥薑，然後按魚的大小拿捏蒸5～8分鐘。蒸好之後換新盤子或將蒸魚水倒盡，然後在魚上面撒上新切好的蔥絲，淋上蒸魚豉油，最後燒熱兩湯匙植物油淋在魚身上就完成了。

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