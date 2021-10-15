保健食品分析：營養師解密「紅麴」的功效成分、劑量與調節機制

國民營養調查指出，我們19歲以上成年人的高血脂比例約為10％，而從中年開始高血脂比例就攀升至20％，尤其女生的低密度脂蛋白更是超過男生，達到21.4％，且進入銀髮階段（65歲）時提高近30％，因此，高血脂、血膽固醇一直以來也都是大家在乎的健康話題！

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目前許多消費者會買調節血脂、血膽固醇的保健食品，紅麴更是深植人心！有看過某知名品牌的廣告講過不含monacolin K嗎？到底monacolin K是什麼？Ankascin 568-R又有什麼效果？吃紅麴該怎麼挑，有什麼該注意的地方嗎？讓營養師一次解析給你聽！

紅麴菌種與發酵基質，會有不同的保健食品功效成分

傳統紅麴食品，是以紅麴接種於米後發酵

紅麴自古以來廣泛運用在食物中，像是接種在米上讓米變成紅麴米，並透過紅麴的顏色作為天然的色素，也可以進一步再製成紅糟。而一般的紅麴保健食品則是將特定紅麴菌種接種於米上，在發酵後進一步萃取純化而獲得功效成分。

將紅麴接種於山藥與米，有不同的功效成分

紅麴的菌種與發酵基質，會影響功效物質的種類與濃度，以米進行發酵的紅麴主要會產生Monacolin K（又稱為紅麴菌素），而將純化特定菌株（Monascus purpureus NTU 568），接種在山藥或於特殊製程以米發酵則能得到Ankascin 568-R，而這則是與傳統紅麴不同的有效成分。

另外，非純化的菌種與未管控的發酵環境，甚至可能產生有毒物質或黴菌毒素，因此要製成保健食品的紅麴，是非常需要重視來源與菌種。

「紅麴色素」與「紅麴菌素」：紅麴具降血脂與血膽固醇功效

早在1999年，美國臨床營養期刊就有研究指出，受試者每天攝取2.4克的紅麴（含9.6毫克Monacolins），可以減少12％的三酸甘油酯，低度脂蛋白（LDL）降低約20％（ref.1）。

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另外，2018年的隨機雙盲臨床實驗中，讓輕微高血脂患者攝取含有Ankascin 568-R的紅麴萃取物，在8週後總膽固醇約降低10％，低度脂蛋白（LDL）降低近20％（ref.2）。

除了這些研究以外，亦有許多許多臨床實驗發現紅麴具有降血脂與降血膽固醇的功效所以紅麴的降血脂、血膽固醇的功效是無庸置疑的，但是什麼成分讓紅麴具有這些健康功效呢？

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Ankascin 568-R、Monacolin K，都是具有功效的紅麴成分

紅麴保健食品宣稱的Monacolin K與Ankascin 568-R，都是屬於紅麴的有效成分，其中Ankasin 568-R是以Ankaflavin與Monascin兩種成分組成，而這些紅麴成分中有些是屬於紅麴色素，可以讓紅麴呈現紅色、橙色的樣貌。

許多研究也都指出這些紅麴色素賦予了紅麴具有降血脂和降膽固醇的功效！

Monacolin K是透過抑制膽固醇合成，而調節血膽固醇

Monacolin K與lovastatin這支古老降血膽固醇的藥物結構一模一樣，因此Monacolin K與lovastastin一樣，都是透過抑制肝臟膽固醇合成酵素HMG-CoA reductase的機制達到調節血膽固醇的功效（ref.3）。

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Ankascin 568-R，能促進膽固醇與三酸甘油酯代謝

Ankascin 568-R，是以特殊菌株Monascus purpureus NTU 568於特殊製程發酵純化而成，其中含有Monascin與Ankaflavin兩種成份。

研究則發現這兩種紅麴色素可以促進肝細胞的LDL受體敏感性，並活化膽固醇與三酸甘油酯代謝的酵素活性，加速膽固醇形成膽酸而排除，達到降低血膽固醇與三酸甘油酯的效果（ref.4）。

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Ankascin 568-R，另外具有調節血糖的功效

除了調節血膽固醇以外，也有研究發現特定紅麴所含的Ankascin 568-R，也具有調節血糖的作用。

在2017年發表的小型臨床實驗中，受試者的血糖介於100-180 mg/dL，在補充12週含有Ankascin 568-R的紅麴膠囊後，血糖有顯著改善的現象，禁食血糖顯著減少了9.3％（ref.5）。

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在機制方面，研究推測可能是Ankascin 568-R能調節細胞對胰島素的敏感性，增加細胞汲取血糖的能力，進而達到降低與調節血糖的功效。

Monacolin K有潛在的副作用，合併使用降血脂與降膽固醇藥物時要小心

Monacolin K與lovastatin結構一樣，合併攝取提高副作用風險

由於Monacolin K的結構與降血膽固醇lovastatin一模一樣，除了會透過同樣的機制降血膽固醇以外，也會透過一樣的機制代謝。因為結構相同，所以也可能會有食物藥物交互作用的風險。

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以副作用方面為例，lovastatin和其他的statin藥物，可能會出現便秘、腹痛、肌肉不舒服等副作用，而最嚴重有橫紋肌溶解症的風險。

所以在同時服用statin藥物時，又不管控地補充紅麴保健食品，可能會讓劑量大增，就增加了相關副作用的健康風險。

營養師推薦紅麴保健食品的挑選原則

有健康食品認證，是純「紅麴」保健食品的最低標準

健康食品認證中，除了需要進行功效性實驗的第一軌認證方式，紅麴保健食品還可以透過符合相關含量標準並進行成分安定測試的實驗後，即可不需要再進行動物或人體實驗，透過第二軌獲得健康食品認證。

這樣的認證方式亦可確認商品具有功效，且比第一軌的門檻低了許多，所以如果要買單方的「純紅麴」保健食品，我認為具有健字號認證是最低標準。

可以挑選有多項健康食品認證的紅麴商品

由於血脂、血膽固醇等代謝問題常發生在30歲以上的族群，而這個年紀也逐漸出現血糖的問題，國民營養調查發現成年人的血糖不耐比例達到31.1％，女性進入45歲後，比例也從9.7％提升至32.9％。

所以營養師推薦在購買紅麴健康食品時，除了要挑選有健字號認證以外，還可以注意是否有更多項健字號認證，如：調節血糖等，可以一次補充獲得兩種健康功效。

有服用降血脂藥物時請諮詢醫師，挑選不含Monacolin K的紅麴

保健食品主要是讓尚未生病的亞健康族群，延緩達到生病的標準，而對於已經是生病的人，最重要還是要飲食控制與就醫，保健食品則是作為輔助，但輔助不能造成負擔！

許多購買紅麴保健食品的民眾，可能都已經是高血脂或高血膽固醇的患者，而且「statin藥物」是非常常見的降血脂藥物，但民眾可能對於藥物並不了解，所以建議有合併使用降血脂藥時，可以諮詢醫師是否可以同時使用紅麴保健食品。

除此之外，因爲與statin有交互作用的是Monacolin K，所以可以挑選不含Monacolin K，而是以Ankaflavin、Monascin等有效成份為主的紅麴保健食品，可以減少藥物交互作用的副作用風險。

最後，營養師還是提醒，保健食品是以輔助與促進健康為主，最重要的還是要做好飲食控制，已經達到高血脂血症、高膽固醇血症階段時，還是要好好就醫並與醫師配合，這樣搭配相關保健食品才會更有效！

參考資料

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航