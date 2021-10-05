2021/10/05,
健康

決策疲勞與「晨間道德效應」：避免挑戰大腦最難拒絕誘惑的時刻

決策疲勞與「晨間道德效應」：避免挑戰大腦最難拒絕誘惑的時刻
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

這些研究帶來一些想像空間。比如說，別有企圖的企業員工，如果想誘惑主管感情出軌，最初的邀約在傍晚進行，成功率可能會比一大早就講高許多。但如果主管不是晨型人，趁他（她）白天腦力不濟時出手，就比較會半推半就糊塗答應。

最近讀到一個很有趣也很重要的概念，對許多產業、對許多人可能都會很有幫助，但台灣中文網站似乎沒有太多介紹，所以整理一下。

讀者首先需要知道的是「決策疲勞」（decision fatigue）的概念。這裡的「決策」不必是企業經營、買賣、醫療等事關重大的決定，只要像是「早上去7-11還是全家」、「早餐吃蛋餅還是漢堡」、「要直接去上班還是要先繞去星巴克」，這都是「選擇」，都包括在上述的decision裡。

人類的大腦是血肉做的，能承受的「認知負擔」有限，所以當一天勞累工作8小時後，決策品質會下降，思考內容會簡單化，這會影響醫院裡的醫師、護理人員，也會影響法官，甚至會影響下班到超市購物的選擇。所以，長時間高強度工作需要中場休息，萬一不得不加班，最好也要有充足休息後再上場。

延續「決策疲勞」的概念，Kouchaki在2013年發表「晨間道德效應」（morning morality effect），他用一些「自我報告」（self-report）的小實驗，創造一些說謊可以多得到一點好處的情境，來偵測謊報的機率。結果發現，到了下午，欺騙、說謊的比例就會增加。研究者推論，堅持某個倫理原則抗拒誘惑，這樣的決策需要耗費腦力，在精神奕奕的大白天比較做得到。到了下午，疲勞的大腦就很難抵禦誘惑。

2014年時，Guniau又再把Kouchaki的概念翻新。他認為並不是所有人都是「晨型人」，有些人是早上昏沉，下午以後才有勁。他重新設計實驗後發表，如果是針對這些「白天沒勁」的人，他們在早上說謊、欺騙的比例，竟然是傍晚的三倍！這叫做「時間型道德效應」（chronotype morality effect）。

這些研究帶來一些想像空間。比如說，別有企圖的企業員工，如果想誘惑主管感情出軌，最初的邀約在傍晚進行，成功率可能會比一大早就講高許多。但如果主管不是晨型人，趁他（她）白天腦力不濟時出手，就比較會半推半就糊塗答應。

若再認真說，許多行業是在遊說、吸引某些人從專業倫理的灰色地帶做些小突破開始。比如小廠業務希望大廠下訂單會給PM回報一些好康，產業說客希望邀政治人物的重要幕僚出來跟大老闆吃飯唱個歌聯誼一下。就如《錯不在我》這本書裡提到的「金字塔理論」，許多倫理上的問題，都是從先鑿開一個小縫開始；只要有個起頭，當事人（拿到好處者）就會開始合理化自己的行為，然後洞就越來越大，最後有些就變成被起訴的媒體醜聞。

這些「灰色地帶」的業務或說客，如果能瞭解「客戶」（key person）的「時間型」，是早上有精神或下午有精神，就更能提高讓這個人做出「不道德行為」（unethical behavior）的成功率。那企業、組織能怎麼辦？最基本的，不要讓你的員工、主管在大腦疲累的狀況下面對太多倫理挑戰。身心俱疲的人，本來就比較難抵擋一些小利的誘惑，不是嗎？

  • 寫文辛苦，你看完文章也辛苦。鼓勵作者，歡迎按讚與分享喔。
  • 歡迎到這裡參考作者的方格子網站〈陳豐偉編譯社

參考資料

  • The Morning Morality Effect: The Influence of Time of Day on Unethical Behavior
  • The Morality of Larks and Owls: Unethical Behavior Depends on Chrontype as Well as Time of Day

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。