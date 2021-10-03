德州《心跳法案》上路，美國女性大遊行抗議保守派限制墮胎權

德州《心跳法案》上路、密西西比案即將審理，美國女性的墮胎權利是否正逐漸式微？成了萬眾矚目的議題。於是昨（2）日登場的美國第五屆「女性大遊行」（Women's March），便以墮胎權利為主題，在全美各地展開，民眾也紛紛響應，高舉標語抗議保守派限制墮胎權。

這次的女性大遊行是拜登（Joe Biden）上任以來第一場，有約200個組織參與其中，雖然人數沒有第一屆女性大遊行來的多，不過參與抗議的民眾橫跨50個州，共有650多次的遊行。

抗議墮胎權利遭忽視，全美各地數萬人上街示威

（中央社）美國各地2日有數以萬計女性戴著粉色帽子、身穿T恤走上街頭，高呼「把手從我身上拿開」，抗議保守派打算限制墮胎權的舉措。

在華盛頓，近1萬名示威者豔陽下集結白宮附近廣場，接著遊行到對墮胎這個爭議議題有最後決定權的聯邦最高法院。

示威者拿著「注意你的子宮」、「讓墮胎合法」等標語，數人還打扮成去年辭世的聯邦最高法院法官、女權先驅代表人物金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的模樣。

德州9月1日通過禁止墮胎的法律後，墮胎權之爭變得更加激烈，法院和國會出現反制動作，但民眾直到現在才有大型抗爭，聯邦最高法院重新開會前兩天，美國數百座城市爆發多場示威。

66歲的退休教師布赫维茨（Laura Bushwitz）表示：「女人是人，我們都是人，我們必須像個完整的人一樣被對待。」

「我們對自己的身體應該能有自己的選擇，沒得討論。聯邦最高法院，聽到了嗎？」

年過七旬老婦馬蒂內茲（Michaellyn Martinez）告訴《法新社》，她19歲那年懷孕，數年後的1973年，聯邦最高法院做出「羅訴韋德案」（Roe vs Wade）判決，在胎兒能於子宮外存活之前，女性的墮胎權都應受保障。

馬蒂內茲後來生了個女兒並且結婚，僅兩年就離婚，「不能控制生育和墮胎改變了我整個生命」，「我不希望我們回到我年輕時的時代」。

在紐約，群眾齊聚曼哈頓（Foley Square）弗利廣場（Foley Square），17歲少女歐謝（Juliette O'Shea）從她就讀的曼哈頓高中號召約30名青少年參加遊行，展現與德州支持墮胎權人士的團結，「我們想告訴大家，我們是堅強且團結的一群人，德州這樣實施墮胎禁令時，我們不會沉默。」

在德州首府奧斯汀，數百人冒著酷熱上街譴責州長艾波特（Greg Abbott）簽署生效的《德州心跳法》（Texas Heartbeat Act）。

《德州心跳法》是美國境內最嚴格的禁止墮胎法，只要能偵測到胚胎心跳，通常約在孕期第6週，一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵而懷孕也不能例外。

女性大遊行主辦方：就算執政者不同，墮胎權依舊有被限縮的危險

《紐約時報》報導，昨日的遊行有近200個民權運動組織、墮胎權倡議組織以及自由派組織參與其中，配合第5屆女性大遊行，抗議保守派忽視墮胎權。其中，女性大遊行官網就指出這次示威的目的以及對美國墮胎權式微的憂心，表示9月1日時，美國聯邦最高法院駁回人權團體反對德州《心跳法案》上路的緊急申請。

而美國最高法院於5月17日宣布受理密西西比州的反墮胎法案，將在12月審理，在保守派大法官佔多數的情況下，很可能會翻轉維護墮胎權的、羅訴韋德案的結果。

第一屆女性大遊行是在2017年，表達對川普（Donald Trump）的不滿。雖然之後女性大遊行的參與人數逐年減少，這次的參與人數也不像先前川普執政時期的數百萬人那麼多，不過主辦人表示，這次參與示威遊行的人，橫跨50個州，共有650多次的遊行；同時，想藉此提醒美國公民，就算執政的不再是川普，美國墮胎權益依舊有被限縮的危險。

而根據伽麥切爾研究所（Guttmacher Institute）的研究數據，拜登上任後6個月內，各州限縮墮胎權益的法案，通過數比過去任何一年都還高。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺