今日本土零確診、10例境外移入，高鐵員工南下打疫苗，陳時中坦承預約系統漏洞

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增10例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自尼加拉瓜、日本、泰國、英國（2例）、印尼、新加坡、菲律賓、索馬利蘭及越南入境，入境日介於9月17日至9月30日。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日的境外移入中，有5例有接種過疫苗，其中2例在入境14天以前就已經接種2劑BNT疫苗，為突破性感染；有1例曾接種2劑科興疫苗，但他5月在印尼確診過，是確診後才接種，又Ct值為33.6、是在復陽的範圍，因此不列入突破性感染。

第十期自6日開始提供接種，昨日打高端第二劑最多

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，為避免影響部分縣市量能調度，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期施打期程維持自10月6日起提供接種。

指揮中心說明，昨（1）日宣布增開「BNT疫苗第1劑接種」，調整第十期施打期程，但考量部分縣市已設置接種站量能，為避免影響合約醫療院所人力調度安排，故維持自10月6日起開打，指揮中心後續也將視預約情形及疫苗供應期程適時調整接種對象。

指揮官陳時中在記者會上表示，昨日施打33萬7370劑疫苗，施打的效率很好；目前疫苗人口覆蓋率為57.24％。昨天接種較多的是高端疫苗的第二劑，共14萬5千多劑，另外則是BNT疫苗的第一劑，共13萬6千多劑。

高鐵員工南下打疫苗，陳時中坦承預約系統漏洞

有媒體針對高鐵員工南下接種莫德納第二劑一事向指揮中心提問，陳時中表示，預約系統中的漏洞讓不是一到三類的人也可以預約，但調查之後發現，到醫院後進行身份辨別就可以辨別得出來。

此外，根據《蘋果新聞網》報導，當天前往高雄的高鐵員工在院內大吵，從早上8點多吵到11點多。陳時中也在記者會中提到，當天醫院要施打時有一些爭議。醫院為了避免影響到其他施打民眾的權益，就給予通融。

陳時中坦言，在疫苗預約管理的部分政府的確要加強，但若是在醫療院所打疫苗或看病、到急診室裡時，出現滋擾行為，影響到醫院的運作，也會違反相關醫療法的法規，經法務單位研判後可能有相關處分。

針對第一劑施打莫德納的民眾，陳時中表示，有殘劑的話可以做最大的運用，但要符合殘劑規定。而目前還沒有開放一般人混打。

陳時中指出，目前整體希望能夠把防疫韌性做好，在防疫韌性上，考慮的是防疫措施本身的強度，加上防疫疲乏、對經濟的影響，這三方面要互相做到平衡。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航