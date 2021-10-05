戴琪宣布拜登政府對中貿易戰略，未來三年可能持續看到川普政府的「影子」

戴琪宣布拜登政府對中戰略

根據政治媒體《Politico》於美國時間9月30日的報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在接受訪問時表示，拜登（Joe Biden）政府的對中貿易戰略，將建立在現有的對中關稅和應對中國未履行《美中貿易第一階段協議》（U.S.-China Trade Phase One Deal）要求的義務。

訪問中，她表示：「目前貿易代表辦公室（Office of U.S. Trade Representative, USTR）已幾近完成了對中貿易政策的檢討。」實際上，自戴琪三月上任以來，受到拜登的指示，就針對過去和現在的對中貿易政策進行上到下的檢討。

而戴琪在美國時間10月4日，於華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）發表演說，正式公布拜登政府的對中貿易戰略，也可能視情況對中國進行301調查。

《路透社》報導指出，戴琪於10月4日的演講，也將是《美中貿易第一階段協議》的最後三個月。拜登政府官員在報導中指出，中國並未履行協議中的追加採購2000億美元產品（如：美國商品、農產品、能源產品等）的承諾，而美國打算讓中國履行其國際貿易的承諾。

戴琪一定程度認同川普對中貿易政策？

根據《Politico》的報導，戴琪在訪問中透露了她對於對中貿易政策的某些看法。

戴琪在訪問時表示：「川普（Donald Trump）對中國祭出的301條款，有讓許多人注意的效果（包含美國企業和其勞工以及商業夥伴），因此我認為301條款是一個建立有效政策的工具，我們可以在這基礎上保護美國經濟、工人和商業利益。」

此外，在關稅戰上，華府對此議題的態度一直都相當兩極。一派認為對中關稅會傷害到美國自身消費者。另一派認為，對中關稅能有效對中施壓，逼迫其遵守市場規範和有效保護美國國內農民和製造業者。

對此，戴琪在採訪中，針對「對中關稅會傷害到美國自身消費者」的看法表達反對，她認為真相比外界所看的還要複雜許多。她說：「我們經濟利益和利益相關者在經濟中的位置相當複雜，必須把這份複雜性考慮到中美貿易與經濟關係當中。」

《霧谷晶策》分析，從戴琪的一番發言來看，是一定程度的認同川普時期的貿易政策，而她的表態，有可能讓我們在未來三年多拜登政府的貿易政策上，持續看到川普政府的「影子」。

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拜登政府面臨國內壓力，仍延續川普對中關稅戰

拜登政府上任以來，不僅美中關係持續緊張，對中貿易政策大多延續川普時期的做法（商品關稅、科技等）。特別是在徵收鉅額的商品關稅上，也並未做出改變。而其「川規拜隨」的對中貿易政策，則引發了國內極大的論戰。

《華爾街日報》於8月初的獨家報導指出，有超過30個美國具有影響力的商業團體（包含：美中貿易全國委員會〔The U.S.-China Business Council〕、美國貿易商會〔U.S. Chamber of Commerce〕、半導體工業協會〔Semiconductor Industry Association〕、美國農民聯合會〔The American Farm Bureau Federation〕），共同致信給戴琪和美國財政部長葉倫（Janet Yellen），要求政府盡快重啟與中國的貿易談判，並降低對中進口商品的關稅。

除此之外，由中國美國商會（AmChamber China）於9月初針對125家美國企業的民調指出，超過七成的公司表示，貿易戰的關稅影響了其營運，且有47％企業希望取消關稅。

不過，根據《Politico》的報導，拜登政府似乎將「扛下壓力」，一定程度延續川普時期的對中關稅政策。《霧谷晶策》分析，拜登政府之所以會延續對中關稅政策有以下兩個原因：

一、中國並未完全履行第一階段貿易協議的內容，且在市場規範上仍有許多不符合美國要求的標準（如國企補貼、），對於拜登政府來說，在中國仍未達到美方「要求」前，實在沒理由輕易移除掉關稅這個貿易談判上的「籌碼」。況且，在雙方可能會「重啟談判」的前提下，更不能將這個籌碼輕易讓掉。

二、若拜登政府對關稅「下手」，在國內勢必會受到共和黨嚴厲的批評和施壓，批評拜登對中軟弱、浪費談判籌碼以及推翻前朝努力等。並且，翻轉如此重大的貿易政策，還有可能影響到明（2022）年的期中選舉。別忘了，當初《美中貿易第一階段協議》的最大受益者，大多數可是美國的農民、製造和能源業者，而這些人，都是很重要的選民。

戴琪：「聯手民主盟友抗衡中國」，迫使中國遵守市場遊戲規則

訪問中，戴琪也表示，最有效抗衡中國的方式是美國聯合其他民主盟友。《霧谷晶策》分析，拜登政府在上任的上半年，就極度致力於修補跨大西洋夥伴關係；在經貿上，一方面解決雙邊多項貿易爭議，另一方面更擴大雙邊在經貿、科技上的合作。

此外，雙邊在外交上的互動、合作大多數也相當正面（除了AUKUS引發的爭議外），在修補跨大西洋夥伴關係上，確實有所進展。

除此之外，在過去八個月以來，拜登政府除了拉攏歐洲的盟友在經貿、科技上加強合作外，美國在亞洲也協同日、韓、台在科技或經貿上擴大合作。而這些，就是為了要做到戴琪所說的：「聯合其他民主盟友」。

雖然美國未「直說」目標為何，但明顯的就是針對中國。相較於川普的「單邊主義」，重視「多邊主義」的拜登，應該是要計畫透過加強美、歐之間在經貿、科技上的合作，一邊擴大、加強雙邊合作，一邊設法在對中的經貿政策上取得共識。

如此，才能在未來與中國的談判中，累積更多的籌碼和話語權，以單邊或多邊的方式中國施壓，迫使中國遵守市場的「遊戲規則」。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航