39架共機擾台破單日紀錄，美國防副部長：確保台灣自衛能力很重要

繼10月1日中共「十一國慶」時，派38架次軍機進入台灣防空識別區，昨（2）日國防部又公布，日間有20架、夜間19架次共機侵擾，共39架次，破了國防部發布共機動態以來，單日架次最高紀錄。

對於越來越多的共機擾台事件，蘭德公司智庫分析家Derek Grossman表示，如果未來中共持續派遣共機進入台灣防空識別區，「並不讓人意外」。而針對是否憂心中國大陸侵略台灣，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）則指出，確保台灣擁有自我防衛能力，是很重要的事。

昨39架共機擾台，創單日最高架次紀錄

《自由時報》報導，中共在當地「十一國慶」當天，派了38架次軍機襲擾台灣防空識別區，當時便破了過去單日最高架次紀錄。然而昨天空軍又公布，10月2日當天日間20架、夜間19架次共機擾台，總計39架，成了國防部發布共機動態以來，單日架次最高紀錄。

根據空軍發布的共機動態，14架殲16戰機、4架蘇愷30戰機，以及2架運8反潛機在2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），不料，2日夜間嘉義、台南、花蓮等地民眾均聽到當地空軍基地戰機緊急起飛的聲響。而後空軍於今（3）日0時證實，昨天夜間有19架次中共軍機進入台灣西南空域，包含12架殲16戰機、6架蘇愷30戰機及1架空警500預警機。

根據空軍公布的圖資，12架次殲16戰機，是從中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至西南空域深處後，進入巴士海峽空域，並且再依循相似航線飛入我國防空識別區，而後才飛返中國。

6架次蘇愷30戰機，則是從中國廣東外海飛入我國防空識別區西南空域，飛行一段距離後，依循原先相似航線飛返中國。另外，空警500預警機是從防空識別區西南角進入，短暫飛行一段距離後就飛離。

至於10月1日「十一國慶」的擾台共機架次，當天共軍出動38架軍機，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。

10月2日夜間共機擾台路線｜Photo Credit: 國防部 提供

共機擾台，美國防部副部長：確保台灣自我防衛能力

近年共機擾台次數不斷增加，2020年累計總共380架次軍機進入台灣防空識別區。今（2021）年截至目前為止，則已經有超過500多架次共機侵擾。

《聯合報》報導，共軍在「十一國慶」派出38架飛機擾台，針對是否憂心中國大陸侵略台灣，美國國防部副部長希克斯在1日重申確保台灣自我防衛能力的重要性，她也說，如果要制止中國，台灣有效自我防衛才能改變遊戲規則。

希克斯9月1日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）線上研討會，會中指出，美國高度關注台灣情勢，印太司令部也日日緊盯西太平洋，為了降低類似風險。她也說，對於協助台灣自我防衛，會和全球夥伴針對這件事密切合作。

希克斯也說，雖然美國越來越關注中國在某些領域的發展，以確保美國能有效嚇阻，不過不代表要與中國進入軍備競賽。美國目標並非和中國發生任何軍事衝突，而是降低緊張局勢。

另外《CNN》則引用蘭德公司智庫分析家Derek Grossman的說法，指出習近平已經要求解放軍加強軍備，如果未來中共持續派遣共機進入台灣防空識別區，「並不讓人意外」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺