年初遭推特永久封鎖，川普抗議對手施壓與不當審查，向佛州聯邦法官要求恢復帳號

今（2021）年初，在前美國總統川普（Donald Trump）的支持者闖入國會、引發暴力事件後，川普的社群帳號就遭推特（Twitter）封鎖。如今，川普要求佛羅里達州聯邦法官強迫推特恢復他的帳號，並請求能永遠回到社群網路。

川普稱推特遭施壓才停用帳號，推特當時又提出了什麼理由？

根據《彭博社》的報導，這位沒有連任成功的共和黨籍前美國總統聲稱，推特在1月是因為對手的壓力而停用了他的帳號。

而《BBC》今年1月的報導指出，川普第1次被封鎖，是因為他稱那些襲擊美國國會大廈的人為「愛國者」，當時，他的推特帳號被封鎖了12個小時，並被警告如果再違反平台守則，將有可能被永久停用帳號。

而在川普終於被解禁、回到推特後，他在推特發文寫道：「投票給我的7500萬偉大的美國愛國者，將會在未來擁有巨大的影響力——我們把美國放在首位、並讓美國再次偉大。」隨後，推特判定這篇貼文顯示川普根本不願促進「有秩序的政權過渡」。

隨後，川普又在推特發文宣稱：「我將不會前往1月20日的就職典禮。」推特認為這則貼文對於川普的支持者來講，等同於在證實選舉結果是不合法的。擁有8800萬名粉絲的川普，最終遭推特永久停用帳號。

川普稱遭到推特不當審查，律師：將危害開放的民主辯論

在川普這次的法律行動中，他的律師表示：「推特對於這個國家的政治言論，行使某種程度上的權力和控制，這是難以測量且史無前例的，並將深深地危害開放的民主辯論。」

根據《彭博社》報導，川普聲稱推特在他任內對他進行不當的審查，包含把他的推文標註為「誤導資訊」，或者指稱他的推文違反公司「美化暴力」的規定。

川普更批評推特對涉及COVID-19的貼文有雙重標準，例如聲稱2020年美國黑人的命也是命（Black lives matter）抗爭不是COVID-19的感染原因，但對國會大廈的襲擊卻是。而《彭博社》指出，川普沒有提到的是，2020年反對警察暴力的抗爭都有戴口罩，但進入國會大廈的人幾乎都沒有配戴。

川普7月告社群3巨頭，專家：他習慣用訴訟引起關注

在今年7月，川普也進一步向Google、推特和臉書（Facebook）提起訴訟，並表示自己是審查制度下的受害者。川普要求法院下令中止這些社群媒體的審查制度，「如果他們可以禁止總統（發言），那他們也能對任何人這樣做」。

同時，川普強調：「（這場訴訟）對我們的言論自由而言，會是非常美好的發展」，還抨擊社群媒體公司以及民主黨人擁護假消息：「我們要求停止幕後審查禁令、停止沈默，停止眾所皆知的黑名單制度、驅逐制度和取消制度。」

《BBC》的報導指出，這起訴訟被法學專家批評，認為川普習慣用法律訴訟來引起媒體關注，因而沒有在法庭上積極捍衛自己的主張。此外，他針對言論自由的論點也受到質疑，因為這些公司的行為在法律上受到美國《憲法》第一修正案的保護。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航