接種六倍劑量的Covid-19疫苗，會產生什麼健康風險嗎？

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

日前有則新聞：「新北市鶯歌區永福宮進行BNT疫苗接種作業時，25人打了『未經稀釋BNT原液』。而18歲到20歲區間有五人，其中三人住院觀察」。

新聞中的民眾，相當於注射了比平常多六倍的劑量。

雖然類似狀況，國外也曾發生過。但這種情形，真的是不應該發生的。

先來看看國外的例子。

日本

日本兵庫縣尼崎市在今（2021）年6月時就發生替養老院員工接種時，有六名40歲到70歲的員工直接接種BNT原液疫苗。一個人等於直接注射了6倍劑量。所幸後來都沒有傳出有明顯副作用。

南韓

今年8月份，南韓忠清北道清州市的一間醫療機構，在8月12日到13日間，為10個人施打了一整瓶BNT原液疫苗。所幸僅有一些人出現發燒、頭痛等輕微症狀，後來並沒有傳出有健康問題。

德國

去（2020）年12月，德國施特拉爾松德的八名醫護人員，每人都接種了一整瓶BNT原液疫苗。其中四人出現類似流感的症狀，因發燒被送往醫院，但後來還是平安出院，而其他人沒有表現出任何症狀並被送回家。

美國

今年4月份，美國麥迪遜堡愛荷華州立監獄的77名囚犯，由於人為錯誤，每人接種的BNT原液疫苗，劑量達正常劑量的六倍，而有些囚犯出現手臂酸痛、身體全身疼痛和發燒。

意大利

今年5月意大利的一名婦女不小心一次接種了六劑BNT疫苗。這名婦女經歷的唯一副作用是「注射部位疼痛」。

以色列

同樣的錯誤發生在去年12月和今年1月。三人在同一醫療中心注射了五劑BNT疫苗。他們被送往醫院進行監測，但沒有任何副作用及後遺症。

加拿大

多倫多安大略省旺市的六個人。他們在應該接種 BNT疫苗時，結果呢？他們接種時被注射了稀釋疫苗用的生理鹽水。

接種過量疫苗，可能產生什麼健康風險？

BNT疫苗早期研發時，研究人員測試過量疫苗的研究最高僅限於「四劑」，而當時接受四劑的實驗者，目前都健康安好。

而根據當時的研究顯示，接種過量疫苗主要風險是：他們發生局部反應（如：注射部位壓痛和腫脹）以及全身反應（如：肌肉酸痛和疼痛）的可能性更高。

BNT疫苗過量的劑量，並不會危及生命，也不會導致患者得到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），因為接種的疫苗是不含活的COVID-19病毒的。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航