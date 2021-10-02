台灣近年的罷免公投，值得香港人留意

最近，中國國民黨主席當選人朱立倫在當選後數天，即9月27日，高調呼籲要罷免台灣基進黨立委陳柏惟和前時代力量立委林昶佐。陳柏惟的罷免公投將於10月23日舉行，而林昶佐的也進入第二階段聯署收集。在前高雄市長韓國瑜去年被罷免之後，罷免市議員和立委的公投運動就不斷在台灣各地發生。我觀察到一個奇怪的巧合：所涉及的議員和立委都曾高調支持香港反送中運動，而台獨色彩都較為鮮明。

Photo Credit: 中央社 陳柏惟

先談談陳柏惟，他是台灣基進黨唯一的立委，而基進黨的台獨和反中立場都比民進黨更強烈。2019年，陳柏惟當時仍未當選立委，就已經多次表態支持香港的反送中運動。2019年6月，近百名在台港生集結高雄市文化中心，發起反對《逃犯條例》靜坐，陳柏惟也到場聲援。當選立委之後，他更在立法院提出邀請香港人來台灣當兵換取公民權。他認為，台灣聲援香港不能只喊口號，應該要有實際作為。

另一位被朱立倫點名的是立委林昶佐，他聲援香港民主運動的往績比陳柏惟更多。早在2017年6月，林昶佐跟其他立委成立「關注香港民主連線」，成立記者會上更邀請了朱凱廸、陳志全、黃之鋒、羅冠聰和周永康出席；他又多次舉辦論壇，邀請香港民主派人士出席。2020年5月，他與大約50名跨黨派立委成立「台灣國會香港友好連線」，並由他擔任會長，他們曾表態反對港區國安法和反對人大DQ楊岳橋等四名立法會議員。

Photo Credit: 中央社 林昶佐

還有一個例子，前時代力量高雄市議員黃捷的罷免公投已於今年2月舉行，最後因不同意票多於同意票而罷免失敗。除了因為她曾在市議會質詢韓國瑜令他出醜之外，其中一個罷免她的理由竟然與香港有關：2019年8月，黃捷曾呼籲台灣人捐贈防毒面具等物資支援香港反送中運動，被國民黨桃園市議員詹江村指控違反中華民國《國家安全法》2-1條「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。

Photo Credit: 中央社 黃捷（右）。

最後要提及的是首位被成功罷免的直轄市議員、民進黨前桃園市議員王浩宇，他於今年1月被罷免。他曾表態支持香港反送中運動，說「反送中」攸關台灣人的人權問題，又批評韓國瑜對6月9日反送中遊行表達「不知道、不曉得」的看法。不過，王浩宇本身有很多「仇家」，發生過很多爭議性事件，國民黨、時代力量和民眾黨都討厭他，民進黨又冷處理公投，他被罷免成功未必是意外。

Photo Credit: 中央社

以上四位立委和議員的共通點是曾高調反對韓國瑜和支持香港民主運動。如果撇除王浩宇，其餘三位還有一個共通點，就是基進黨和時代力量的台獨色彩較強烈。這四個人究竟是誰的眼中釘？相信大家心底裡都有答案。

北京DQ香港民主派議員已經是鐵一般的事實，對台灣政治人物也可能有類似想法。如果要DQ最激進支持台獨和聲援香港民主派的立委和議員，就只好透過台灣藍營或統派發動罷免公投。這不是天馬行空，2018年韓國瑜成功當選高雄市長，就有很多中國大陸的手影，例如中天電視台。現在，我們再看看朱立倫最近回覆習近平賀電時表示「反對台獨」，你就知道，原來不單只是口號，他還有行動吧？

Photo Credit: 中央社 朱立倫當選國民黨黨主席。

（標題為編輯所擬，原標題「台灣罷免公投的手影」）

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