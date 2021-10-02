標靶藥「燒銀紙」仍要食？

文：安姑娘

一家人相處尚算融洽，然而面對母親已到晚期的治療，還是各有想法。

「根本就是燒銀紙，毫無意義。」二姐憤然地說。

「病情去到這個階段，屋企人仍然堅持花這筆錢去買標靶藥，你看不到有什麼意義。」我說。

「如果係我，我真係唔會咁傻！」

「咁你覺得他們真是傻的？被誤導？還是背後有什麼原因？」

「咁我又唔敢問。」

「你怕什麼？」

「都唔知會點……唉！現在這筆開銷是大哥的想法、其他兄弟姊妹一齊承擔的，以我的環境，實在幫不上忙。算啦，反正自己工作、屋企都忙，亦唔知點開口。」

「欣賞你的心，就是自己已另組家庭，仍為爸爸媽媽和其他兄弟姊妹着想，不希望他們花冤枉錢，希望他們可以多留點錢。不過他們在目前的情況下仍繼續花錢買標靶藥，其實背後是什麼想法，你想知但唔知點問？」

「就是啦！」

「你知道媽媽覆診時，專科醫生那邊點講嗎？」

「醫生告訢我們：『目前階段標靶藥作用已經不大，不過若然大家仍然想醫生繼續處方給病人，就需要自費。』」

「媽媽和家人，如何理解？」

「既然無效又昂貴，還有好些有副作用……我真不知他們點諗？」

「若果是你，你會選擇怎樣用錢？」

「可能好少少的紙尿片、營養補充品、菲傭姐姐放假時請鐘點姐姐幫手、可以請家庭醫生上門不用辛苦落樓、萬一菲傭姐姐唔做要留定筆錢入老人院，除了媽媽還有爸爸……總之，這些都更幫到手的。」

這次和二姐談完，不久我有機會見到大哥。

「存放在病房的標靶藥快食完了，你們要繼續給母親服用嗎？」我問大哥。

「我去準備。」

「你們上次覆診見專科醫生，他有提及標靶藥現在對你母親的成效嗎？」

「醫生說作用已經不大，不過，我們仍然希可以有奇蹟，也想在這時候，可以給母親留一點希望。」

「媽媽知道這選擇，是你們的心意嗎？」

「她很清楚到了這個時候，標靶藥的實質作用已經不大。我們都說：只要她仍然想吃標靶藥，都會盡量提供。」

「大家都清楚藥物的限制，盡力為母親保留一點希望，讓她有選擇。你們真的很錫媽媽，很孝順。」

「媽媽很疼我們，很照顧我們。」

「標靶藥的費用對你們來說，是很大的經濟壓力嗎？」

「錢花了可以慢慢搵返，若果可以買個希望給媽媽，還是可以堅持一下的。」

「在使用標靶藥上，一家人和媽媽會有什麼不同想法嗎？」

「我們知道實質作用不大，只希望無太多的副作用，一日媽媽仍然想吃就盡量提供。萬一出現明顯副作用，或者媽媽不想再吃才叫停吧！萬一停藥，會一下子急轉直下嗎？」

「你的首要考慮是尊重母親的意願，並且到目前為止，媽媽未出現一些很大的標靶藥的副作用反應，所以你們選擇繼續。服用對母親已無作用的標靶藥，意味着病情受到癌症影響轉壞中，萬一停藥後惡化，究竟是疾病本身的發展，還是因為停藥，需要聽取醫生的意見。」

「 是的。」

「一家人的目標一致，就算重點不同，只要取得平衡，你們對母親的孝心她會感受到的。」

（標題為編輯所擬，原標題為「父母唔想移民」）

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