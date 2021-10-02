2021/10/02,
健康

默沙東藥廠公布COVID-19口服藥臨床期中分析結果，可讓重症高風險患者住院或死亡率減半

默沙東藥廠公布COVID-19口服藥臨床期中分析結果，可讓重症高風險患者住院或死亡率減半
示意圖｜Photo Credit：Corbis/達志影像

我們想讓你知道的是

美國製藥大廠默沙東公布的COVID-19口服藥的臨床期中分析結果，表示這種藥物可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。白宮首席傳染病學專家佛奇也稱實驗數據令人印象深刻，並表示一旦提交緊急使用授權申請，當局就會盡快審查。

（中央社）根據美國製藥大廠默沙東集團今天公布的臨床期中分析結果，還在實驗中用來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的口服藥，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。

法新社報導，默沙東集團（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics發表聲明說，還在實驗中的口服藥molnupiravir，給予染疫初期的高風險患者服用，可大幅降低住院或死亡的風險。

聲明指出：「根據期中分析，服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。」

「對於（臨床實驗）結果，我們感到無比激動」根據《彭博社》報導，默沙東集團的首席執行長Rob Davis受訪時表示：「你不需要去醫院、也不用到醫療中心接種。這就是一顆你可以在家裡服用的藥丸。」

默沙東集團與Ridgeback Biotherapeutics計劃針對這個口服藥盡快向美國提出緊急使用授權，並且向全球監管機關遞交申請，由於臨床實驗結果證實有療效，在外部監測人員建議下，第三期臨床試驗提早喊停。

Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）表示：「迫切需要能讓染疫患者居家服用並避免住院的抗病毒療法。」

佛奇讚：一旦提交申請FDA就會盡快審查

白宮首席傳染病學專家佛奇（Anthony Fauci）也稱實驗數據令人印象深刻，並表示一旦提交申請，當局就會盡快審查。佛奇週五在白宮的冠狀病毒工作小組上指出，美國食品藥物管理局（FDA）會以非常有效率且有效的方式，來儘速審查結果。

根據《彭博社》報導，如果這種藥物真的進入市場，將會是COVID-19大流行的一個重要里程碑。雖然現在已經有數種藥物被用來對抗COVID-19，但這些藥物不是對患者來說很麻煩、就是只用在重症病人身上。

此外，到目前為止，那些已經被感染、但症狀輕微到不需要進醫院的患者，並沒有易於使用的藥物選擇。這讓護理人員陷入兩難：是要冒著病情惡化的風險把已經感染的人送回家自行痊癒、還是要把這些患者送進已經很擁擠的加護病房。

《彭博社》指出，molnupiravir將使醫生能夠選擇讓受感染的患者不進急診室，這種藥物會用於症狀出現不超過五天、且有嚴重感染風險的未住院患者。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。