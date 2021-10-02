默沙東藥廠公布COVID-19口服藥臨床期中分析結果，可讓重症高風險患者住院或死亡率減半

（中央社）根據美國製藥大廠默沙東集團今天公布的臨床期中分析結果，還在實驗中用來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的口服藥，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。

法新社報導，默沙東集團（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics發表聲明說，還在實驗中的口服藥molnupiravir，給予染疫初期的高風險患者服用，可大幅降低住院或死亡的風險。

聲明指出：「根據期中分析，服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。」

「對於（臨床實驗）結果，我們感到無比激動」根據《彭博社》報導，默沙東集團的首席執行長Rob Davis受訪時表示：「你不需要去醫院、也不用到醫療中心接種。這就是一顆你可以在家裡服用的藥丸。」

默沙東集團與Ridgeback Biotherapeutics計劃針對這個口服藥盡快向美國提出緊急使用授權，並且向全球監管機關遞交申請，由於臨床實驗結果證實有療效，在外部監測人員建議下，第三期臨床試驗提早喊停。

Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）表示：「迫切需要能讓染疫患者居家服用並避免住院的抗病毒療法。」

佛奇讚：一旦提交申請FDA就會盡快審查

白宮首席傳染病學專家佛奇（Anthony Fauci）也稱實驗數據令人印象深刻，並表示一旦提交申請，當局就會盡快審查。佛奇週五在白宮的冠狀病毒工作小組上指出，美國食品藥物管理局（FDA）會以非常有效率且有效的方式，來儘速審查結果。

根據《彭博社》報導，如果這種藥物真的進入市場，將會是COVID-19大流行的一個重要里程碑。雖然現在已經有數種藥物被用來對抗COVID-19，但這些藥物不是對患者來說很麻煩、就是只用在重症病人身上。

此外，到目前為止，那些已經被感染、但症狀輕微到不需要進醫院的患者，並沒有易於使用的藥物選擇。這讓護理人員陷入兩難：是要冒著病情惡化的風險把已經感染的人送回家自行痊癒、還是要把這些患者送進已經很擁擠的加護病房。

《彭博社》指出，molnupiravir將使醫生能夠選擇讓受感染的患者不進急診室，這種藥物會用於症狀出現不超過五天、且有嚴重感染風險的未住院患者。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航